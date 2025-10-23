Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a renunțat în vara acestui an la postul de antrenor al Farului, după patru sezoane pe banca tehnică, iar „Regele” este aproape de a lua o decizie care l-ar putea îndepărta și mai mult de clubul pe care îl patronează. Conform presei din Turcia, Gică Hagi are intenția de a se muta definitiv la Alanya, orașul unde evoluează momentan fiul său, Ianis.

Gică Hagi, decizie surprinzătoare. Anunțul presei din Turcia. „Regele” ar urma să se mute în orașul Alanya

Turcii au dezvăluit că Gică Hagi a luat decizia de a se muta în Alanya, „Regele” purtând deja discuții cu mai mulți agenți imobiliari din oraș. „Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor.

ADVERTISEMENT

Hagi a sosit în oraș astăzi (n.r. pe 22 octombrie) și a început căutările pentru o proprietate, discutând și cu agenți imobiliari. Familia sa este interesată în mod special de vile moderne și pitorești”, au transmis cei de la .

Când expiră contractul lui Ianis Hagi cu Alanyaspor

Dorința lui Gică Hagi de a se stabili la Alanya pare motivată în primul rând de faptul că fiul său, Ianis, evoluează pentru echipa locală. Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor în septembrie, din postura de jucător liber, iar înțelegerea sa este valabilă până la finalul sezonului 2026-2027.

ADVERTISEMENT

Până acum, acesta a evoluat în 5 partide de campionat, (2-2). În etapa precedentă din Super Lig, , fotbalist dorit de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

În ce perioade a activat Gică Hagi în Turcia

Gică Hagi a sosit pentru prima dată în Turcia în 1996, când a fost transferat de Galatasaray de la Barcelona. „Regele” avea să scrie istorie la gruparea din Istanbul, pentru care a marcat 73 de goluri în 192 de partide. În cei cinci ani ai săi la Galatasaray, echipa a cucerit patru titluri și două Cupe, dar a avut succes și pe plan european, câștigând Cupa UEFA și Supercupa Europei în 2000.

Ca tehnician, Gică Hagi a activat în fotbalul din Turcia în trei perioade diferite. Prima sa experiență a fost la Bursaspor, în 2003, unde a fost demis după doar cinci luni. Apoi, „Regele” a pregătit-o de două ori pe Galatasaray, în 2004-2005 și 2010-2011, reușind să cucerească o Cupă în primul său mandat.

ADVERTISEMENT

Ce populație are Alanya, orașul în care ar urma să se mute Gică Hagi

Alanya este un oraș din sudul Turciei, care are ieșire la Marea Mediterană. Ianis Hagi, fiul „Regelui”, îmbracă tricoul echipei orașului cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori.