Turcia 2.0! Cum arăta naționala Semilunei la memorabila victorie a României de acum 14 ani și ce schimbări au intervenit în timp

Va fi meciul care poate propulsa naționala României în finala barajului de calificare la Cupa Mondială. Competiție la care tricolorii au participat ultima dată în 1998, când s-au oprit în optimile de finală, unde au fost eliminați de Croația.

Turcia 2012 se baza pe Emre Berezoglu și Arda Turan

Bilanțul întâlnirilor directe dintre Turcia și România este favorabil tricolorilor. Au fost 14 victorii, 8 egaluri, 5 înfrângeri în 27 de meciuri. Între succese se numără și acel meci memorabil din 2012, când România a învins la Istanbul, în preliminariile CM 2014, prin golul lui Gicu Grozav.

Este meciul la care se face adesea referire, în speranța ca isprava se poate repeta. Problema este că, în timp ce naționala României este cam la același nivel, turcii au crescut cel puțin de câteva ori, din punct de vedere al valorii fotbaliștilor.

În 2012, turcii se bazau în principal pe jocul lui Emre Berezoglu și Arda Turan, care evoluau la Atletico Madrid. De fapt, Emre, care avea 31 de ani, nu prea juca, era mai mult rezervă, și după un sezon sub comanda lui Simeone a fost trimis înapoi la Fenerbahce. Turcii nu aveau prea mulți jucători afară, iar scheletul naționalei era alcătuit pe axa Galatasaray – Fenerbahce.

Otomanii au doi fotbaliști care valorează peste 150 de milioane de euro

La 14 ani distanță, Turcia se prezintă la meciul cu România cu fotbaliști care vin de la echipe mult mai mari. Exceptând cele două diamante Arda Guler (Real Madrid) și Kenan Yildiz (Juventus), care împreună valorează peste 150 de milioane de euro, otomanii au fotbaliști la Manchester United, AS Roma, Brighton, Hoffenheim, Cagliari, FC Porto, Dortmund, Stuttgart sau Inter Milano – Hakan Calhanoglu – căpitanul echipei.

Plus, aceleași Galatasaray (eliminată în optimile Ligii Campionilor) și Fenerbahce (eliminată în play-offul Ligii Europa).

Lotul României e de patru ori mai slab valoric

Lotul României este cotat la 96,05 milioane de euro, în timp ce jucătorii Turciei au o valoare de piață de 460,20 milioane de euro. Componența echipei României din 2026 este destul de asemănătoare cu cea de acum 14 ani. Și atunci, România avea un lot cu mulți jucători din campionatul intern.

La vremea respectivă, Mutu era pe final de carieră în Occident și juca la Ajaccio. Tamaș era mai mult rezervă la WBA, iar Goian juca în Serie B, la Spezia. Marica era rezervă la Schalke 04, însă Torje juca constant la Granada.

Steaua anului 2012, de unde Pițurcă a luat mai mulți fotbaliști, era însă net superioară FCSB-ului actual. Echipa se bătea în Europa cu Stuttgart, Ajax sau Chelsea, nu cu Metaloglobus în play-out.

Diferențele sunt mari între România 2012 și România 2026 la cel puțin două capitole. România are în lot trei portari debutanți. Iar în atac, trei jucători din play-out, care împreună au națională 12 meciuri și două goluri.

Unde jucau turcii în 2012:

Volkan Demirel – Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım – Fenerbahçe, Ömer Toprak – Bayer Leverkusen, Semih Kaya – Galatasaray, Gökhan Gönül – Fenerbahçe, Mehmet Topal – Fenerbahçe, Emre Belözoğlu – Atlético Madrid, Nuri Șahin – Liverpool, Sercan Sararer – Greuther Fürth, Arda Turan – Atlético Madrid, Hamit Altıntop – Galatasaray, Mervut Erdic – Rennes, Umut Bulut – Galatasaray, Emre Colak – Galatasaray

Antrenor: Abdullah Avci

Unde jucau românii în 2012:

Tătărușanu – Steaua, Raț – Șahtior, Goian – Spezia, Chiricheș – Steaua, Tamaș – West Bromwich Albion, Grozav – Petrolul, Pintilii – Steaua, Bourceanu – Steaua, Torje – Granada, Stancu – Orduspor, Marica – Schalke 04, Mutu – Ajaccio, Cociș – Rostov, Chipciu – Steaua

Antrenor: Victor Pițurcă

Lotul Turciei pentru meciul cu România

PORTARI – Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI – Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI – Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI – Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Antrenor: Vincezo Montella

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI – Marian AIOANI (Rapid), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș), Laurențiu POPESCU (U Craiova)

FUNDAȘI – Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Deian SORESCU (Gaziantep FK), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96), Adrian RUS (Universitatea Craiova), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI – Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Răzvan MARIN (AEK Atena), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo), Florin TĂNASE (FCSB), Ianis HAGI (Alanyaspor), Dennis MAN (PSV), Alexandru DOBRE (FC Rapid), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor), Claudiu PETRILA (Rapid), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova)

ATACANȚI – Daniel BÎRLIGEA (FCSB), David MICULESCU (FCSB), Marius COMAN (UTA Arad)

Antrenor: Mircea Lucescu