Sport

„Turcia este a doua mea casă”. Ianis Hagi, prima reacție după ce a semnat cu Alanyaspor! Gică Hagi l-a însoțit la Istanbul. Video

Gică Hagi l-a însoțit pe fiul său, Ianis Hagi, la prezentarea oficială la Alanyaspor. Cu ce număr va juca „prințul” pe tricou
Ciprian Păvăleanu
04.09.2025 | 15:18
Turcia este a doua mea casa Ianis Hagi prima reactie dupa ce a semnat cu Alanyaspor Gica Hagi la insotit la Istanbul Video
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor! Gică Hagi a fost alături de fiul său la ceremonia de prezentare. Foto: Colaj FANATIK

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Mijlocașul internațional a fost prezentat oficial la noua sa echipă, iar de la ceremonie nu a putut lipsi „Regele” Gică Hagi, atât de iubit în toată Turcia.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi nu a lipsit de la prezentarea oficială a lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Ce număr va purta „prințul” pe spate

După despărțirea de Rangers, Ianis Hagi și-a petrecut toată vara căutându-și o nouă echipă. Deși, la un moment dat, se zvonea că internaționalul român urmează să semnze cu o echipă din top 5 campionate, în cele din urmă a ajuns în Turcia, țară în care tatăl său este celebru.

Născut în „Țara Semilunii”, la Istanbul, Ianis Hagi va juca pentru prima dată în campionatul Turciei și o va face în tricoul celor de la Alanyaspor. Gică Hagi, o adevărată legendă în campionatul turc, și nu numai, nu a putut să lipsească de la ceremonia de prezentare și l-a însoțit pe fiul său.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Ianis Hagi a semnat un contract valabil pe 2 ani și a primit tricoul cu numărul 14, cel pe care îl poartă, de obicei, la echipa națională a României, unde nu a fost convocat pentru următoarea acțiune. Din respect pentru ceea ce înseamnă Gică Hagi în Turcia, Alanyaspor i-a oferit și „Regelui” un tricou cu numărul „10”.

Care a fost prima reacție a lui Ianis Hagi ca nou jucător al celor de la Alanyaspor: „Turcia este a doua mea casă”

Turcii au pregătit un videoclip de prezentare pentru Ianis Hagi, în care sunt surprinse faze de joc ale mijlocașului de 26 de ani din timpul său petrecut la Rangers, dar și din meciurile naționalei României. Tot în clipul respectiv, Hagi a oferit și primele sale reacții ca jucător al turcilor de la Alanyaspor:

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

„Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem treaba. Ne vedem curând!”, au fost primele cuvinte ale lui Ianis Hagi pentru suporterii echipei Alanyaspor. „Un nou capitol în Alanya! E timpul să scriem o nouă poveste”, a mai spus Ianis Hagi în finalul clipului.

ADVERTISEMENT
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic...
Digisport.ro
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional

Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă...
Fanatik
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat...
Fanatik
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Cum a surprins-o Raphinha pe iubita lui. Cadoul romantic pe care l-a primit...
Fanatik
Cum a surprins-o Raphinha pe iubita lui. Cadoul romantic pe care l-a primit Natalia Belloli din partea fotbalistului brazilian
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!