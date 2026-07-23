Sport

Turcii anunță! Varianta neașteptată pe care FCSB o ia în calcul pentru transferul lui Denis Drăguș: „Se întoarce în țara natală”

Denis Drăguș (27 de ani) este ținta principală a celor de la FCSB în această vară. Turcii au venit cu ultimele vești în privința discuțiilor dintre atacant și Trabzonspor.
Traian Terzian
23.07.2026 | 10:02
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Denis Drăguș (27 de ani) se apropie de mult visatul transfer la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș își negociază în aceste zile încetarea contractului cu Trabzonspor. De rezultatul acestor discuții se leagă și speranțele ”roș-albaștrilor” de a-l aduce pe atacantul naționali României.

Transferul lui Denis Drăguș la FCSB e tot mai aproape

Turcii au anunțat că deși mai are doi ani de contract, Denis Drăguș nu intră în planurile de viitor ale celor de la Trabzonspor, nu va fi luat în cantonamentul de vară și se va întoarce în România.

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Internaționalul român încearcă să-și rezilieze înțelegerea, dar turcii au venit cu o variantă neașteptată. Aceea că FCSB ar fi dispusă să plătească o sumă de bani pentru transferul atacantului, însă a precizat că Drăguș este și în atenția celor de la Kocaelispor, locul 10 în ediția precedentă din Super Lig.

”Denis Drăguș, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Kasimpașa și Gaziantep, se întoarce în țara sa natală. FCSB este pregătită să plătească o sumă de transfer pentru Drăguș. Cifra discutată este în jur de 1,5 milioane de euro. De asemenea, Kocaelispor îl dorește foarte mult pe atacant. Se așteaptă ca Drăguș să ia o decizie finală în curând”, a scris joi dimineață cotidianul turc Fanatik.

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Ce spune Gigi Becali de venirea lui Drăguș la FCSB

Informația oferită de turci cu privire la faptul că FCSB ar putea să plătească pentru transferul lui Denis Drăguș este în contradicție cu ce a spus tot timpul Gigi Becali. Și anume că este dispus să-l aducă pe internaționalul român doar dacă își va rezolva problemele cu Trabzonspor și va deveni liber de contract.

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”Drăguș va veni când va vrea. Când poate, dacă nu, la revedere. Acum încearcă și el (n.r. – să își rezolve situația la Trabzonspor)”, a afirmat patronul ”roș-albaștrilor” despre situația lui Drăguș.

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Ce contract va avea Denis Drăguș la FCSB

Sub contract încă doi ani cu Trabzonspor, Denis Drăguș mai are de primit 3.000.000 de euro din partea turcilor. FANATIK a aflat că jucătorul ar fi de acord să încaseze doar jumătate din această sumă pentru a deveni liber de contract și a veni la FCSB.

Pentru a-l convinge să se întoarcă în România, Gigi Becali i-a făcut o ofertă excelentă internaționalului român. Din informațiile FANATIK, acesta ar urma să primească un salariu anual de un milion de euro, plus un bonus de 500.000 de euro pentru câștigarea titlului și calificarea în grupa de Champions League.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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