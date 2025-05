Tunelul gigant care va schimba harta rutieră și feroviară a Europei. Va lega două țări importante, va avea două benzi de autostradă pe sens și două linii de tren și va dura doar 10 minute cu mașina să ajungi dintr-una în cealaltă

Infrastructura rutieră din Europa cunoaște o nouă etapă majoră în dezvoltarea sa. În curând, între două țări importante va apărea tunelul impresionant care va scurta drastic timpii petrecuți în trafic.

Schimbare majoră pe harta rutieră a Europei: se construiește tunelul impresionant care va lega două țări importante

În această perioadă, o ”minune inginerească” prinde contur pe malurile Mării Baltice, în Danemarca. Aici, se pun deja bazele, bucată cu bucată, și feroviare ale Europei.

ADVERTISEMENT

Vorbim despre Tunelul Fehmarnbelt. Va deveni, după inaugurare, cel mai lung tunel scufundat din lume, un termen care desemnează un tunel construit în altă parte și apoi scufundat în loc.

Deocamdată, Tunelul Fehmarnbelt nu a captivat imaginația populară în același mod ca Tunelul Canalului Mânecii dintre Marea Britanie și Franța, din urmă cu mai bine de 30 de ani. Pe de altă parte, structura din prezent este cel puțin la fel de impresionantă.

ADVERTISEMENT

Acest tunel va lega Danemarca de Germania. El va fi alcătuit din două benzi benzi de autostradă sub apă pe ambele direcții. În plus, va mai avea și două linii de cale ferată electrificate. Întreaga construcție se va ”scufunda” sub valurile uneia dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Tunelul Fehmarnbelt, cel mai lung tunel scufundat din lume

Tunelul din Europa va avea o lungime de 18 kilometri. El nu este nici pe departe la fel de lung ca Tunelul Canalului Mânecii (50 de kilometri), dar în multe alte privințe este mai impresionant. Va fi, după încheierea lucrărilor, cel mai lung tunel rutier și feroviar din lume și cel mai lung tunel scufundat din lume.

ADVERTISEMENT

Fiind un tunel ”scufundat”, în loc să fie săpat printr-o masă solidă de uscat precum Tunelul Canalului Mânecii, Fehmarnbelt este realizat folosind secțiuni prefabricate din beton. Acestea sunt montante într-un șanț săpat pe fundul mării, legate între ele și apoi îngropate, notează .

ADVERTISEMENT

În februarie 2025, primele secțiuni prefabricate de tunel din beton au ieșit pe ușa fabrici din Rødbyhavn, pe partea daneză a tunelului. Proiectul se ridică la suma de 7,4 miliarde de euro (7,7 miliarde de dolari).

Fiecare secțiune a tunelului este colosală. Aceste structuri din beton măsoară 217 metri lungime, 42 de metri lățime și nouă metri adâncime, cântărind o greutate impresionantă de 73.000 de tone – echivalentul a 10 turnuri Eiffel.

În total, 79 dintre aceste elemente ”standard” și alte 10 elemente ”speciale” mai scurte, cu o lungime de 39 de metri (pe care se montează instalațiile electrice ale tunelului) vor fi amplasate cap la cap. Ele pornesc de la Rødbyhavn pe insula Lolland până la Puttgarden pe insula germană Fehmarn. Tunelul se află la o adâncime de 40 de metri sub Marea Baltică.

Când va fi inaugurat tunelul Fehmarnbelt. Drumul cu mașina din Danemarca în Germania va dura 10 minute

După ce tunelul va fi inaugurat, în 2029, va fi posibil să se transporte pe calea ferată mărfuri, inclusiv oțel, din nordul Norvegiei până în centrul și sudul Europei. Noul drum va reduce considerabil durata călătoriei cu trenul între Copenhaga și Hamburg de la 4,5 la 2,5 ore.

de la Rødbyhavn la Puttgarden progresează. Timpii de călătorie între Danemarca și Germania va fi redus de la 45 de minute cu feribotul la 10 minute cu mașina și șapte minute cu trenul.

Un călător care dorește să ia trenul de la Hamburg la Copenhaga are la dispoziție o călătorie de aproape cinci ore în prezent. Acest timp va fi redus la jumătate odată cu deschiderea tunelului.

”Tunelul Fehmarnbelt va schimba radical regulile turismului în Danemarca și în regiunea scandinavă”, a declarat pentru CNN Mads Schreiner, director de piață internațională la VisitDenmark.