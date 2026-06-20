Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Turcia şi Haiti au dat startul! Care sunt echipele cu cele mai mari şanse de a fi eliminate în grupe la Cupa Mondială

Turcia şi Haiti sunt primele echipe eliminate de la Campionatul Mondial, iar după faza grupelor alte 14 vor mai pleca acasă. Care sunt formaţiile cu cele mai mari şanse de a părăsi competiţia.
Marian Popovici
20.06.2026 | 18:45
Turcia si Haiti au dat startul Care sunt echipele cu cele mai mari sanse de a fi eliminate in grupe la Cupa Mondiala
SPECIAL FANATIK
Turcia şi Haiti au dat startul! Care sunt echipele cu cele mai mari şanse de a fi eliminate în grupe la Cupa Mondială. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După nouă zile de competiţie, au fost eliminate primele două echipe de la Campionatul Mondial. Haiti şi Turcia nu mai au nicio şansă de calificare după ce au pierdut şi al doilea meci disputat la turneul final: 0-3 cu Brazilia, respectiv 0-1 cu Paraguay. În cazul turcilor este o surpriză uriaşă, întrucât grupa „otomanilor” era considerată una accesibilă.

Echipele cu cele mai mari şanse să fie eliminate în faza grupelor la Cupa Mondială

La finalul grupelor, 16 formaţii vor părăsi turneul final, aşa că au mai rămas de umplut alte 14 locuri. Cei de la Football Meets Data au făcut simulările şi au stabilit, procentual, echipele care au cele mai mari şanse să fie eliminate în prima fază a competiţiei.

ADVERTISEMENT

Irak, Panama, Curacao, Iordania, Tunisia şi Uzbekistan au şanse mari să fie eliminate după faza grupelor, având în vedere înfrângerile suferite în prima etapă, dar şi programul rămas până la finalul grupelor. Din Europa cel mai rău stă Cehia, care a obţinut doar un punct cu Coreea de Sud şi Africa de Sud, iar acum are nevoie de victorie cu Mexic pentru a mai spera la calificare.

Turcia şi Haiti au dat startul! Care sunt echipele cu cele mai mari şanse de a fi eliminate în grupe la Cupa Mondială
Turcia şi Haiti au dat startul! Care sunt echipele cu cele mai mari şanse de a fi eliminate în grupe la Cupa Mondială. Sursa: Football Meets Data

Bosnia lui Lukic, 50% şanse să treacă de grupe!

Bosnia lui Jovo Lukic are 50,7% şanse de a fi eliminată. După egalul împotriva Canadei din prima etapă, a venit înfrângerea dură în faţa Elveţiei, scor 1-4, care diminuează şansele de calificare. Totuşi, cu o victorie la scor împotriva Qatarului, Bosnia-Herţegovina se va califica în 16-imile turneului final.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Dintre echipele de top, Croaţia are cele mai mari şanse de a nu trece de faza grupelor. Totuşi, doar 14,7% şanse au croaţii de a pleca acasă înaintea fazelor eliminatorii. Au pierdut împotriva Angliei, dar au meciuri la îndemână împotriva Panama şi Ghana, în ultima etapă, din care trebuie să scoată măcar patru puncte.

ADVERTISEMENT
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu...
Digisport.ro
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”

Este primul turneu final mondial care se dispută cu 48 de echipe, în acest format. Se califică mai departe toate cele 24 de echipe de pe locurile 1 şi 2 din grupe, iar lor li se adaugă cel mai bine clasate opt echipe de pe locul 3. Şi-au asigurat calificarea mai departe în turneu până acum: Mexic, Statele Unite ale Americii, Canada, Elveţia, Brazilia şi Maroc.

ADVERTISEMENT
  • 32 de echipe se califică în fazele eliminatorii
  • 6 echipe şi-au asigurat calificarea în 16-imi
1.17 este cota BETANO pentru "1 solist" la Ecuador - Curacao
Amical Dinamo – Gornik Leczna 1-0. Prima partidă a „câinilor” sub comanda lui...
Fanatik
Amical Dinamo – Gornik Leczna 1-0. Prima partidă a „câinilor” sub comanda lui Nuno Campos. Vezi aici meciul online
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Fanatik
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Grupa I, LIVE BLOG de la CM 2026. Didier Deschamps, avertisment pentru jucători...
Fanatik
Grupa I, LIVE BLOG de la CM 2026. Didier Deschamps, avertisment pentru jucători înainte de meciul cu Irak: „Îi cunoașteți?”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit...
iamsport.ro
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit Giovanni, a luat foc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!