Turcia a refuzat ajutorul lui Elon Musk. Miliardarul se oferise să sprijine căutarea victimelor aflate sub dărâmături

Turcia a respins o ofertă a miliardarului american Elon Musk de a activa Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX.

Un utilizator de Twitter l-a avertizat pe Elon Musk că există probleme grave de comunicare în Turcia, după ce , lângă granița cu Siria.

“Starlink nu a fost încă aprobat de guvernul turc. SpaceX îl poate activa imediat ce va fi aprobat”, a răspuns proprietarul Twitter. Bloomberg scrie că un oficial turc anonim de rang înalt i-a transmis că oficialii de la Ankara sunt recunoscători pentru oferta lui Musk, dar Turcia are suficientă capacitate satelitară, iar stațiile sale de bază funcționează pe baterii.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.

