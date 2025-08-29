Sport

Turcii au lăsat dezastru în urma lor! Cum arăta vestiarul de pe „Ion Oblemenco” după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir. Exclusiv

Imagini dezolante din vestiarul în care au stat jucătorii de la Istanbul Başakşehir. Fotbaliștii turci au lăsat haos în urma lor.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 11:53
Turcii au lasat dezastru in urma lor Cum arata vestiarul de pe Ion Oblemenco dupa Universitatea Craiova Istanbul Basaksehir Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Turcii au lăsat dezastru în urma lor! Cum arăta vestiarul de pe „Ion Oblemenco” după Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir

Universitatea Craiova s-a calificat în UEFA Conference League după victoria în dubla manșă în fața celor de la Istanbul Başakşehir. A fost sărbătoare noaptea trecută în Bănie. Turcii, în schimb, s-au întors total dezamăgiți acasă. Ba, mai mult, au făcut dezastru în vestiar.

ADVERTISEMENT

Turcii au făcut haos în vestiar după meciul cu Universitatea Craiova

A fost tensiune maximă joi seara pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a făcut un joc excelent, iar turcii au căutat scandal pe finalul meciului. Jucătorii de la Istanbul Başakşehir au acceptat cu greu înfrângerea. Arbitrul a fost nevoit să împartă câteva cartonașe roșii după ce, în ultimele minute, s-a format un meleu între jucători și membri ai staff-ului celor două echipe.

Turcii au mers supărați la vestiare. FANATIK a pus mâna pe mai multe fotografii care arată gunoiul pe care jucătorii celor de la Istanbul Başakşehir l-au lăsat în urmă. Se pot vedea sticle aruncate pe jos, pungi de hârtie, ambalaje și zeci de recipiente.

ADVERTISEMENT

Angajații clubului au avut serios de muncă după meci. Deși patronul clubului turc, başkanul Göksel Gümüşdağ, a lăudat stadionul din Bănie, pe care l-a comparat cu „Stade Vélodrome” din Marseille, se pare că jucătorii săi au tratat cu mai puțin respect clubul din Bănie.

Ce a declarat antrenorul de la Istanbul Başakşehir după meciul cu Universitatea Craiova

„În astfel de atmosfere încinsă, asemenea greșeli se plătesc cu gol. Și cele două goluri au venit exact așa. În repriza a doua, până la cartonașul roșu, am controlat jocul prin schimbările făcute.

ADVERTISEMENT
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în...
Digi24.ro
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet

Pentru a fi din nou aici, trebuie să ne concentrăm pe campionat. Înainte de meci și la antrenamente, energia jucătorilor mei era foarte bună. Apoi, greșelile din apărare au făcut imposibilă calificarea.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

A fost un public extraordinar. Au creat o atmosferă superbă. În repriza a doua am fi putut întoarce scorul, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm”, a declarat Çağdaş Atan, antrenorul echipei turce, la conferința de presă după meciul din Banie cu Universitatea Craiova.

Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interzis-o la meciul cu...
Fanatik
Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interzis-o la meciul cu Basaksehir + Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu. Foto
Diana Șucu, uimită de ce a putut să găsească într-o piață din Capitală....
Fanatik
Diana Șucu, uimită de ce a putut să găsească într-o piață din Capitală. „Ce se întâmplă cu ei?”
José Mourinho, out de la Fenerbahçe! Vis năruit pentru Gigi Becali și MM...
Fanatik
José Mourinho, out de la Fenerbahçe! Vis năruit pentru Gigi Becali și MM Stoica. FCSB nu se va duela cu „The Special One” în Europa League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut...
iamsport.ro
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut în Turcia
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!