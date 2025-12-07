Sport

Turcia nu ține cont de România și și-a stabilit obiectivul pentru Cupa Mondială 2026. “Este esențial!”

Președintele Federației de Fotbal din Turcia nu concepe ca selecționata lui Vincenzo Montella să rateze calificarea la Cupa Mondială 2026. İbrahim Hacıosmanoğlu a fixat inclusiv un obiectiv pentru turneul final.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 09:33
Turcia nu tine cont de Romania si sia stabilit obiectivul pentru Cupa Mondiala 2026 Este esential
Vincenzo Montella face o modificare în selecționata Turciei. Sursa foto: Hepta
În martie, România și Turcia se vor întâlni în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Învingătoarea va juca, în finala play-off-ului, cu Slovacia sau Kosovo. Oficialii Federației din “Țara Semilunei” nu iau în calcul o eventuală eliminare în fața “tricolorilor”. Mai mult, și-au stabilit, deja, obiectivul pentru turneul final din America de Nord, după ce au aflat potențialii adversari.

Ce obiectiv și-a stabilit Turcia pentru grupa de la Cupa Mondială 2026

În cazul în care va ajunge la Cupa Mondială 2026, Turcia va fi repartizată în Grupa D și va întâlni SUA, Paraguay și Australia. După tragerea la sorți, președintele Federației, İbrahim Hacıosmanoğlu, s-a arătat entuziasmat de potențialii adversari ai selecționatei lui Vincenzo Montella.

Este una dintre cele mai bune trageri la sorți posibile. Australia, Paraguay și Statele Unite. Desigur, va fi minunat să începem cu Statele Unite. Cred că băieții noștri vor fi în fruntea grupei. După ce ne calificăm, este esențial să fim în fruntea grupei. Jucătorii vor realiza acest lucru”, a spus președintele Federației de Fotbal din Turcia.

Vincenzo Montella, cu gândul la barajul cu România

În schimb, selecționerul echipei naționale, Vincenzo Montella, este mai precaut. O ia pas cu pas și nu trece cu vederea partida cu România, din martie.

De fapt, atenția mea este pe partida cu România. Dar, bineînțeles, îmi place tragerea la sorți. Deocamdată, ne vom concentra pe meciurile din martie. Da, au trecut 24 de ani de când Turcia a participat ultima dată la Cupa Mondială și am muncit din greu pentru a atinge acest obiectiv. Suntem foarte aproape și vom face cel mai important pas în martie. Visele noastre sunt aceleași ca ale cetățenilor turci și lucrăm împreună”, a spus Montella, potrivit www.milliyet.com.tr.

Ce a spus Răzvan Burleanu după tragerea la sorți

Comparativ cu İbrahim Hacıosmanoğlu, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost mai rezervat în declarații după tragerea la sorți. Totuși, șeful de la Casa Fotbalului așteaptă, la rândul său, o calificare a “tricolorilor” la Cupa Mondială 2026.

Este o tragere la sorți care ne și motivează, și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale de până acum”, a declarat Răzvan Burleanu.

