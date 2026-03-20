Turcia a convocat 30 de jucători pentru barajul cu România! Vincenzo Montella a apelat la toate vedetele

Lotul Turciei pentru duelul cu România din barajul CM a fost dezvăluit. Tricolorii își vor măsura forțele cu Arda Guler și Kenan Yıldız. Pe cine a mai convocat Vincenzo Montella.
Alex Bodnariu
20.03.2026 | 13:34
Vincenzo Montella, selecționerul naționalei Turciei, a anunțat lotul pentru meciul crucial cu România din barajul pentru Campionatul Mondial. La scurt timp după ce Mircea Lucescu a făcut oficială lista de jucători, a venit și anunțul din partea federației turce. Tricolorii vor da piept cu superstaruri din fotbalul mondial.

Se anunță un meci extrem de complicat pentru naționala României, la Istanbul. Turcia pleacă cu un avantaj uriaș, întrucât va juca pe teren propriu. Mai mult, adversarul României are un lot stelar, cu jucători proveniți de la cele mai puternice echipe din Europa. Totuși, partida nu este încă jucată, iar cu puțin noroc echipa lui Mircea Lucescu ar putea produce surpriza.

Câștigătoarea duelului dintre Turcia și România va juca în finala barajului pentru Campionatul Mondial din vară, contra învingătoarei din cealaltă semifinală, Slovacia – Kosovo. În cazul în care tricolorii vor ajunge în ultimul act, vor evolua tot în deplasare. Acesta a fost marele dezavantaj al tragerii la sorți.

Vincenzo Montella, selecționerul naționalei Turciei, a convocat nu mai puțin de 30 de jucători, însă va fi nevoit să renunțe la o parte dintre aceștia. Pe listă se regăsesc nume arhicunoscute. Arda Güler, mijlocașul în mare formă de la Real Madrid, este doar unul dintre exemple.

Lotul Turciei pentru barajul cu România de la Campionatul Mondial:

PORTARI: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beșiktaș), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Beșiktaș), Yunus Akgün (Galatasaray)

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
