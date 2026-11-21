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Tunsoarea este foarte importantă pentru fiecare persoană, însă un studiu curios scoate la iveală detalii surprinzătoare. Cercetătorii au ajuns la concluzia că una dintre acestea le poate ”promite” fotbaliștilor succesul pe teren.

Frizura ideală pentru a atinge victoria în rândul fotbaliștilor

Personalitatea unui om este dată atât de comportament, cât și de stilul de viață sau de alte detalii. Aici intră și care este un element esențial atunci când faci cunoștință cu o persoană nouă. În plus, unele studii susțin că aceasta poate reprezenta o formă de comunicare nonverbală care poate transmite mai multe indicii.

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O probă importantă în acest sens ar fi succesul pe teren, mai ales în fotbal. O cercetare realizată recent de universitățile din străinătate arată că atacanții au șanse mai mari să dea goluri dacă au o anumită tunsoare. Acest aspect a fost evidențiat și de un studiu realizat de clinica de transplant de păr „Bank of Hair”.

Prin urmare, oamenii de știință care au lucrat la această investigație au examinat coafurile a 1.309 de marcatori din prima și a doua ligă din Germania. Ancheta s-a desfășurat pe parcursul a cinci sezoane, începând din anul 2021 și până în 2026. Astfel, au fost analizate 9.500 de goluri, constatarea fiind de-a dreptul surprinzătoare.

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Conform , jucătorii cu părul lung au cea mai bună rată de goluri. Studiul arată că doar 3,4% dintre marcatorii chestionați aveau părul lung. Aceștia au marcat o medie de 0,27 goluri la 90 de minute în Bundesliga. Pe de altă parte, jucătorii profesioniști cu părul scurt au marcat în medie 0,20 goluri. Mai mult decât atât, cercetarea a scos la iveală faptul că tunsoarea undercut, caracterizată prin păr scurt pe laterale și mai lung deasupra, este una de mare succes. În Bundesliga, 33% din golurile analizate au fost marcate de atacanții care au această freză. În ligile inferioare, cifra este și mai mare, jucătorii cu un undercut marcând un procent uimitor de 45,5% din toate golurile analizate.

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Cea mai neinspirată alegere în materie de tunsoare

Cercetarea a dezvăluit și care este freza care nu inspiră cea mai bună performanță pe terenul de . Sportivii care aleg o tunsoare afro nu ar face tocmai cea mai bună alegere pentru că aceștia marchează un număr mic de goluri. Studiul susține că jucătorii cu acest tip de păr au marcat 460 de goluri în prima ligă. Pe de altă parte, fotbaliștii care au părul liber lăsat pe spate în timpul partidelor ar avea o rată și mai mică de succes. Oamenii de știință susțin că în Bundesliga ar fi fost date doar 336 de goluri în rândul jucătorilor cu părul lung și neprins în niciun fel. Cu toate acestea, specialiștii au mai dezvăluit că tunsoarea undercut și cea scurtă clasică au fost, de asemenea, deosebit de frecvente în rândul marcatorilor înregistrați în prima ligă. Dintre aceștia, 459 au purtat undercut, iar 441 o tunsoare scurtă clasică.

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În altă ordine de idei, experții subliniază că și culoarea este foarte importantă. Nuanța părului joacă un rol esențial. Jucătorii profesioniști cu părul șaten marchează cele mai multe goluri în ambele ligi. Concret, este vorba de 42,5% din golurile analizate în Bundesliga și mai mult de jumătate (52,1%) în a doua divizie. Cei cu părul negru se află pe locul al doilea: 37,2% în Bundesliga și 45,2% în a doua ligă din Bundesliga.