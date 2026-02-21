Sport

Turcii au aflat că Mircea Lucescu vine la Istanbul și au reacționat instant: „Incertitudinea s-a încheiat!”

FRF a anunțat că Mircea Lucescu se va afla pe banca naționalei României la barajul pentru Cupa Mondială. Ce au scris turcii după ce au primit această veste.
Traian Terzian
21.02.2026 | 14:31
Reacția turcilor după ce au aflat că Mircea Lucescu va sta pe banca naționalei României la baraj. Sursă foto: colaj Fanatik
Mircea Lucescu va conduce echipa națională a României la barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale, iar turcii au comentat anunțul făcut de Federația Română de Fotbal.

Turcii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost confirmat la naționala României

Puțin mai mult de o lună ne mai desparte până la meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, iar vestea că Mircea Lucescu îi va conduce pe ”tricolori” a fost analizată și de adversari.

”Starea lui Mircea Lucescu, care a petrecut o perioadă de spitalizare în România înainte de meciul împotriva echipei noastre naționale de la Istanbul din martie, a fost anunțată oficial. Incertitudinea s-a încheiat.

Antrenorul român a fost tratat o perioadă la un spital din București, s-a dus apoi la un medic român la Bruxelles pentru un control. În urma acestei examinări, federația a anunțat că antrenorul în vârstă de 80 de ani va rămâne la conducerea echipei”, a scris publicația turcă Fanatik.

Mircea Lucescu, aviz pozitiv de la Bruxelles

După o perioadă de incertitudine cauzată de problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu, FRF a anunțat oficial că tehnicianul își va continua parcursul la echipa națională și va sta pe bancă la barajul pentru Cupa Mondială.

”Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, a fost comunicatul dat de la Casa Fotbalului.

România, la doi pași de Cupa Mondială

Suporterii echipe naționale a României visează cu ochii deschiși la calificarea la un turneu final de Cupă Mondială după o pauză de 28 de ani, însă pentru îndeplinirea acestui obiectiv este nevoie ca ”tricolorii” să treacă de baraj.

Mai întâi, elevii lui Mircea Lucescu vor trebui să învingă în semifinale Turcia, într-un meci programat pe 26 martie, la Istanbul, iar apoi, cinci zile mai târziu, să câștige și finala, tot în deplasare, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Grupă accesibilă la Cupa Mondială

În cazul fericit în care va reuși două victorii la baraj, echipa națională a României se va califica la Cupa Mondială, acolo unde o așteaptă o grupă destul de accesibilă. Adversarii ”tricolorilor” vor fi SUA, Paraguay și Australia.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
