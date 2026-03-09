Turcia – România, în pericol! O nouă rachetă balistică lansată de Iran a fost interceptată în spațiul aerian turc

ADVERTISEMENT

Meciul de baraj dintre Turcia și România va avea loc în mai puțin de trei săptămâni și se va disputa, în principiu, la Istanbul. Totuși, ultimele evenimente din zonă ar putea face ca locația să fie schimbată, în funcție de cum vor evolua lucrurile în următoarele zile. Sistemele de apărare aeriană NATO din estul Mării Mediterane tocmai au doborât o nouă rachetă balistică intrată în spațiul aerian al Turciei.

O nouă rachetă balistică a fost interceptată în spațiul aerian al Turciei

În ultima săptămână, aceasta este a doua rachetă balistică iraniană care pătrunde în spațiul aerian al Turciei. Printr-un comunicat emis la scurt timp, ministerul turc a dezvăluit că resturi rezultate în urma distrugerii ultimei rachete au aterizat într-o zonă de câmp de lângă Gaziantep, oraș din sud-estul Turciei unde trei fotbaliști români joacă pentru echipa locală. Vestea bună este că nu au existat victime.

ADVERTISEMENT

Departamentul de Stat american a ordonat retragerea personalului guvernamental de la Consulatul General al SUA din Adana. La scurt timp, serviciile consulare au fost suspendate, iar cetățenii americani ce au nevoie de asistență au fost redirecționați către ambasada Statelor Unite ale Americii din Ankara, dar și către Consulatul General din Istanbul. Cetățenii americani aflați în sud-estul Turciei sunt sfătuiți să părăsească zona cât de repede posibil, întrucât riscul conflictelor armate din zonă sau a atentatelor teroriste este extrem de crescut.

Ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe

Românii care se află deja sau vor să călătorească în Turcia sunt informați că situația este stabilă, însă, având în vedere contextul, se recomandă evitarea deplasării neesențiale în zona din sud-estul Turciei.

ADVERTISEMENT

„În contextul evoluțiilor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și a posibilului impact asupra situației de securitate din Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Turcia că situația de securitate din acest stat este, în general, stabilă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, având în vedere contextul actual de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și lipsa de predictibilitate privind evoluțiile în perioada următoare, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările neesențiale în regiunile din sudul și estul Turciei, iar celor care se află deja pe teritoriul acestei țări, să respecte instrucțiunile de siguranță ale autorităților în situații de urgență și să evite deplasările/staționarea în zone aglomerate sau puncte de interes militar.

MAE recomandă cetățenilor români care călătoresc în Republica Turcia să evite deplasările în zona sud și sud-est a țării și zona situată la frontiera cu Siria și Irak, din cauza riscurilor ridicate generate de operațiunile militare de la frontiera turco-siriană, acțiuni teroriste și de apariția unor situații imprevizibile. Deplasarea în localitățile din proximitatea frontierelor menționate, implică, în consecință, pericol major de securitate. De asemenea, cetățenii români sunt avertizați că există riscul ca anumite căi de comunicație sau puncte de trecere a frontierei să fie temporar închise, iar zonele respective să fie supuse unor restricții neprevăzute, de natură militară”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

ADVERTISEMENT

Ce se poate întâmpla cu meciul dintre Turcia și România

În caz de război sau dacă UEFA decide că disputarea partidei pe teritoriul Turciei reprezintă un pericol grav de securitate, , chiar dacă este vorba despre o arenă neutră, din afara țării.

Dacă oficialii Turciei ar fi de acord, meciul s-ar putea disputa chiar și în România, însă asta nu ar face ca „tricolorii” să se transforme automat în gazde. Meciul ar fi organizat tot de federația turcă și doar locul de disputare s-ar schimba, ceea ce înseamnă că suporterii români nu ar putea obține mai multe bilete decât au primit deja.