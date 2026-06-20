Turcia şi Haiti au dat startul! Care sunt echipele cu cele mai mari şanse de a fi eliminate în grupe la Cupa Mondială

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După nouă zile de competiţie, au fost eliminate primele două echipe de la Campionatul Mondial. după ce au pierdut şi al doilea meci disputat la turneul final: 0-3 cu Brazilia, respectiv 0-1 cu Paraguay. În cazul turcilor este o surpriză uriaşă, întrucât grupa „otomanilor” era considerată una accesibilă.

Echipele cu cele mai mari şanse să fie eliminate în faza grupelor la Cupa Mondială

La finalul grupelor, 16 formaţii vor părăsi turneul final, aşa că au mai rămas de umplut alte 14 locuri. Cei de la Football Meets Data au făcut simulările şi au stabilit, procentual, echipele care au cele mai mari şanse să fie eliminate în prima fază a competiţiei.

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Irak, Panama, Curacao, Iordania, Tunisia şi Uzbekistan au şanse mari să fie eliminate după faza grupelor, având în vedere înfrângerile suferite în prima etapă, dar şi programul rămas până la finalul grupelor. Din Europa cel mai rău stă Cehia, care a obţinut doar un punct cu Coreea de Sud şi Africa de Sud, iar acum are nevoie de victorie cu Mexic pentru a mai spera la calificare.

Bosnia lui Lukic, 50% şanse să treacă de grupe!

are 50,7% şanse de a fi eliminată. După egalul împotriva Canadei din prima etapă, a venit înfrângerea dură în faţa Elveţiei, scor 1-4, care diminuează şansele de calificare. Totuşi, cu o victorie la scor împotriva Qatarului, Bosnia-Herţegovina se va califica în 16-imile turneului final.

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Dintre echipele de top, Croaţia are cele mai mari şanse de a nu trece de faza grupelor. Totuşi, doar 14,7% şanse au croaţii de a pleca acasă înaintea fazelor eliminatorii. Au pierdut împotriva Angliei, dar au meciuri la îndemână împotriva Panama şi Ghana, în ultima etapă, din care trebuie să scoată măcar patru puncte.

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Este primul turneu final mondial care se dispută cu 48 de echipe, în acest format. Se califică mai departe toate cele 24 de echipe de pe locurile 1 şi 2 din grupe, iar lor li se adaugă cel mai bine clasate opt echipe de pe locul 3. Şi-au asigurat calificarea mai departe în turneu până acum: Mexic, Statele Unite ale Americii, Canada, Elveţia, Brazilia şi Maroc.

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