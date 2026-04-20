Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se scoteau milioane din fonduri publice

Nereguli în acordarea subvențiilor pentru angajarea șomerilor au fost identificate de autorități, care au descoperit un mecanism prin care aceleași persoane erau angajate succesiv pentru a genera încasări repetate din bani publici. FANATIK a obținut mai multe date de la Ministerul Muncii si de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), din subordinea ministerului de resort, astfel încât să poate prezenta schema fraudelor care a ajuns să fie anchetată și de polițiști.

Plângere penală făcută de ANOFM

Astfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) „a transmis o plângere către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, pentru a clarifica mecanismele prin care subvențiile ar fi fost accesate în mod repetat și nejustificat”, așa cum reiese dintr-un răspuns obținut de FANATIK de la instituția în cauză.

Schema de sprijin analizată este una esențială pentru politicile sociale ale statului. Este vorba de ajutoarele pe care le primeau firmele care angajau șomeri cu copii. Conform Legii nr. 76/2002, angajatorii pot primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană din categorii vulnerabile angajată. Mai exact, este vorba de angajați noi care erau șomeri de lungă durată, peste 12 luni. În plus, angajații trebuia să fie persoane peste 45 de ani sau părinți singuri pentru ca firmele să primească ajutoarele financiare de la stat.

În schimb, angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă cel puțin 18 luni, pentru a asigura integrarea reală pe piața muncii.

Ministerul Muncii a plătit 1,3 miliarde de lei firmelor care au angajat șomeri

În perioada 2024–2025, programul a avut o amploare considerabilă, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK de la Ministerul Muncii. Mai exact, conform datelor obține reiese că 25.385 de angajatori au beneficiat de subvenții. Aceste firme au angajat peste 60.341 de șomeri care le aducea în cont câte 2.250 de lei lunar, bani din schema de ajutor.

Statul a plătit, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, aproximativ 739 milioane lei în 2024 și 574 milioane lei în 2025, În total, firmele au beneficiat de ajutoare de 1,3 miliarde de lei în ultimii doi ani, 2024 și 2025.

În cadrul verificărilor ANOFM, s-au depistat doar în acest an 1.017 nereguli. În urma acestor nereguli au fost stabilite 506 debite, sume de restituit la bugetul de stat. Valoare totală a debitelor a fost de 3,8 milioane de lei, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK. Au mai fost acordate și 1.017 sancțiuni contravenționale. „Chiar dacă nu sunt sume mari la nivelul unui buget anul de 500-700 de milioane de lei, atât cât era schema de subvenții, prejudiciile sunt importante. Firmele abuzau de o schemă de subvenții ca să obțină venituri necuvenite”, ne-a explicat un reprezentant al ANOFM.

Mai mult, analiza distribuției subvențiilor scoate la iveală tipare suspecte. Un număr semnificativ de angajări s-a concentrat în anumite tipuri de afaceri. De exemplu, printre principalele domenii se numără comerțul (1.953 angajatori), construcțiile (1.759), restaurantele (934) și transporturile (917).

Cum funcționa schema de fraudare

Însă, conform declarațiilor publice, în 2025 peste jumătate dintre angajările subvenționate s-au făcut în sectorul pazei și protecției. În plus, schema de subvenționare era fraudată în special de firme din Capitală și din județele Gorj și Galați. „În două agenții județene, fenomenul a fost suficient de extins încât să ridice suspiciuni privind existența unor mecanisme organizate”, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK.

, conform datelor primite de FANATIK. La pasul 1, o persoană este angajată de o firmă, apoi societatea respectivă face cerere la ANOFM pentru a primi subvenția lunară. În urma unor verificări, agenția din subordinea Ministerului Muncii aprobă sau nu solicitarea de subvenție. ANOFM doar verifică dacă persoană angajată este șomer de lungă durată, de peste 12 luni. La pasul 2, firma începe să primească subvenția de 2.250 de lei timp de 12 luni. În total, este vorba de un ajutor de stat de 27.000.

La pasul 3, după cele 12 luni în care firma a primit subvenția, angajatul își dă demisia. Astfel, angajatorul nu mai are obligația de a mai păstra locul de muncă încă 18 luni după ce s-a finalizat în care a primit 27.000 de lei. După demisia, la pasul 4, fostul angajat se înregistrează din nou ca șomer. Urmează, la pasul 5, după alte maximum 12 luni, ca persoane angajată anterior să fie încadrată în cadrul altei societăți comerciale, care la rândul său începe să depună cererea de ajutor social. În general, ambele firme au legături între acționari. Ciclul poate fi reluat de mai multe ori, generând venituri repetate din fonduri publice pentru mai multe companii, folosind aceeași persoană.

Schema de fraudare nu mai poate fi aplicată

Și prim-ministrul Ilie Bolojan a descris public mecanismul suspect într-o intervenție din luna martie. „Practic, o persoană este angajată, firma primește subvenția, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie”. Acesta a continuat: „Astfel se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții”.

prin Ordonanța de Urgență nr. 11/2026, s-a introdus o regulă esențială: persoanele care demisionează în perioada de subvenționare nu mai pot beneficia de o nouă subvenție timp de 24 de luni. Măsura este menită să întrerupă exact mecanismul descris.