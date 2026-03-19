Turcia – România, live video în turul doi pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027

România întâlnește Turcia în turul fazei a doua de calificare la CM din 2027.
19.03.2026 | 12:25
Turcia Romania live video in turul doi pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027
Calificări CM 2027 handbal masculin: Turcia - România
România a încheiat pe locul 22 din 24 de echipe la Campionatul European de handbal masculin din Danemarca şi Suedia. Drumul către CM din 2027 începe cu o „dublă” contra Turciei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre partida „tricolorilor”.

Turcia – România, live video în calificările pentru Campionatul Mondial din 2027

România nu a avut cea mai grozavă prestație la EURO 2026. „Tricolorii” au ocupat locul 22 din 24 la final de campanie. Acum, pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2027 trebuie să treacă de Turcia, în turul doi al calificărilor. Turul se va desfășura în 19 martie, la ora 15:00, în Turcia, în timp ce returul va avea loc în 22 martie, la ora 19:00, în Buzău.

Programul României în calificările Campionatului Mondial din 2027. Ce meciuri mai sunt programate

În perioada 14-18 martie, la Buzău, echipa antrenată de George Buricea se va pregăti pentru confruntările cu reprezentativa Turciei. Dacă „tricolorii” trecu cu bine de această „dublă”, vor înfrunta un adversar mult mai dificil. Mai exact, naționala noastră va întâlni apoi Norvegia.

Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial se va disputa în luna mai. Turul cu Norvegia este programat pe 13-14 mai, iar returul pe 16-17 mai, învingătoarea fiind calificată la turneul final din ianuarie 2027. Turneul final va avea loc în Germania între 13 şi 31 ianuarie 2027.

Miercuri, 18 martie

  • Ora 17:00: Grecia – Belgia
  • Ora 20:30: Ucraina – Slovacia

Joi, 19 martie

  • Ora 15:00: Turcia – România
  • Ora 16:00: Georgia – Israel
  • Ora 18:30: Finlanda – Muntenegru
  • Ora 19:00: Serbia – Lituania
  • Ora 19:40: Letonia – Polonia
  • Ora 21:00: Bosnia – Kosovo

Cele opt învingătoare vor accede în faza a treia. În runda următoare li se vor alătura și șase echipe clasate pe locul 3 la Campionatul European 2026, urmând ca, în total, 10 selecționate să obțină calificarea la turneul final.

Lotul României pentru „dubla” cu Turcia

Selecționerul George Buricea a ales 17 jucători pe care se va baza pentru meciurile contra Turciei. Majoritatea acestora evoluează în România. Iată cine sunt cei selectați pentru următoarele două partide de maximă importanță:

  • Vasile Dan Lucian – SCM Politehnica Timișoara
  • Rusu Dumitru Vlăduț – CSM Vaslui
  • Vereș Denis – AHC Potaissa Turda
  • Andrei Alexandru George – SCM Politehnica Timișoara
  • Dedu Călin – CS Dinamo București
  • Oancea Bogdan Andrei – CSM București
  • Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara
  • Grigore Paul Sorin – CSU Suceava
  • Nistor-Ioniță Ionuț – CS Dinamo București
  • Ilie Gabriel Cristian – Partizan Belgrad
  • Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare
  • Buzle Iosif Andrei – CS Dinamo București
  • Caba Liviu Emil – Partizan Belgrad
  • Stanciuc Daniel – CS Dinamo București
  • Drăgan Andrei Valeriu – CSM București
  • Radu Codrin George – CSU Suceava
  • Stănescu Ionuț Adrian – Wybrzeze Gdansk

Istoricul meciurilor Turcia – România. Statistica oficială

Din ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două naționale, 3 partide au fost amicale, iar 2 s-au desfășurat la EURO. Iată cum arată scorurile înregistrate la partidele precedente dintre cele două reprezentative:

  • România – Turcia 35-26 (amical, 3 ianuarie 2025)
  • România – Turcia 35-25 (amical, 29 decembrie 2021)
  • România – Turcia 26-24 (amical, 27 decembrie 2021)
  • România – Turcia 37-30 (EURO, 17 iunie 2009)
  • Turcia – România 29-35 (EURO, 30 octombrie 2008)

Cine transmite la TV meciul Turcia – România

Din păcate pentru publicul larg, meciul România – Turcia nu se va vedea pe niciunul dintre posturile de televiziune. Astfel, veți putea ști ce se întâmplă la partida tur exclusiv pe platforma VOYO, dar și grație formatului LIVE TEXT oferit de FANATIK. Returul va putea fi umărit în direct pe PRO ARENA.

Cote pariuri Turcia – România în calificările pentru Campionatul Mondial din 2027

Bookmakerii merg pe mâna României la victoria în acest meci, „tricolorii” având o cotă de 1.62 pentru un succes. Gazdele, în schimb, au o cotă de 2.85, în timp ce un eventual rezultat de egalitate are o cotă de 6.90.

