Turcia „internațională”! Lista orașelor și țărilor în care s-au născut jucătorii convocați de Montella pentru duelul cu România

Mai sunt doar 3 zile până la meciul decisiv pe care naționala României îl va juca în barajul pentru Cupa Mondială, la Istanbul. Turcia pleacă cu prima șansă la calificarea în finală, însă „tricolorii” se bazează pe experiența și inspirația lui Mircea Lucescu. Prima reprezentativă va întâlni un adversar extrem de interesant, în condițiile în care Vincenzo Montella a convocat jucători născuți în toată Europa.

Meci crucial pentru fotbalul românesc! Duelul cu Turcia poate decide calificarea la Mondial

România are un lot mult mai slab cotat, iar Mircea Lucescu s-a lovit în ultimele zile și de numeroase probleme de lot. Marius Marin și Ionuț Radu, doi jucători anunțați titulari, s-au accidentat și vor rata duelul de la Istanbul.

Mai mult, Turcia va beneficia și de un alt mare avantaj. România va juca într-o atmosferă ostilă. Rămâne de văzut dacă jucătorii lui Mircea Lucescu vor reuși să facă față cu brio presiunii venite din tribune sau dacă suporterii îi vor împinge de la spate pe fotbaliștii turci.

Unde s-au născut jucătorii naționalei Turciei

Majoritatea fotbaliștilor din Turcia s-au născut în orașe din țara pe care o reprezintă, însă există și câteva excepții. Datorită fenomenului globalizării, multe familii au emigrat, iar astfel putem identifica jucători care s-au născut și au crescut în alte state, precum Germania, Olanda sau Suedia, dar care reprezintă naționala Semilunii.

Bursa : Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, İsmail Yüksek

: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, İsmail Yüksek Karabük : Mert Günok

: Mert Günok Antalya : Uğurcan Çakır

: Uğurcan Çakır Konya : Abdülkerim Bardakcı

: Abdülkerim Bardakcı Istanbul : Eren Elmalı, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy

: Eren Elmalı, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy Trabzon : Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan

: Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan Ankara : Ozan Kabak, Arda Güler

: Ozan Kabak, Arda Güler Kocaeli : Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu

: Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu Rize : Barış Alper Yılmaz

: Barış Alper Yılmaz Çorum: İrfan Can Kahveci

Alte țări: