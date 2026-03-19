Turcia – România, live video în turul doi pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027

România a încheiat pe locul 22 din 24 de echipe la Campionatul European de handbal masculin din Danemarca şi Suedia. Drumul către CM din 2027 începe cu o „dublă” contra Turciei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre partida „tricolorilor”.

Turcia – România, live video în calificările pentru Campionatul Mondial din 2027

România nu a avut cea mai grozavă prestație la EURO 2026. Acum, pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2027 trebuie să treacă de Turcia, în turul doi al calificărilor. Turul se va desfășura în 19 martie, la ora 15:00, în Turcia, în timp ce returul va avea loc în 22 martie, la ora 19:00, în Buzău.

Programul României în calificările Campionatului Mondial din 2027. Ce meciuri mai sunt programate

În perioada 14-18 martie, la Buzău, echipa antrenată de George Buricea se va pregăti pentru confruntările cu reprezentativa Turciei. Dacă „tricolorii” trecu cu bine de această „dublă”, vor înfrunta un adversar mult mai dificil. Mai exact,

Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial se va disputa în luna mai. Turul cu Norvegia este programat pe 13-14 mai, iar returul pe 16-17 mai, învingătoarea fiind calificată la turneul final din ianuarie 2027. Turneul final va avea loc în Germania între 13 şi 31 ianuarie 2027.

Miercuri, 18 martie

Ora 17:00: Grecia – Belgia

Ora 20:30: Ucraina – Slovacia

Joi, 19 martie

Ora 15:00: Turcia – România

Ora 16:00: Georgia – Israel

Ora 18:30: Finlanda – Muntenegru

Ora 19:00: Serbia – Lituania

Ora 19:40: Letonia – Polonia

Ora 21:00: Bosnia – Kosovo

Cele opt învingătoare vor accede în faza a treia. În runda următoare li se vor alătura și șase echipe clasate pe locul 3 la Campionatul European 2026, urmând ca, în total, 10 selecționate să obțină calificarea la turneul final.

Lotul României pentru „dubla” cu Turcia

Selecționerul George Buricea a ales 17 jucători pe care se va baza pentru meciurile contra Turciei. Majoritatea acestora evoluează în România. Iată cine sunt cei selectați pentru următoarele două partide de maximă importanță:

Vasile Dan Lucian – SCM Politehnica Timișoara

Rusu Dumitru Vlăduț – CSM Vaslui

Vereș Denis – AHC Potaissa Turda

Andrei Alexandru George – SCM Politehnica Timișoara

Dedu Călin – CS Dinamo București

Oancea Bogdan Andrei – CSM București

Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara

Grigore Paul Sorin – CSU Suceava

Nistor-Ioniță Ionuț – CS Dinamo București

Ilie Gabriel Cristian – Partizan Belgrad

Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare

Buzle Iosif Andrei – CS Dinamo București

Caba Liviu Emil – Partizan Belgrad

Stanciuc Daniel – CS Dinamo București

Drăgan Andrei Valeriu – CSM București

Radu Codrin George – CSU Suceava

Stănescu Ionuț Adrian – Wybrzeze Gdansk

Istoricul meciurilor Turcia – România. Statistica oficială

Din ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două naționale, 3 partide au fost amicale, iar 2 s-au desfășurat la EURO. Iată cum arată scorurile înregistrate la partidele precedente dintre cele două reprezentative:

România – Turcia 35-26 (amical, 3 ianuarie 2025)

România – Turcia 35-25 (amical, 29 decembrie 2021)

România – Turcia 26-24 (amical, 27 decembrie 2021)

România – Turcia 37-30 (EURO, 17 iunie 2009)

Turcia – România 29-35 (EURO, 30 octombrie 2008)

Cine transmite la TV meciul Turcia – România

Din păcate pentru publicul larg, meciul România – Turcia nu se va vedea pe niciunul dintre posturile de televiziune. Astfel, veți putea ști ce se întâmplă la partida tur exclusiv pe platforma VOYO, dar și grație formatului LIVE TEXT oferit de FANATIK. Returul va putea fi umărit în direct pe PRO ARENA.

Cote pariuri Turcia – România în calificările pentru Campionatul Mondial din 2027

Bookmakerii merg pe mâna României la victoria în acest meci, „tricolorii” având o cotă de 1.62 pentru un succes. Gazdele, în schimb, au o cotă de 2.85, în timp ce un eventual rezultat de egalitate are o cotă de 6.90.

FANATIK îți aduce toate informațiile despre România – Turcia. Rămâi pe FANATIK pentru a urmări evoluția scorului, statistici interesante și declarațiile de final ale „tricolorilor". De asemenea, pe site-ul nostru ai un live blog dedicat preliminariilor Campionatului Mondial de Handbal Masculin 2027, cu toate detaliile necesare.