Tupeu fără limite: Gheorghe Dincă cere să-i fie scoase gratiile pentru „mai multă lumină” în celulă

Gheorghe Dincă (72 de ani) dă din nou dovadă de tupeu, în spatele gratiilor. Pentru că are mari șanse să-și petreacă restul zilelor în spatele gratiilor, Dincă și-a făcut deja un obicei din a face plângeri la conducerea penitenciarului, pe motiv că nu e mulțumit de condiții sau că nu e tratat corespunzător din punct de vedere medical.

Gheorghe Dincă, supărat că nu are parte de confort în închisoare

Cea mai nouă nemulțumire a lui Gheorghe Dincă este legată de faptul că i se încalcă dreptul la a dispune la un spațiu personal minim de cazare. El a solicitat obligarea administrației penitenciarului Craiova de a-i pune la dispoziție cel puțin 4 metri pătrați, conform legii. Plângerea a fost respinsă ca neîntemeiată.

O altă supărare a celui cunoscut drept ”monstrul din Caracal” se referă la faptul că celula în care a fost plasat este prea întunecată. Mai precis, el spune că peste grilajul de siguranță de la fereastra spațiului de deținere este instalată o plasă care împiedică pătrunderea luminii naturale. ”E prea întuneric și nu intră aerul curat”, s-a plâns Gheorghe Dincă.

Și această solicitare a fost respinsă de șefii închisorii, dar în acest caz, Gheorghe Dincă a mers mai departe și s-a plâns instanței. El a înaintat cererea către Judecătoria Craiova, solicitând să se constate că îi sunt încălcate drepturile.

Gheorghe Dincă rămâne cu gratii la geamuri. Plasele sunt montate legal

Nici de această dată nu a fost cu noroc. Magistrații i-au respins acțiunea, motivând că Dincă se află, totuși, în regim închis, iar condițiile sunt ceva mai dure față de alți deținuți.

”Revenind la fondul cauzei, din adresa nr. 54984/PCDJ/20.06.2025 emisă de Administrația Penitenciarului Craiova rezultă că plasele de protecție la care face referire persoana privată de libertate sunt montate în conformitate cu OMJ nr. (…) Anexa 2 (art. 1 lit. b indice 1), acestea permițând instalarea plaselor de sârmă sudată în camerele de deținere destinate persoanelor care executa pedeapsa închisorii în regim închis, pentru a preveni introducerea/transmiterea de obiecte interzise și comunicarea între persoanele private de libertate prin alte căi decât cele legale, care să permită iluminatul natural și aerisirea corespunzătoare”, se arată în motivarea judecătorilor.

”Monstrul din Caracal” forțează eliberarea din motive medicale

Gheorghe Dincă , în care cere întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Bărbatul susține că suferă de afecțiuni medicale incompatibile cu regimul de detenție și că ar trebui eliberat pentru a se trata în libertate.

Dincă suferă de probleme cardio-vasculare, neuronale și are diabet. Anul trecut, deținutului i s-a prescris tratament injectabil din cauza unor valori ridicate de tensiune, dureri cervicale și amorțeli la nivelul falangelor.

La începutul lunii octombrie, judecătorii au solicitat și Institutului de Medicină Legală Craiova să-l programeze pe Gheorghe Dincă pentru o serie de examene medicale suplimentare de specialitate. Acestea se vor desfășura la Spitalul Județean de Urgență Craiova, la o dată stabilită ulterior.

De ce a fost condamnat Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare

Gheorghe Dincă a primit pedeapsa maximă acordată unui condamnat de peste 65 de ani, după ce a fost găsit vinovat pentru torturarea și uciderea a două adolescente: Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

”Monstrul” a fost acuzat că le-a răpit pe cele două, le-a ținut sechestrate în casa lui din Caracal și apoi le-a ucis. Cadavrele fetelor nu au fost găsite niciodată, anchetatorii având indicii că Dincă ar fi incinerat trupurile într-o instalație improvizată în curtea imobilului.