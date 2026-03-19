Turcia – România, live video în turul doi pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027

România nu a avut cea mai grozavă prestație la EURO 2026. „Tricolorii” au ocupat locul 22 din 24 la final de campanie. Acum, pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2027 trebuie să treacă de Turcia, în turul doi al calificărilor. Turul se va desfășura în 19 martie, la ora 15:00, în Turcia, în timp ce returul va avea loc în 22 martie, la ora 19:00, în Buzău.
În perioada 14-18 martie, la Buzău, echipa antrenată de George Buricea se va pregăti pentru confruntările cu reprezentativa Turciei. Dacă „tricolorii” trecu cu bine de această „dublă”, vor înfrunta un adversar mult mai dificil. Mai exact, naționala noastră va întâlni apoi Norvegia.
Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial se va disputa în luna mai. Turul cu Norvegia este programat pe 13-14 mai, iar returul pe 16-17 mai, învingătoarea fiind calificată la turneul final din ianuarie 2027. Turneul final va avea loc în Germania între 13 şi 31 ianuarie 2027.
Cele opt învingătoare vor accede în faza a treia. În runda următoare li se vor alătura și șase echipe clasate pe locul 3 la Campionatul European 2026, urmând ca, în total, 10 selecționate să obțină calificarea la turneul final.
Selecționerul George Buricea a ales 17 jucători pe care se va baza pentru meciurile contra Turciei. Majoritatea acestora evoluează în România. Iată cine sunt cei selectați pentru următoarele două partide de maximă importanță:
Din ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două naționale, 3 partide au fost amicale, iar 2 s-au desfășurat la EURO. Iată cum arată scorurile înregistrate la partidele precedente dintre cele două reprezentative:
Din păcate pentru publicul larg, meciul România – Turcia nu se va vedea pe niciunul dintre posturile de televiziune. Astfel, veți putea ști ce se întâmplă la partida tur exclusiv pe platforma VOYO, dar și grație formatului LIVE TEXT oferit de FANATIK. Returul va putea fi umărit în direct pe PRO ARENA.
Bookmakerii merg pe mâna României la victoria în acest meci, „tricolorii” având o cotă de 1.62 pentru un succes. Gazdele, în schimb, au o cotă de 2.85, în timp ce un eventual rezultat de egalitate are o cotă de 6.90.
