Turcii au lăsat dezastru în urma lor! Cum arăta vestiarul de pe „Ion Oblemenco” după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a calificat în UEFA Conference League după victoria în dubla manșă în fața celor de la Istanbul Başakşehir. A fost sărbătoare noaptea trecută în Bănie. Turcii, în schimb, s-au întors total dezamăgiți acasă. Ba, mai mult, au făcut dezastru în vestiar.
A fost tensiune maximă joi seara pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a făcut un joc excelent, iar turcii au căutat scandal pe finalul meciului. Jucătorii de la Istanbul Başakşehir au acceptat cu greu înfrângerea. Arbitrul a fost nevoit să împartă câteva cartonașe roșii după ce, în ultimele minute, s-a format un meleu între jucători și membri ai staff-ului celor două echipe.
Turcii au mers supărați la vestiare. FANATIK a pus mâna pe mai multe fotografii care arată gunoiul pe care jucătorii celor de la Istanbul Başakşehir l-au lăsat în urmă. Se pot vedea sticle aruncate pe jos, pungi de hârtie, ambalaje și zeci de recipiente.
Angajații clubului au avut serios de muncă după meci. Deși patronul clubului turc, başkanul Göksel Gümüşdağ, a lăudat stadionul din Bănie, pe care l-a comparat cu „Stade Vélodrome” din Marseille, se pare că jucătorii săi au tratat cu mai puțin respect clubul din Bănie.
„În astfel de atmosfere încinsă, asemenea greșeli se plătesc cu gol. Și cele două goluri au venit exact așa. În repriza a doua, până la cartonașul roșu, am controlat jocul prin schimbările făcute.
Pentru a fi din nou aici, trebuie să ne concentrăm pe campionat. Înainte de meci și la antrenamente, energia jucătorilor mei era foarte bună. Apoi, greșelile din apărare au făcut imposibilă calificarea.
A fost un public extraordinar. Au creat o atmosferă superbă. În repriza a doua am fi putut întoarce scorul, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm”, a declarat Çağdaş Atan, antrenorul echipei turce, la conferința de presă după meciul din Banie cu Universitatea Craiova.