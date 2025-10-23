Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori

Gică Hagi a renunțat în vara acestui an la postul de antrenor al Farului, după patru sezoane pe banca tehnică, iar „Regele” este aproape de a lua o decizie care l-ar putea îndepărta și mai mult de clubul pe care îl patronează. Conform presei din Turcia, Gică Hagi are intenția de a se muta definitiv la Alanya, orașul unde evoluează momentan fiul său, Ianis.
Turcii au dezvăluit că Gică Hagi a luat decizia de a se muta în Alanya, „Regele” purtând deja discuții cu mai mulți agenți imobiliari din oraș. „Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor.
Hagi a sosit în oraș astăzi (n.r. pe 22 octombrie) și a început căutările pentru o proprietate, discutând și cu agenți imobiliari. Familia sa este interesată în mod special de vile moderne și pitorești”, au transmis cei de la yedigunhaber.com.
Dorința lui Gică Hagi de a se stabili la Alanya pare motivată în primul rând de faptul că fiul său, Ianis, evoluează pentru echipa locală. Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor în septembrie, din postura de jucător liber, iar înțelegerea sa este valabilă până la finalul sezonului 2026-2027.
Până acum, acesta a evoluat în 5 partide de campionat, reușind să marcheze un gol superb și să ofere o pasă decisivă în remiza cu Genclerbirligi (2-2). În etapa precedentă din Super Lig, Ianis Hagi a avut o contribuție importantă la unica reușită din meciul cu Goztepe, care a fost înscrisă de Umit Akdag, fotbalist dorit de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.
Gică Hagi a sosit pentru prima dată în Turcia în 1996, când a fost transferat de Galatasaray de la Barcelona. „Regele” avea să scrie istorie la gruparea din Istanbul, pentru care a marcat 73 de goluri în 192 de partide. În cei cinci ani ai săi la Galatasaray, echipa a cucerit patru titluri și două Cupe, dar a avut succes și pe plan european, câștigând Cupa UEFA și Supercupa Europei în 2000.
Ca tehnician, Gică Hagi a activat în fotbalul din Turcia în trei perioade diferite. Prima sa experiență a fost la Bursaspor, în 2003, unde a fost demis după doar cinci luni. Apoi, „Regele” a pregătit-o de două ori pe Galatasaray, în 2004-2005 și 2010-2011, reușind să cucerească o Cupă în primul său mandat.
Alanya este un oraș din sudul Turciei, care are ieșire la Marea Mediterană. Ianis Hagi, fiul „Regelui”, îmbracă tricoul echipei orașului cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori.