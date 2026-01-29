Sport

Turcii au „invadat” Centrul Vechi înainte de FCSB – Fenerbahce: „Aveți un mare antrenor, pe Marius Șumudică”. Ce au zis de Hagi și Popescu. Video

Suporterii lui Fenerbahce au făcut show în centrul Bucureștiului înainte de meciul cu FCSB din Europa League. Ce au spus despre Gheorghe Hagi și Gică Popescu.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.01.2026 | 19:46
Se anunță spectacol la FCSB - Fenerbahce. Turcii au făcut show în București
Campioana României, FCSB, primește vizita celor de la Fenerbahce în ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League. Suporterii turci au făcut show în centrul Bucureștiului. Fanii au invadat terasele din Centrul Vechi și au cântat în Piața Universității.

Se anunță spectacol la FCSB – Fenerbahce. Turcii au făcut show în București

Fenerbahce va avea aproximativ 3.000 de suporteri la partida cu FCSB din Europa League. Fanii au făcut deplasarea din Turcia alături de echipă pentru a-și sprijini favoriții în ultima partidă din faza principală a competiției.

Cu câteva ore înainte de lovitura de start, suporterii turci au început, rând pe rând, să își facă apariția în Centrul Vechi. Ușor, ușor, mesele s-au umplut de fani ai lui Fenerbahce, care purtau însemnele clubului.

Cu aproximativ trei ore înainte de startul meciului de pe Arena Națională, suporterii s-au adunat în Piața Universității. Fanii au cântat și au afișat steagul Turciei, înainte să urce în troleibuze pentru a ajunge la stadion, la duelul cu FCSB.

Spectacol al ultrasilor turci în piața Universității

Ce au declarat suporterii lui Fenerbahce înainte de meciul cu FCSB

Inițial, fanii lui Fenerbahce plănuiau să meargă spre Arena Națională pe jos, însă frigul din Capitala României le-a schimbat planurile. Suporterii s-au deplasat spre stadion prin intermediul unor microbuze puse la dispoziție de autoritățile din România.

„Sunt din Ankara. Am 14 ani. Sunt fan Fener de când m-am născut. Am venit cu tatăl meu. Cred că Fener va câștiga. FCSB are un sezon prost. Meciul din baraj e foarte important. Cred că Turcia e mai bună. Hagi e legendă la Galatasaray. A câștigat Cupa UEFA acolo. Fanii lui Fener nu îl plac la fel de mult”, a declarat un tânăr suporter turc.

„E important să încheiem cât mai sus în clasament. Cred că putem ajunge în primăvara europeană. Nouă, celor de la Fener, ne plac Gică Hagi și Gică Popescu. Au fost mari jucători. Îl țin minte pe Sabin Ilie. Ne plac jucătorii, dar nu cei de la Galatasaray. România e o echipă bună, dar avem prima șansă. Cred că o să câștigăm. Aveți un mare antrenor, pe Marius Șumudică”, a explicat un alt fan al lui Fenerbahce.

Nu îi uram pe Gică Hagi sau pe Popescu. Sunt sigur că vom fi la Mondialul din SUA. Sumudica e un mare antrenor.mp4

