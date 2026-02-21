Sport

Turcii au văzut ce a reușit Daniel Pancu în România și au rămas „mască”: ”Remarcabil”

Daniel Pancu a jucat 5 ani în Turcia și a fost unul dintre fotbaliștii români care au lăsat o impresie bună. Acum, jurnaliștii de acolo sunt cu ochii pe cariera lui de antrenor.
Traian Terzian
21.02.2026 | 13:02
Ce au scris turcii după parcursul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Sursă foto: SPORT PICTURES
După ce în vară a avut parte de o dezamăgire cruntă cu naționala U21 a României la Campionatul European, Daniel Pancu a reușit lucruri fantastice la cârma lui CFR Cluj. Iar performanțele sale au ajuns până în Turcia

Daniel Pancu i-a impresionat pe turci

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a preluat-o în toamnă pe CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar de atunci a realizat o adevărată minune. Formația din Gruia era la momentul venirii sale pe poziția 13, care duce la baraj, cu doar 13 puncte.

În doar 12 etape cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj a ajuns la 38 de puncte și ocupă locul 5 în clasamentul SuperLigii, poziție care asigură prezența în play-off. Este o adevărată minune ce a realizat tehnicianul cu formația feroviară, iar parcursul senzațional a fost remarcat și de presa din Turcia.

Jurnaliștii de acolo s-au arătat încântați de seria extraordinară de victorii realizată de Pancu pe banca clujenilor. ”CFR Cluj, sub conducerea lui Daniel Pancu, a obținut o serie remarcabilă de 8 victorii consecutive în Superliga românească”, au scris TRT Spor și Ajansspor, pe rețelele de socializare, publicând și câte o poză cu antrenorul din Gruia.

Pancu a făcut calculele pentru play-off

Pe lângă parcursul fabulos din SuperLiga, CFR Cluj a obținut și calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după un 1-1 pe teren propriu cu Rapid, care a însemnat și eliminarea rivalei din competiție.

În perioada următoare, marea miză a formației din Gruia o reprezintă terminarea sezonului regulat în Top 6. Iar Daniel Pancu a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA de câte puncte mai are CFR nevoie pentru a fi sigură de prezența în play-off.

”Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri patru”, a declarat antrenorul clujenilor.

Program CFR Cluj în sezonul regulat

Mai sunt trei etape de disputat până la finalul sezonului regulat, iar CFR Cluj nu are deloc un program ușor. Însă, este greu de crezut că ardelenii vor rata șansa de a ajunge în play-off-ul SuperLigii.

  • CFR Cluj – Petrolul (etapa 28, 21 februarie)
  • Farul – CFR Cluj (etapa 29, 28 februarie)
  • CFR Cluj – Dinamo (etapa 30, 7 martie)

Clasament SuperLiga

Pentru prima dată în actualul sezon, CFR Cluj a ajuns pe poziție de play-off. Formația lui Daniel Pancu este pe locul 5, cu 44 de puncte, cu 2 puncte peste FC B0toșani, prima echipă de sub linie, dar și cu un joc mai puțin disputat.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
