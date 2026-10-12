Tunurile pe arbitri pentru penalty-ul nedat Craiovei: „Ce făceau la VAR, dansau Pamporea?” Cristi Balaj, replică în direct pentru contestatari

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Eugen Trică, Eugen Neagoe și Marius Mitran au pus tunurile pe arbitrajul de la meciul Csikszereda – Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 11-a din SuperLiga. Cristi Balaj, intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, a explicat faza controversată petrecută în minutul 65. Hegedus l-a pus la pământ pe Elisor în careu, însă arbitrii nu au acordat penalty.

Eugen Trică, Eugen Neagoe și Marius Mitran au pus tunurile pe arbitri după Csikszereda – Universitatea Craiova 0-1

a avut loc la jumătatea reprizei secunde. Elisor a interceptat greșit o pasă în careu de la Nicușor Bancu și a fost izbit de Hegedus. Oltenii au solicitat lovitură de la 11 metri, însă „centralul” Moroiță a lăsat jocul să continue și nici oficialii din camera VAR nu au intervenit. Eugen Trică, Eugen Neagoe și Marius Mitran au reclamat penalty clar pentru olteni.

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„Vreau să-mi explicați și mie la acea fază cu Elisor în careu. A fost ca și cum ai sta la barieră, trece trenul, se ridică bariera, pleci și vine alt tren în tine. Dacă nici ăla nu e penalty, înseamnă că… Cum să nu dai penalty? Mă uit și sus, la VAR, ce făceau acolo? Dansau Pamporea? Ce făceai Iuliane (n.r. Dima, arbitru VAR) acolo? E penalty, ăsta e punctul meu de vedere”, a spus Eugen Trică.

„Este penalty, asta e și opinia mea. Penalty clar. Când aud din astea cu ‘la aprecierea arbitrului’. Eu le spuneam arbitrilor. Aveți fiecare propriul regulament? Unul arbitrează cu un regulament, alt arbitru cu alt regulament. Nu poți să zici nimic, dacă spui ceva de pe bancă te dă afară imediat, îți dă cartonaș. Vin amenințător la tine, nu ai văzut ce se încruntă imediat?

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Oamenii, cred, și-au dat seama în sfârșit că meciurile internaționale, cupele europene sau echipa națională, când dau de arbitrii străini nu se mai fluieră așa de ușor ca la noi în campionat, la cea mai mică atingere. Acum, arbitrii români au zis să lase jocul mai dur. ‘Bă, vă treziți târziu voi’. Ne-am trezit târziu. Cad ai noștri prin meciurile internaționale și cer faulturi. Nu mai dau oamenii, aici îți mai dau unul și altul, însă acolo nu îți dă nimeni, acolo trebuie să te lupți”, a completat Eugen Neagoe. „Și mie mi s-a părut penalty clar. Cred că ar fi fost o altă discuție dacă Universitatea Craiova nu marca până la urmă, dacă se termina 0-0. Era o discuție amplă”, a fost opinia lui Marius Mitran.

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Cristi Balaj a dat verdictul după faza controversată din Csikszereda – Craiova

despre faza petrecută la Miercurea Ciuc. Fostul mare arbitru român internațional le-a dat o replică acidă contestatarilor, care susțin că este penalty pentru că apărătorul celor de la Csikszereda nu atinge mingea. „Eu am explicat de ce cred că nu a dat arbitrul penalty, care este motivul. Nu am putut să fiu de acord cu cei care au spus că este penalty din cauza faptului că apărătorul nu atinge mingea. Tocmai, motivul pentru care cred că arbitrul a gândit că nu este penalty este că apărătorul este ultimul care a atins mingea sau a jucat-o. Mingea se îndreaptă spre linia de poartă. Dacă ar fi lovit-o mai tare și ar fi ieșit afară din teren era corner, pentru că a fost atinsă de apărător. Nu este bună explicația celor care au spus că este penalty pentru că apărătorul nu a atins mingea. Dimpotrivă, apărătorul este ultimul care a jucat mingea.

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Fiind o fază atipică, nu prea întâlnești asemenea faze, cei din camera VAR nu au intervenit pentru că li se cere să intervină doar dacă se întâmplă ceva foarte clar. Faptul că apărătorul a jucat mingea a creat această confuzie. De altfel, consider că dacă arbitrul ar fi fluierat, atunci cei din camera VAR nu ar fi intervenit. Este o fază neclară, nu o întâlnești în fiecare meci.

Opinia mea personală. Decizia de a da penalty era mai ușor de vândut, mai ușor de explicat. Dar acum, dacă jucătorul apărător a jucat mingea, care este motivul pentru care este penalty? Nu sunt de acord cu explicația că apărătorul nu a jucat mingea. Dacă el nu ar fi jucat mingea, situația era clară, însă apărătorul a jucat mingea, el este ultimul care a atins-o. Care este explicația?

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Marius Mitran: „A atins-o, nu a jucat-o. Are o atingere insignifiantă, după părerea mea. E o atingere ușoară, urmată de la o jumătate de sfert de secundă de buscularea lui Elisor. Ce șansă avea Elisor să recupereze acea minge abia atinsă”.

„Tu dădeai penalty?” Răspunsul lui Cristi Balaj

„Dacă un portar iese, mingea vine spre poartă și portarul vine spre atacant, respinge mingea, o blochează și îi schimbă direcția, apoi se lovește de atacant, dai penalty? Nu dai penalty, trebuie să vii cu altfel de explicație. Trebuie să explicăm de ce decizia de a da penalty este mai aproape de adevăr. Repet, din punctul meu de vedere, dacă arbitrul ar fi acordat penalty era o decizie mult mai acceptată. Motivul este următorul. Chiar dacă un jucător joacă mingea sau o deviază, nu înseamnă că ulterior poate să facă orice. Viteza de deplasare a apărătorului, prin modul în care a mers spre adversar a demonstrat că nu-i pasă de eventuale consecințe sau de integritatea adversarului. Contactul ulterior a fost undeva între nivelul umărului și fața atacantului care a părut mai mult o incorectitudine sancționabilă.

(n.r. tu dădeai penalty?) Nu știu, spun ceea ce văd. Mi s-a întâmplat și mie să fac greșeli în timpul meciurilor. Eu doar spun că l-am înțeles pe arbitru de ce nu a dat penalty. Însă, dacă aș fi observator, i-aș explica arbitrului de ce nu a dat penalty, am înțeles de ce nu a intervenit în camera VAR, dar pe viitor, în asemenea situații, decizia cea mai acceptată de majoritate este acordarea unui penalty. De ce? Pentru că apărătorul, prin mișcarea și viteza lui, a părut că nu-i pasă de consecințe și integritatea adversarului. Contactul care s-a petrecut după ce a jucat mingea și i-a schimbat direcția este un contact sancționabil.

Fiind o fază foarte grea, nu știu în ce măsură o să-i scadă nota. Dacă nu exista atingerea, nu mai aveam ce să discutăm, inclusiv cei din camera VAR ar fi trebuit să intervină, erau obligați să intervină. Au văzut schimbarea direcției mingii și de-asta nu au intervenit arbitrii din camera VAR. Impactul este unul sancționabil, a părut că nu-i pasă de consecințe.

Eu m-am bucurat pentru arbitri că s-a terminat 0-1. Conducătorii nu își doresc să câștige puncte prin greșeli de arbitraj, vrei să câștigi pentru că meriți. În momentul când apar greșeli nu sunt vinovați conducătorii de cluburi. Nu ar fi fost corect pentru Craiova, având și această situație, să nu câștige. Un arbitru, m-am bucurat și pentru ei, dacă face o greșeală într-un meci și influențează rezultatul cu acea greșeală este neplăcut și pentru el. Dacă a câștigat Craiova, nu sunt discuții atât de multe”, au fost declarațiile lui Cristi Balaj.