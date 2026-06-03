Sport

Turcia, naționala care a oprit România din drumul către Cupa Mondială, și-a anunțat lotul pentru turneul final. Ce vedete a convocat Vincenzo Montella

Naționala Turciei se pregătește de Campionatul Mondial din vara acestui an. Selecționerul Vincenzo Montella a anunțat lotul final.
Mihai Dragomir
03.06.2026 | 08:00
Turcia nationala care a oprit Romania din drumul catre Cupa Mondiala sia anuntat lotul pentru turneul final Ce vedete a convocat Vincenzo Montella
ULTIMA ORĂ
Cu ce lot se prezintă naționala Turciei la Cupa Mondială. Sursa Foto: www.tff.org.
ADVERTISEMENT

Naționala Turciei revine la Campionatul Mondial după 24 de ani de la ultima participare. „Semiluna”, cea care a lăsat România acasă la baraj, merge la turneul final cu un lot în care se regăsesc mai multe vedete. Vezi pe cine a convocat selecționerul Vincenzo Montella.

Lotul convocat de Vincenzo Montella la naționala Turciei

Turcia a revenit la Campionatul Mondial după ce a trecut în primă fază de România cu 1-0 în semifinala barajului pentru calificarea în grupe. Ulterior, otomanii și-au obținut biletul pentru turneu după 1-0 în deplasare cu Kosovo. Selecționerul Vincenzo Montella a comunicat lotul final pe care se va baza, iar în el se regăsesc nume importante precum Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) sau Hakan Çalhanoglu (Inter). Iată lotul complet:

ADVERTISEMENT

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United, Anglia), Mert Günok (Beşiktaş, Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray, Turcia).
FUNDAȘI: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray, Turcia), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe, Turcia), Eren Elmali (Galatasaray, Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion, Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli, Arabia Saudită), Mert Müldür (Fenerbahçe, Turcia), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim, Germania), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor, Turcia), Zeki Çelik (AS Roma, Italia).
MIJLOCAȘI: Hakan Çalhanoglu (Inter Milano, Italia), Ismail Yüksek (Fenerbahçe, Turcia), Kaan Ayhan (Galatasaray, Turcia), Orkun Kökçü (Beşiktaş, Turcia), Salih Özcan (Borussia Dortmund, Germania).
ATACANȚI: Arda Güler (Real Madrid, Spania), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray, Turcia), Can Uzun (Eintracht Frankfurt, Germania), Deniz Gül (FC Porto, Portugalia), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe, Turcia), Kenan Yildiz (Juventus, Italia), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe, Turcia), Oguz Aydin (Fenerbahçe, Turcia), Yunus Akgün (Galatasaray, Turcia).

Cât valorează vedetele Turciei

La doar 21 de ani, Arda Guler este cel mai valoros jucător din lotul Turciei. Mijlocașul ofensiv, care uimea întreaga lume cu un gol marcat în primăvară din propria jumătate în Real Madrid – Elche 4-1, valorează 90.000.000 de euro. Tot 21 de ani are și Kenan Yıldız, jucătorul lui Juventus. Aripa stângă este cotată la suma de 75.000.000 de euro. Deși a făcut eventul cu Inter în acest sezon, veteranul Hakan Calhanoglu valorează în prezent doar 16.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Grupele de la Campionatul Mondial. Cu cine joacă Turcia

Campionatul Mondial din acest an este găzduit de SUA, Mexic și Canada și este primul din istorie care reunește la start 48 de echipe. Meciul inaugural  al turneului final va fi Mexic – Africa de Sud, care va avea loc, la 11 iunie, pe Azteca din Mexico City, stadion care a găzduit două finale în istorie (1970, 1986). Ultimul act se va juca pe New York / New Jersey Stadium din East Rutherford, la 19 iulie.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în...
Digisport.ro
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros

Turcia a mai participat anterior la edițiile din 1950, 1954 și 2002. Cea mai mare performanță atinsă a fost locul 3, la ediția din Coreea de Sud și Japonia. Iată ce adversari va avea Turcia, precum și grupele complete:

ADVERTISEMENT
  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Diana Bulimar, imagini neașteptate cu căminul din Onești: ”M-au făcut să înțeleg de...
Fanatik
Diana Bulimar, imagini neașteptate cu căminul din Onești: ”M-au făcut să înțeleg de ce iubesc acest sport”
Cum a trăit Gică Hagi Georgia – România 1-1, primul meci din noul...
Fanatik
Cum a trăit Gică Hagi Georgia – România 1-1, primul meci din noul mandat. Cinci momente nevăzute la TV
Real Madrid, lovitură la miezul nopții pentru Cristi Chivu! S-a înțeles cu starul...
Fanatik
Real Madrid, lovitură la miezul nopții pentru Cristi Chivu! S-a înțeles cu starul lui Inter Milano
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Avea ofertă de la sfertfinalista Champions League, dar a ales un salariu 'de...
iamsport.ro
Avea ofertă de la sfertfinalista Champions League, dar a ales un salariu 'de 20 de ori mai mare': 'Am greșit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!