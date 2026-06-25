Turcia – SUA, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Turcia și SUA se duelează în ultima etapă a grupei D, iar selecționata lui Mauricio Pochettino pleacă cu prima șansă. Elevii lui Vincenzo Montella sunt surpriza negativă a acestui turneu final, pe când țara gazdă are un parcurs impresionant și și-a asigurat deja prezența în fazele eliminatorii.

Turcia – SUA LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Turcia este marea dezamăgire în primele două etape ale Campionatului Mondial. au înregistrat două înfrângeri: 0-2 contra Australia și 0-1 în fața lui Paraguay. Cu o rundă rămasă de disputat,

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De partea cealaltă, SUA are un parcurs foarte bun la Campionatul Mondial. Gazdele competiției au făcut spectacol la debutul contra Paraguay: victorie 4-1, cât și la duelul în fața Australiei, în care s-au impus cu 2-0. Înainte de confruntarea contra Turciei, americanii au deja asigurată calificarea în fazele eliminatorii ale turneului final.

La ce oră se joacă Turcia – SUA și cine transmite la TV duelul

Meciul dintre Turcia și SUA este programat în dimineața zilei de 26 iunie, de la ora 05:00 (ora României) și va fi găzduit de SoFi Stadium. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.

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Cote pariuri la Turcia – SUA

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria SUA este de 1.97, în timp ce cota victoriei Turciei este de 3.60. O remiză a primit cota de 3.90. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.72, respectiv 1.66.

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