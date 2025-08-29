Turcii au lăsat dezastru în urma lor! Cum arăta vestiarul de pe „Ion Oblemenco” după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a calificat în UEFA Conference League după victoria în dubla manșă în fața celor de la Istanbul Başakşehir Turcii, în schimb, s-au întors total dezamăgiți acasă. Ba, mai mult, au făcut dezastru în vestiar.

ADVERTISEMENT

Turcii au făcut haos în vestiar după meciul cu Universitatea Craiova

A fost tensiune maximă joi seara pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a făcut un joc excelent, iar turcii au căutat scandal pe finalul meciului. Jucătorii de la Istanbul Başakşehir au acceptat cu greu înfrângerea. Arbitrul a fost nevoit să împartă câteva cartonașe roșii după ce, în ultimele minute, s-a format un meleu între jucători și membri ai staff-ului celor două echipe.

Turcii au mers supărați la vestiare. FANATIK a pus mâna pe mai multe fotografii care arată gunoiul pe care jucătorii celor de la Istanbul Başakşehir l-au lăsat în urmă. Se pot vedea sticle aruncate pe jos, pungi de hârtie, ambalaje și zeci de recipiente.

ADVERTISEMENT

Angajații clubului au avut serios de muncă după meci. , pe care l-a comparat cu „Stade Vélodrome” din Marseille, se pare că jucătorii săi au tratat cu mai puțin respect clubul din Bănie.

Ce a declarat antrenorul de la Istanbul Başakşehir după meciul cu Universitatea Craiova

„În astfel de atmosfere încinsă, asemenea greșeli se plătesc cu gol. Și cele două goluri au venit exact așa. În repriza a doua, până la cartonașul roșu, am controlat jocul prin schimbările făcute.

ADVERTISEMENT

Pentru a fi din nou aici, trebuie să ne concentrăm pe campionat. Înainte de meci și la antrenamente, energia jucătorilor mei era foarte bună. Apoi, greșelile din apărare au făcut imposibilă calificarea.

ADVERTISEMENT

A fost un public extraordinar. Au creat o atmosferă superbă. În repriza a doua am fi putut întoarce scorul, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm”, a declarat Çağdaş Atan, antrenorul echipei turce, la conferința de presă după meciul din Banie cu Universitatea Craiova.