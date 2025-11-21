Turcii au identificat punctul slab al României și jubilează: „Suferă teribil”

ADVERTISEMENT

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Presa din „Țara Semilunii” a reacționat imediat după ce a aflat că „tricolorii” vor fi adversarii lor pentru accederea în finala barajului, unde câștigătoarea din acest meci va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cum a reacționat presa din Turcia vizavi de barajul cu România pentru Cupa Mondială

Presa din Turcia nu a stat deloc pe gânduri după ce naționala lor a picat cu România la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Jurnaliștii din „țara semilunii” au găsit rapid atât punctele forte, cât și pe cele slabe.

„Acest drum ne poate duce la Cupa Mondială. România este o echipă care suferă teribil în fața adversarilor care fac un presing agresiv. Printre cele mai periculoase nume din echipa națională a României se numără Dennis Man, care joacă la PSV, Andrei Rațiu de la Vallecano și vedeta lui Alanyaspor, Ianis Hagi”, au notat cei de la

Tot ei au scris și despre posibilitatea ca Umit Akdag, jucător cu cetățenie română și turcă, să fie convocat de Mircea Lucescu la națională: „Mircea Lucescu a vrut să-l invite la echipa națională pe Ümit Akdağ, născut la București și care joacă pentru Alanyaspor. Tânărul jucător a refuzat deocamdată, spunând că așteaptă o invitație din partea Turciei”, a mai explicat sursa citată anterior.

Titlurile mari apărute în ziarele centrale din Turcia

Turcii au oferit diferite reacții după tragerea la sorți în care Turcia a picat cu România în semifinalele barajului. Unele publicații au fost rezervate și au dat titluri factuale, în timp ce altele au fost extrem de optimiste:

„Dă-te la o parte din calea noastră, Lucescu”, a fost titlul dat de cei de la „Coincidență surpriză! Mircea Lucescu devine adversar”, au titrat cei de la , făcând referire la faptul că „Il Luce” a condus selecționata Turciei între 2017 și 2019.

Cum este văzută naționala lui Mircea Lucescu în Turcia și ce a declarat selecționerul Vincenzo Montella

Mircea Lucescu va avea șansa revanșei în luna martie. Turcii l-au făcut praf după ce a plecat,

„Selecționerul României este Mircea Lucescu, cel care a antrenat în trecut Galatasaray, Besiktas, dar și echipa națională a Turciei. Acum, el devine rival”, spun cei de la fanatik.tr.

„Lucescu are o mentalitate italiană și a lucrat mult în Turcia. Este o persoană foarte inteligentă și am un mare respect pentru el. Uneori e bine să joci în deplasare, dar dacă m-ați întreba pe mine, aș prefera să joc ambele meciuri în Turcia.

Nu știu, depinde de meci. Nu știu dacă voi face vreo schimbare la echipă în martie? Mai este mult timp de parcurs. Vom examina temeinic fiecare jucător”, a explicat Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, pentru presa din Turcia.