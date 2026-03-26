Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv

Turcia – România are loc joi, 26 martie, ora 19:00. Barajul tricolorilor pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 se vede în direct la Prima TV. FANATIK a aflat în exclusivitate cum arată echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru duelul crucial de la Istanbul. Ionuț Radu va fi între buturi, în timp ce Daniel Bîrligea va pune presiune la poarta adversarilor încă din primul minut.

Turcia – România, cum arată echipa de start aleasă de Mircea Lucescu

Turcia – România este unul dintre cele mai importante meciuri ale ultimilor ani pentru echipa națională. . Tricolorii au ocazia de a se apropia de calificarea la un Campionat Mondial, dacă îi învinge pe turci chiar la ei acasă. În cazul în care trece de naționala lui Vincenzo Montella, selecționata lui Mircea Lucescu va da piept în „finala” barajului cu Slovacia sau Kosovo.

„Il Luce” a avut mari bătăi de cap în alcătuirea lotului și a echipei de start, deoarece naționala României a înregistrat mai mulți indisponibili. , însă, în cele din urmă, goalkeeperul de 28 de ani va fi titular în poarta echipei naționale în meciul cu Turcia, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Nu în ultimul rând, Vlad Dragomir și Răzvan Marin vor juca la închidere, în timp ce în atac, având în spate tripleta Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă. Iată cum arată 11-le complet al lui Mircea Lucescu.

România: I. Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – Dragomir, R. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Cine sunt jucătorii indisponibili pentru acțiunea României din luna martie

În lotul convocat de Mircea Lucescu nu s-au regăsit numele unor jucători importanți în ultimele campanii ale naționalei României. Unul dintre aceștia este Denis Drăguș, cel care este suspendat din cauza acelui cartonaș roșu direct primit în jocul din Bosnia din finalul campaniei de calificare la Cupa Mondială.

Din această acțiune, față de ultima contra Bosniei și lui San Marino, lipsește și Marius Marin, mijlocașul celor de la Pisa, dar și alți fotbaliști precum Ștefan Târnovanu (FCSB), Bogdan Racovițan (Rakow), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Darius Olaru (FCSB) și Louis Munteanu (DC United).

Ce urmează pentru naționala României

Dacă „tricolorii” câștigă în fața Turciei, vor juca ulterior, pe 31 martie, un baraj final pentru calificarea la CM 2026. Adversara va fi una dintre Slovacia și Kosovo, care se întâlnesc tot joi, 26 martie, dar de la ora 21:45. Naționala noastră va juca însă și acel meci în deplasre.