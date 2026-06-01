Turcii au pus ochii pe titularul de la FCSB. „Un nume atent urmărit pe piața transferurilor!”

Sezonul s-a încheiat onorabil pentru FCSB, care a învins Dinamo în barajul final pentru Conference League și va juca astfel din vară în preliminariile competiției. Bucureștenii își pot pierde însă unul dintre cei mai importanți jucători din primul „11”. Presa turcă a scris despre interesul celor de la Rizespor pentru Joyskim Dawa (30 de ani).

Turcii de la Rizespor îl vor pe Joyskim Dawa

Joyskim Dawa a ajuns la FCSB în vara anului 2022 de la FC Botoșani. Deși la început era intens criticat pentru gafele comise, fundașul camerunez și-a câștigat treptat rolul de titular incontestabil în defensiva „roș-albaștrilor”. Forța și detenta pe care le posedă au făcut ca Dawa să intre în atenția cluburilor din străinătate, iar una dintre echipele care l-ar putea transfera în această vară este

„Unul dintre cele mai recente zvonuri care leagă clubul Çaykur Rizespor de jucători din străinătate îl are în prim-plan pe Joyskim Dawa. Faptul că înțelegerea fundașului de la FCSB urmează să expire la sfârșitul sezonului următor l-a transformat într-un nume atent urmărit pe piața transferurilor.

Surse din presa de transferuri indică faptul că Rizespor este interesată de Dawa. Fundașul central camerunez s-ar afla pe lista echipei de la Marea Neagră datorită forței sale fizice, eficienței în duelurile aeriene și experienței sale în centrul apărării. Prezența numelor lui Dawa în defensivă, Savanier la mijlocul terenului, Hein în poartă și Mebude pe aripă sugerează că clubul analizează atât profiluri de jucători experimentați, cât și jucători aflați în ascensiune. În prezent, cele mai recente și importante informații din culisele clubului sunt legate de cazul lui Joyskim Dawa”, .

Gigi Becali, gata să îl vândă pe Joyskim Dawa

. Presa franceză nota în luna februarie că fundașul camerunez se află în atenția lui Paulo Fonseca, care își dorește să întărească defensiva francezilor. „Să facă o ofertă. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”, .

Dawa a revenit pe teren în ianuarie 2026, în eșecul cu 0-1 pe terenul lui FC Argeș, după 10 luni de când se accidentase grav în timpul meciurilor internaţionale.

