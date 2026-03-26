LIVE VIDEO Turcia – România, baraj pentru CM 2026. Mircea Lucescu s-a decis: patru jucători, OUT din lot! Ce numere și-au ales ”tricolorii”

Barajul Turcia – România este aici. Meciul cu miză uriașă dintre cele două echipe naționale se desfășoară pe stadionul lui Beșiktaș, la Istanbul. Vezi pe Fanatik.ro absolut toate detaliile despre această confruntare, de la echipe, scor, până la reacții dar și multe alte detalii importante direct din Turcia.

După ce Mircea Lucescu s-a hotărât ca pentru partida cu Turcia să renunțe la Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila, jucătorii echipei naționale a României rămași în lot și-au ales numerele pe care le vor purta la jocul de baraj.

Veteranul Nicolae Stanciu va purta numărul 10, Ianis Hagi a luat tricoul cu 14, Daniel Bîrligea pe cel cu 9, iar numărul 1 a ajuns la Ionuț Radu, chiar dacă acesta nu se știe dacă va fi folosit titular în duelul de pe Beșiktaș Arena.

Mircea Lucescu a fost nevoit să renunțe la 4 fotbaliști, înaintea barajului cu Turcia. Jucătorii care nu vor fi în lotul României la Istanbul sunt portarul Cătălin Căbuz, fundașul central Adrian Rus, fundașul stânga Kevin Ciubotaru și extrema de la Rapid, Claudiu Petrila, potrivit . Astfel, tricolorii vor ataca accederea în finala barajului pentru CM 2026 cu următorul lot:

PORTARI

Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Turcia – România, meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, se anunță infern în Turcia – România. Meciul de baraj pentru accederea la World Cup 2026 contează enorm pentru ambele naționale. Echipa care va învinge va merge la barajul final, unde se va duela pentru un loc la Mondial cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, programat în aceeași zi, dar de la ora 21:45.

Program de meci, ora de start Turcia – România

Marele meci dintre Turcia și România se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș, arenă cu o capacitate de 42,684 de locuri. Suporterii români vor sta la peluza nord a stadionului din Istanbul. Ne așteptăm la o atmosferă incendiară, ținând cont de spectacolul pe care turcii îl fac de regulă la meciurile de fotbal „Tricolorii” vor beneficia și ei de sprijin important. Federația Română de Fotbal a primit 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”, iar acestea

Cine arbitrează Turcia – România. Ce brigadă a fost delegată

Barajul Turcia – România va fi condus de o brigadă 100% franceză. Francois Letexier (36 de ani) va arbitra meciul, care va fi ajutat la cele două margini de conaționalii Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, în timp ce al 4-lea oficial va fi Benoît Bastien.

„Centralul” este unul norocos pentru reprezentativa noastră. Mai exact, Letexier a mai arbitrat naționala României de 3 ori în trecut. El s-a mai aflat la centru următoarele meciuri:

Israel – România 1-2 (19 noiembrie 2023)

România – Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020)

Lituania – România 1-2 (11 octombrie 2018)

Echipe probabile Turcia – România

La ultimul joc oficial al Turciei, 2-2 cu Spania în noiembrie 2025, Vicenzo Montella a aliniat următorul „11”: Bayindir – Celik, Demiral, Akaydin, Soyuncu, Kadioglu – Kahveci, Kokcu, Ozcan, Yilmaz – Gul. Celik și Demiral, cei doi fundași ai Semilunii, sunt accidentați și este puțin probabil să evolueze contra naționalei României. De cealaltă parte, , mai ales din cauza accidentărilor.

Cum a ajuns Turcia la baraj. Cum s-au calificat tricolorii

Turcii nu au mai participat la un Campionat Mondial de 24 de ani, din 2002. „Țara Semilunei” a jucat atunci finala mică la ediția desfășurată în Japonia și Coreea de Sud. La EURO 2024, turcii au ajuns până în sferturi.

În calificările pentru CM 2026, Turcia a terminat pe locul 2, cu 13 puncte, fiind devansată doar de Spania, care a adunat 16 puncte în grupa E. „Tricolorii” nu au mai jucat la un Campionat Mondial de la ediția din 1998. Elevii lui Mircea Lucescu au ajuns la acest baraj prin intermediul Ligii Națiunilor, în timp ce în grupele preliminare pentru CM 2026 au terminat pe locul 3, cu 13 puncte, în spatele Bosniei (17 puncte) și Austriei (19 puncte).

În decembrie, România și Turcia au aflat în ce grupă ar putea juca dacă ar obține calificarea la turneul final de anul viitor, acestea fiind repartizate în grupa D, alături de adversari precum SUA, Australia și Paraguay.

Cu cine ar putea juca România dacă trece de Turcia

Dacă învinge, naționala lui Mircea Lucescu va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Slovacia ne-a fost adversară în grupa de la EURO 2024, iar scorul înregistrat atunci a fost 1-1 în ultima etapă. Ultima întâlnire cu Kosovo a fost în noiembrie 2024, în Nations League, partidă câștigată cu 3-0 la „masa verde” după ce adversarii au făcut scandal și au părăsit terenul înaintea fluierului final.

Rezultate directe între cele două echipe

Cele două naționale au un istoric bogat în ceea ce privește confruntările directe. Cea mai recentă dispută datează din noiembrie 2017, iar România câștiga atunci cu scorul de 2-0. Selecționer al „tricolorilor” era Cosmin Contra, în timp ce Semiluna este pregătită chiar de Mircea Lucescu. Iată scorurile înregistrate în ultimele 5 întâlniri directe:

România – Turcia 2-0 (9 noiembrie 2017)

România – Turcia 0-2 (10 septembrie 2013)

Turcia – România 0-1 (12 octombrie 2012)

Turcia – România 2-0 (11 august 2010)

România – Turcia 2-0 (22 august 2007)

Cine transmite la TV Turcia – România

Posturile TV care au cumpărat drepturile de televizare ale meciurilor naționalei pentru Nations League, preliminarii de Campionat Mondial și baraje sunt Prima TV și Antena 1. Cele două și-au împărțit egal duelurile României. Acum, prima partidă de baraj, cea contra Turciei, va fi transmisă de Prima TV, joi de la ora 19:00.

Meciul următor, adică barajul final, cu Kosovo sau Slovacia, va fi transmis de Antena 1. România va juca oricum cu una dintre ele, în cazul în care este învinsă la Istanbul. „Tricolorii” vor disputa un amical împotriva pierzătoarei dintre cele două.

Cum poți vedea live stream online Turcia – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Partida Turcia – România poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Cote pariuri Turcia – România

Ca de obicei, FANATIK vine în sprijinul pariorilor. Meciul dintre Turcia și România este o bună ocazie pentru a paria, iar victoria turcilor este cotată cu 1.42, în timp ce un succes al „tricolorilor” are cota de 7.00. O remiză în timpul regulamentar are cota de 4.80. Pentru cei care preferă golurile, variante precum „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri” au cote de 1.88, respectiv 1.21.

