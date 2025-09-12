Turcii au făcut anunțul! Când ar putea debuta Ianis Hagi la Alanyaspor

Ianis Hagi și-a găsit un angajament pe finalul perioadei de transferuri. Mijlocașul român a fost prezentat oficial la Alanyaspor, echipă din prima ligă a Turciei, și ar putea să își facă debutul chiar în acest weekend.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, pregătit de o nouă provocare. Când ar putea debuta la Alanyaspor

. Ianis așteaptă să revină rapid la nivelul pe care îl arăta în urmă cu câteva sezoane, pentru a-și face din nou loc la naționala de seniori a României.

Totuși, presa din Turcia anunță că Ianis Hagi ar putea prinde câteva minute în partida pe care Alanyaspor o va juca în acest weekend, în campionat, cu Konyaspor.

ADVERTISEMENT

anunță că mijlocașul român va începe meciul pe banca de rezerve, însă antrenorul ar putea să îl trimită pe Ianis Hagi în luptă, desigur dacă scorul îi va permite. Partida e programată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.

Daniel Pancu a analizat transferul lui Ianis Hagi în Turcia

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21 a României, e de părere că Ianis Hagi a ales corect când a semnat cu Alanyaspor. Antrenorul încă are mare încredere în mijlocaș, deși acesta a trecut printr-o perioadă extrem de complicată în Scoția, la Rangers.

ADVERTISEMENT

„A stat mult, probabil că nu i-au convenit anumite aspecte la echipele cu care a negociat. A ales, până la urmă, să meargă undeva unde să joace. Doar că, Alanya fiind o echipă de mijlocul-jos al clasamentului, se schimbă datele problemei. În primul rând, calitatea colegilor nu este aceeași ca la Rangers sau la echipa națională, dar a ajuns la o vârstă, 27 de ani (n.n. pe 22 octombrie), în care este matur bine.

ADVERTISEMENT

Din generația lui, Ianis este între primii trei ca favoriți pentru mine. Și are calitățile pentru a juca bine în campionatul Turciei. Probabil, visul lui este să-i calce pe urme tatălui, la una dintre cele mari ale Istanbulului. Sunt echipele care contează cu adevărat și cred că obiectivul lui acesta va fi”, a declarat Daniel Pancu despre Ianis Hagi, conform .