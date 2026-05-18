Turcii au făcut anunțul: Răzvan Lucescu poate pleca de la PAOK! Este dorit de echipa unde tatăl său a scris istorie

În ciuda unui sezon mai puțin reușit cu PAOK Salonic, în care a ratat titlul, locul de Champions League și Cupa Greciei, Răzvan Lucescu nu duce lipsă de oferte. Tehnicianul este dorit în Turcia, iar în zilele următoare se va lua o decizie.

O echipă din Turcia, interesată de Răzvan Lucescu

Duminică seară, Răzvan Lucescu a trăit . După ce a condus cu 2-0 pe terenul lui Panathinaikos, formația sa s-a văzut egalată și a încheiat stagiunea din Grecia pe locul 3. Iar asta înseamnă ratarea Champions League și doar o nouă participare în Europa League.

Chiar dacă rezultatele i-au lipsit în acest sezon, tehnicianul român este în continuare apreciat în străinătate și o forță din Turcia ar vrea să-l aducă în această vară. Este vorba de Beșiktaș, echipă alături de care tatăl său, regretatul Mircea Lucescu, a câștigat titlul în sezonul 2002-2003.

Conform publicației Fotomac, Lucescu jr. se află pe lista scurtă a tehnicienilor doriți de formația turcă. Alături de antrenorul român se mai află și alte nume mari ale fotbalului mondial. Este vorba de germanul Dino Toppmoller, demis de la Eintracht Frankfurt la începutul anului, și austriacul Oliver Glasner, care își va încheia la finalul acestui sezon contractul cu Crystal Palace.

Ceilalți doi tehnicieni aflați în vizorul conducătorilor de la Beșiktaș sunt turcii Șenol Guneș, liber de contract după ce și-a încheiat vara trecută mandatul de director tehnic la Trabzonspor, și Nuri Șahin, care o conduce în acest moment pe Istanbul Bașakșehir.

Răzvan Lucescu, dărâmat după o jumătate de an groaznică

După tragedia pierderii lui Mircea Lucescu la începutul lunii aprilie, tehnicianul lui PAOK Salonic a avut parte și de un final de sezon dezastruos. Mai întâi a pierdut neașteptat finala Cupei Greciei, pentru ca apoi să rateze uluitor și calificarea în Champions League.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, analistul Gabi Safta a dezvăluit că cu Răzvan Lucescu după ultimul meci din campionat. ”E a doua finală pierdută în mod incredibil. Din martie și până acum sunt cele mai urâte luni din viața mea”, i-a scris tehnicianul.

Șefii lui PAOK vor schimbări la echipă

Situația la PAOK Salonic este tensionată după rezultatele din ultima perioadă, iar Răzvan Lucescu a evitat să vorbească despre viitorul său. Însă, un oficial al clubului elen a mărturisit că a venit momentul unor schimbări.

”De la 0-2, la dezastru total. PAOK s-a sinucis pe un bulevard gol, a ratat locul doi și a încheiat sezonul cu proteste la golul anulat a lui Konstantelias și la hențul lui Calabria. Ce s-a întâmplat aseară se numește masochism.

Echipa s-a prăbușit de frică sau de panică. Lucescu are contract până în 2027, însă e clar că organizația a intrat într-o etapă de schimbări și de decizii serioase”, a fost reacția conducătorului de la PAOK, prezentată de Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.

Beșiktaș s-a despărțit de Sergen Yalcin

Bașkanii lui Beșiktaș au fost total nemulțumiți de parcursul echipei în actualul sezon. ”Vulturii” au terminat pe locul 4 în campionat, la 17 puncte de campioana Galatasaray, și vor juca doar în Conference League.

Acest lucru i-a fost fatal antrenorului Sergen Yalcin, care se afla în funcția din vara trecută. Chiar dacă mai avea un an de contract, fostul mare internațional turc a fost dat afară la câteva zile după încheierea sezonului.