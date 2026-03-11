Turcia, informații de ultimă oră despre biletele de la meciul cu România: „Nu cumpărați!”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă mai sunt 15 zile până la meciul dintre , țara gazdă nu a pus în vânzare biletele pentru proprii suporteri, asta în condițiile în care tichetele pentru au fost deja epuizate de mult timp.

Anunțul Federației din Turcia cu privire la biletele pentru partida cu România

Se pare că au existat însă probleme cu biletele, asta pentru că anumite firme s-au apucat deja să le vândă, însă federalii turci avertizează că singurele tichete valabile pentru meci urmează să fie date doar după un anunț făcut pe cale oficială și prin partenerii oficiali.

„Toate informațiile cu privire la biletele pentru meciuri noastre de acasă sunt pe www.tff.org. Tichetele pentru partida cu România nu s-au pus încă în vânzare. Cu toate acestea, au fost bilete care s-au vândut pe diferite site-uri și platforme. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru cei care au cumpărat de pe canale care nu sunt oficiale.

În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, informațiile vor fi afișate pe site-ul oficial. Vă rugăm să nu cumpărați înainte pentru a evita astfel posibile tentative de fraudă”, a fost comunicatul turcilor postat pe .

42,684 de locuri are Arena celor de la Besiktas, stadion unde va avea loc duelul dintre Turcia și România.

Scandal înainte de meciul dintre Turcia și România. Suporterii români au făcut sold-out în mai puțin de un minut

Duelul dintre Turcia și România va avea loc la Istanbul, pe stadionul celor de la Besiktas, joi, 26 martie, de la ora 19:00. Fanii tricolorilor au primit 5 la sută din biletele totale ce pot fi comercializate, iar vânzarea acestora a stârnit discuții intense, după ce s-a făcut sold-out în mai puțin de 30 de secunde.

Mulți au acuzat faptul că procesul nu a fost unul corect și că o parte bună din tichete au fost puse pe site doar pentru a respecta un proces obligatoriu, asta pentru că biletele erau deja promise partenerilor FRF.

„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, au transmis reprezentanții federației.