Turcia – România 1-0. Cinci „scurte” de pe „Tupraș Stadium” după ratarea Mondialului și îmbrățișarea cât o carieră de la final!

Naționala lui Mircea Lucescu a disputat la Istanbul semifinala barajului pentru Mondialul din vară. România a rezistat 53 de minute, până la pasa genială a lui Arda Guler, „Hagi al Turciei”, jucătorul lui Real Madrid.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 21:00
Turcia Romania 10 Cinci scurte de pe Tupras Stadium dupa ratarea Mondialului si imbratisarea cat o cariera de la final
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Mircea Lucescu este îmbrățișat de Hakan Calhanoglu, la finalul barajului Turcia - România 1-0, după ce anterior „Luce” este felicita și de Montella (plan îndepărtat). Foto: Fanatik
România a mers pe „Tupraș Stadium” din Istanbul pentru a încerca minunea la care niciun turc nu ne dădea vreo șansă. Mircea Lucescu a pregătit o partitură care să șteargă diferența de zeci de milioane de euro dintre loturile Turciei și României. Să te uiți la meci și să nu simți că într-o jumătate de teren sunt jucători de la Real Madrid, Juventus sau Inter, iar dincolo titulari de la Pafos, Yunnan sau Alanyaspor.

Turcia – România, meciul pentru care Mircea Lucescu nu a băgat în seamă boala

1. Turcia – România a fost în primul rând meciul lui Mircea Lucescu. Selecționerul de 80 de ani al României, chinuit de probleme medicale, de la începutul anului, a pus pe „hold” orice „virus”, și s-a concentrat pe pregătirea acestui meci capital pentru tricolori. A construit o strategie care să ne țină cât mai mult în joc, cu șanse. A vrut să blocheze gurile de foc ale adversarului, să creeze impresia că am putea da oricând lovitura dacă suntem la egalitate cu trupa lui Montella. Și am reușit acest lucru 53 de minute.

2. Când Turcia nu are nicio ocazie importantă timp de 45 de minute, se poate spune că strategia a funcționat cum ne așteptam. Totuși, minusurile au venit de la problemele din partea dreaptă, unde Andrei Rațiu a venit la Istanbul cu varianta de „criză”, dar și de la un „mijloc” care a stat jos și nu a putut produce nimic pentru Bîrligea. Echipa a fost plină de salahori, fără diferența aia așteptată de la Ianis Hagi sau Dennis Man. Nu am vrut și nici nu am putut să creăm!

Nu am avut fundaș dreapta, dar am avut doi fundași stânga. Ocazie MONDIALĂ ratată de Stanciu în minutul 77!

3. Dacă în partea dreaptă am suferit – nici Man nereușind să dubleze la Rațiu -, în stânga am stat mult mai bine. Și pentru că Nicușor Bancu a jucat la un nivel ridicat, fiind atent la orice fază, dar și pentru că Vali Mihăilă a avut și normă de fundaș stânga. Jucătorul lui Rizespor a depus mult efort, dar puțin pe faza ofensivă. Putea fi însă 1-1 la ocazia uluitoare a lui Stanciu din minutul 77, când mingea a lovit bara din dreapta lui Cakir și s-a plimbat pe linia porții!

4. Mircea Lucescu a venit cu schimbările după minutul 65 și a umblat exact în linia de mijloc, care nu „livra”. Fără Răzvan Marin și Ianis Hagi, cu Tănase și Stanciu. Refreshul nu a apărut, astfel că ultimele cartușe (Baiaram și Miculescu) au venit în minutul 87! Degeaba. Cum degeaba au fost și cele (doar) trei minute de prelungire acordate de brigada franceză.

Știrea crudă de după ultimul fluier al lui Letexier și îmbrățișarea lui Calhanoglu

5. România nu a jucat slab la Istanbul, a jucat fix cât poate în acest moment. Nici Turcia nu e la nivelul vedetelor cu care ne ia ochii, dar este genul de meci pe care trebuie să-l câștigi, nu să faci spectacol. Ne interesează însă de noi. Plecăm cu un gust amar din Istanbul, cu nereușita care pune punct visului de Mondial, dar și carierei lui Mircea Lucescu. Pentru că aceasta este știrea crudă după ultimul fluier al lui Letexier: a fost ultimul meci oficial al legendarului Mircea Lucescu! Pe care l-a îmbrățișat Hakan Calhanoglu zeci de secunde după final! Un gest cât o carieră!

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
