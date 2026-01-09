Sport

Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto

FCSB joacă un amical de lux în Antalya cu Beşiktaş. Televiziunea turcă a venit după Elias Charalambous, antrenorul campioanei fiind intervievat înainte de antrenament.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 12:30
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB - Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei.
FCSB va disputa un singur amical în perioada de pregătire din Antalya. Campioana va juca pe 9 ianuarie împotriva celor de la Beşiktaş, confruntare programată de la ora 15:00 pe stadionul de la Gloria Sports Arena.

Elias Charalambous, interviu pentru presa din Turcia înainte de FCSB – Beşiktaş

Înaintea meciului, televiziunea turcă i-a vizitat pe roş-albaştrii în cantonament şi au făcut un interviu cu Elias Charalambous, în care antrenorul a vorbit despre condiţiile de pregătire, dar şi despre confruntarea amicală cu Beşiktaş.

FCSB este în cantonament în Antalya între 4 şi 15 ianuarie. Campionii sunt ultimii care se întorc în ţară, cu doar o zi înaintea primului meci oficial din 2026 în SuperLiga: FC Argeş – FCSB.

Meciul cu Beşiktaş, singurul amical pentru FCSB: „Mi-am amintit ce am făcut anul trecut”

Pentru a minimiza riscul de accidentare, FCSB a optat să joace un singur meci de pregătire, deşi toate celelalte echipe româneşti au două sau chiar trei amicale programate în cantonament.

Roş-albaştrii au avut posibilitatea de a mai juca un meci amical împotriva lui Qarabag, dar au refuzat propunerea tocmai pentru a-i proteja pe jucători de eventuale accidentări, cum s-a întâmplat cu Olaru în urmă cu un an:

„Chiar Qarabag ne-a întrebat acum dacă nu facem un meci cu ei, dar ăia ne luau moralul. Oricum, ei voiau pe 12, pe 16 jucăm la Pitești.

Ne-am gândit să facem două echipe, dar mi-am amintit ce am făcut anul trecut, iar atunci s-a accidentat Olaru și am zis «Nu, lasă!»”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

  • 200.000 de euro a costat cantonamentul FCSB în Turcia
  • 154.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Beşiktaş
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
