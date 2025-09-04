„Turcia este a doua mea casă”. Ianis Hagi, prima reacție după ce a semnat cu Alanyaspor! Gică Hagi l-a însoțit la Istanbul. Video

Mijlocașul internațional a fost prezentat oficial la noua sa echipă, iar de la ceremonie nu a putut lipsi „Regele” Gică Hagi, atât de iubit în toată Turcia.

Gică Hagi nu a lipsit de la prezentarea oficială a lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Ce număr va purta „prințul” pe spate

După despărțirea de Rangers, Ianis Hagi și-a petrecut toată vara căutându-și o nouă echipă. Deși, la un moment dat, în cele din urmă a ajuns în Turcia, țară în care tatăl său este celebru.

Născut în „Țara Semilunii”, la Istanbul, Ianis Hagi va juca pentru prima dată în campionatul Turciei și o va face în tricoul celor de la Alanyaspor. Gică Hagi, o adevărată legendă în campionatul turc, și nu numai, nu a putut să lipsească de la ceremonia de prezentare și l-a însoțit pe fiul său.

Din informațiile FANATIK, Ianis Hagi a semnat un contract valabil pe 2 ani și a primit tricoul cu numărul 14, cel pe care îl poartă, de obicei, la echipa națională a României, unde nu a fost convocat pentru următoarea acțiune. Din respect pentru ceea ce înseamnă Gică Hagi în Turcia, Alanyaspor i-a oferit și „Regelui” un tricou cu numărul „10”.

Care a fost prima reacție a lui Ianis Hagi ca nou jucător al celor de la Alanyaspor: „Turcia este a doua mea casă”

Turcii au pregătit un videoclip de prezentare pentru Ianis Hagi, în care sunt surprinse faze de joc ale mijlocașului de 26 de ani din timpul său petrecut la Rangers, dar și din meciurile naționalei României. Tot în clipul respectiv, Hagi a oferit și primele sale reacții ca jucător al turcilor de la Alanyaspor:

„Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem treaba. Ne vedem curând!”, au fost primele cuvinte ale lui Ianis Hagi pentru suporterii echipei Alanyaspor. „Un nou capitol în Alanya! E timpul să scriem o nouă poveste”, a mai spus Ianis Hagi în finalul clipului.

