Sport

Turcii au atins un subiect sensibil pentru Alex Cicâldău înainte de Bașakșehir – Craiova: „Din respect voi răspunde”. Video

Alex Cicâldău a părut deranjat de o întrebare primită de la un jurnalist turc înainte de Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 20:22
Turcii au atins un subiect sensibil pentru Alex Cicaldau inainte de Basaksehir Craiova Din respect voi raspunde Video
ULTIMA ORĂ
Alex Cicâldău la conferința de presă premergătoare meciului Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova

La conferința de presă premergătoare meciului Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova de joi seară, turul play-off-ului din Conference League, Alex Cicâldău a fost întrebat la un moment dat și despre aventura lui din Turcia, de la Galatasaray, catalogată drept una mai degrabă nereușită de către respectivul.

ADVERTISEMENT

Alex Cicâldău, întrebat despre perioada lui la Galatasaray înainte de Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova: „Din respect pentru ei o să răspund”

Mijlocașul formației din Bănie a părut destul de deranjat în acele momente și a precizat că doar din respect pentru media din această țară va încerca să răspundă. Ulterior, a dorit să sublinieze că în primul lui sezon la gruparea „Cim Bom” a jucat totuși destul de mult pentru Galata.

„Ne va aștepta o partidă foarte, foarte importantă, cu un adversar cu o calitate foarte bună, dar suntem pregătiți să intrăm pe teren și să facem un meci bun.

ADVERTISEMENT

Da, știm cu toții că este o echipă foarte bună, care are o calitate foarte, foarte bună, în fiecare an se bat acolo sus în campionatul turcesc, dar, cum am spus, intrăm pe teren mâine și vom fi pregătiți pentru a face un meci bun.

„Am jucat în sezonul în care am fost”

(n.r. Întrebat despre perioada Galatasaray) Aș prefera să vorbesc mai mult despre meciul de mâine, dar din respect pentru jurnaliștii turci îi voi răspunde. La Galatasaray am jucat în sezonul în care am fost, iar referitor la transferurile pe care le fac de ceva ani, da, se vede asta în rezultate, că fac niște transferuri spectaculoase.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Cu siguranță suntem foarte conștienți de meciul de mâine, trecem printr-o perioadă bună, zic eu, și vrem să continuăm mâine. Suntem pregătiți mental, știm că nu ne va aștepta un meci ușor, am făcut până acum un joc bun de echipă, eu zic că asta poate rezolva o calificare.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi, la Rapid?
Digisport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?

Este un lucru normal pentru mine, mă gândesc doar la meciul de mâine și sper ca aportul meu de mâine să fie unul semnificativ. Știu din anii trecuți această echipă, dar nu am întrebat pe absolut nimeni.

Cunosc atmosfera, trebuie să ne intereseze mai puțin acest lucru și să intrăm pe teren să facem ceea ce trebuie”, a spus Alex Cicâldău la conferința de presă premergătoare meciului Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul...
Fanatik
Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul altuia peste nas!”. Cine e noul “Mitriță”
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi...
Fanatik
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi plătește o sumă cu 7 cifre
Răzvan Burleanu a reacționat, după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele...
Fanatik
Răzvan Burleanu a reacționat, după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc: „A fost sesizată deja Comisia de Disciplină”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!