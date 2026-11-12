Turcia, mai rău decât România! Ce s-a ales de naționala care le-a spulberat tricolorilor visul de a juca la Mondial

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Turcia traversează o perioadă de coșmar după ce a eliminat România din barajul pentru Campionatul Mondial din 2026! Naționala care le-a spulberat tricolorilor visul calificării la turneul final a dezamăgit în America de Nord, iar problemele au continuat în Nations League. Turcii au ajuns la cinci înfrângeri consecutive.

Turcia a eliminat România din baraj și s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026

Pe 26 martie 2026, cele două reprezentative s-au întâlnit la Istanbul, în semifinalele barajului pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Gazdele s-au impus cu 1-0.

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Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Ferdi Kadıoğlu, în minutul 53, după o pasă excelentă a lui Arda Güler. Turcia a mers în finala barajului, unde a învins Kosovo, scor 1-0, grație reușitei lui Kerem Aktürkoğlu. Astfel, selecționata pregătită atunci de Vincenzo Montella a obținut calificarea la primul Campionat Mondial după 24 de ani.

Turcia s-a făcut de râs în Nations League! Cinci înfrângeri consecutive, ultima cu Belgia

Turcia a avut parte de un adevărat coșmar în Liga A din Nations League. Repartizată într-o grupă extrem de complicată, alături de Franța, Italia și Belgia, naționala Semilunii a pierdut toate cele cinci partide disputate până acum. Turcii au început cu un eșec împotriva Franței, scor 0-1, după care au cedat în fața Italiei (1-4), Belgiei (0-3) și din nou Italiei (1-3). Rezultatele au provocat inclusiv schimbarea selecționerului, Vincenzo Montella fiind înlocuit cu Sergen Yalçın.

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Nici noul antrenor nu a reușit să oprească seria dezastruoasă. Joi, Turcia a pierdut pe teren propriu cu Belgia, scor 1-2, deși a deschis scorul prin Arda Güler, în minutul 20. Kevin De Bruyne și Charles De Ketelaere au întors rezultatul până la pauză. Astfel, turcii au rămas fără niciun punct după cinci etape, cu un golaveraj de 3-13. Ultimul meci al grupei este programat pe 15 noiembrie, în deplasare cu Franța.

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Nici la Campionatul Mondial Turcia nu a strălucit! Eliminată încă din faza grupelor

Seria rezultatelor negative din vine după o altă dezamăgire uriașă. Turcia a revenit la Campionatul Mondial după o absență de 24 de ani, însă aventura din America de Nord s-a încheiat încă din faza grupelor. Naționala pregătită atunci de Vincenzo Montella a debutat cu o înfrângere împotriva Australiei, scor 0-2, după care a pierdut și în fața Paraguayului, scor 0-1.

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Cele două eșecuri au făcut ca Turcia să fie a doua națională eliminată matematic de la turneul final. În ultima etapă, turcii au învins Statele Unite, scor 3-2, însă succesul a avut doar rolul de a mai îndulci amarul. Cu trei puncte, Turcia a încheiat grupa D pe ultimul loc, în spatele Statelor Unite, Australiei și Paraguayului.

România are patru înfrângeri consecutive! Tricolorii speră să nu egaleze contraperformanța Turciei

România nu are nici ea motive de bucurie în actuala ediție din Nations League. Naționala pregătită de Gică Hagi a pierdut toate cele patru partide disputate în Liga B. Tricolorii au cedat în fața Suediei, scor 1-2, Bosniei și Herțegovinei (2-4), Poloniei (0-6) și din nou Suediei (0-1). Cu zero puncte și un golaveraj de 3-13, România ocupă ultimul loc în grupa B4 și este amenințată de retrogradarea în Liga C.

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Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, România primește vizita Poloniei, pe Arena Națională. Meciul reprezintă ocazia revanșei după umilința cu 0-6 de la Varșovia, dar și șansa de a opri seria rezultatelor negative. Un nou eșec ar duce România la cinci înfrângeri consecutive, exact câte a acumulat Turcia până acum.