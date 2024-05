Tunurile pe Edi Iordănescu pentru a-l aduce pe Alexandru Mitriță la națională: „N-ai avea scuză să nu-l convoci la EURO”

România se pregătește pentru turneul final de la vară, din Germania, iar lotul este așteptat de toată lumea. Naționala s-a calificat după o pauză de opt ani la EURO, iar așteptările sunt foarte mari de la „tricolori“.

Florin Prunea, cert cu privire la Mitriță

Florin Prunea a declarat că este nevoie de Alexandru Mitriță la națională, iar rezultatele îl promovează singure. , decât explicații pentru care nu este o soluție.

„Din punctul meu de vedere, nu că l-aș lua, dar nu am nicio scuză să nu-l iau! Normal că l-aș lua! Discuția pe care a avut-o Edi cu el la un moment dat, în care au clarificat niște lucruri, ce rost a mai avut?

Cred că în primul rând a vrut să-i spună: «Băi băiatule, uite unde ai greșit. Haide să încercăm să remediem». Acum ce să mai facă săracul? Nu are ce să mai facă! Cred că i-a zis: «Tu vezi-ți de treaba ta și cu siguranță că ai șansa ta!».

De la discuția aia, chiar că joacă, nu ai ce să zici. Este locomotiva acestei echipe, iar el și Florinel Coman sunt jucătorii numărul 1 ai competiției interne. Nu au cum să lipsească! S-a mai mărit și lista!“, a spus Florin Prunea, conform Digisport.

Ionuț Badea, pro-Mitriță la națională

Ionuț Badea a oferit și el un răspuns cert cu privire la convocarea lui Alexandru Mitriță la națională. Tehnicianul a spus că din perspectiva de susținător al naționalei, .

„Dacă suntem antrenori-suporteri, nu ai cum să nu-l iei pe Mitriță. Evident că l-aș lua. Dar la națională sunt și alte criterii pe care Edi Iordănescu le-a setat mai din timp. Se pune întrebarea: este îndeajuns de adaptabil Edi Iordănescu să accepte compromisuri de genul acesta, sau funcționează mai bine dacă-și păstrează principiile?

Cred că funcționează mai bine dacă-și păstrează principiile, ceea ce mă face să cred că nu-l va chema”, a spus Ionuț Badea, cu privire la potențiala convocare a lui Alexandru Mitriță pentru turneul final.

De altfel, Ionuț Badea l-a menționat și pe Alexandru Băluță ca o soluție pentru națională: „Eu nu l-aș neglija pe Băluță, mai ales că Moruțan va lipsi. De ce? Este un jucător foarte puternic, duce ritmuri înalte de joc, a demonstrat că are versatilitate, ceea ce nu vedeam înainte. Vedeam o rigiditate mentală la el, dar acum joacă și 9 fals, și în bandă. Și aleargă foarte mult, plus că are calitate. Eu nu l-aș neglija“, a spus Ionuț Badea, conform sursei citate.