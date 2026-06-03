Turcia, naționala care a oprit România din drumul către Cupa Mondială, și-a anunțat lotul pentru turneul final. Ce vedete a convocat Vincenzo Montella

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Naționala Turciei revine la Campionatul Mondial după 24 de ani de la ultima participare. „Semiluna”, cea care a lăsat România acasă la baraj, merge la turneul final cu un lot în care se regăsesc mai multe vedete. Vezi pe cine a convocat selecționerul Vincenzo Montella.

Lotul convocat de Vincenzo Montella la naționala Turciei

Turcia a revenit la Campionatul Mondial după ce pentru calificarea în grupe. Ulterior, Selecționerul Vincenzo Montella a comunicat lotul final pe care se va baza, iar în el se regăsesc nume importante precum Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) sau Hakan Çalhanoglu (Inter). Iată lotul complet:

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PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United, Anglia), Mert Günok (Beşiktaş, Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray, Turcia).

FUNDAȘI: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray, Turcia), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe, Turcia), Eren Elmali (Galatasaray, Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion, Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli, Arabia Saudită), Mert Müldür (Fenerbahçe, Turcia), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim, Germania), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor, Turcia), Zeki Çelik (AS Roma, Italia).

MIJLOCAȘI: Hakan Çalhanoglu (Inter Milano, Italia), Ismail Yüksek (Fenerbahçe, Turcia), Kaan Ayhan (Galatasaray, Turcia), Orkun Kökçü (Beşiktaş, Turcia), Salih Özcan (Borussia Dortmund, Germania).

ATACANȚI: Arda Güler (Real Madrid, Spania), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray, Turcia), Can Uzun (Eintracht Frankfurt, Germania), Deniz Gül (FC Porto, Portugalia), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe, Turcia), Kenan Yildiz (Juventus, Italia), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe, Turcia), Oguz Aydin (Fenerbahçe, Turcia), Yunus Akgün (Galatasaray, Turcia).

Cât valorează vedetele Turciei

La doar 21 de ani, Arda Guler este cel mai valoros jucător din lotul Turciei. , valorează 90.000.000 de euro. Tot 21 de ani are și Kenan Yıldız, jucătorul lui Juventus. Aripa stângă este cotată la suma de 75.000.000 de euro. Deși a făcut eventul cu Inter în acest sezon, veteranul Hakan Calhanoglu valorează în prezent doar 16.000.000 de euro.

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Grupele de la Campionatul Mondial. Cu cine joacă Turcia

Campionatul Mondial din acest an este găzduit de SUA, Mexic și Canada și este primul din istorie care reunește la start 48 de echipe. Meciul inaugural al turneului final va fi Mexic – Africa de Sud, care va avea loc, la 11 iunie, pe Azteca din Mexico City, stadion care a găzduit două finale în istorie (1970, 1986). Ultimul act se va juca pe New York / New Jersey Stadium din East Rutherford, la 19 iulie.

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Turcia a mai participat anterior la edițiile din 1950, 1954 și 2002. Cea mai mare performanță atinsă a fost locul 3, la ediția din Coreea de Sud și Japonia. Iată ce adversari va avea Turcia, precum și grupele complete:

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