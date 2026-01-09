Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB va disputa un singur amical în perioada de pregătire din Antalya. Campioana va juca pe 9 ianuarie împotriva celor de la Beşiktaş, confruntare programată de la ora 15:00 pe stadionul de la Gloria Sports Arena.

Elias Charalambous, interviu pentru presa din Turcia înainte de FCSB – Beşiktaş

Înaintea meciului, televiziunea turcă i-a vizitat pe roş-albaştrii în cantonament şi au făcut un interviu cu Elias Charalambous, în care antrenorul a vorbit despre condiţiile de pregătire, dar şi despre confruntarea amicală cu Beşiktaş.

ADVERTISEMENT

. Campionii sunt ultimii care se întorc în ţară, cu doar o zi înaintea primului meci oficial din 2026 în SuperLiga: FC Argeş – FCSB.

Meciul cu Beşiktaş, singurul amical pentru FCSB: „Mi-am amintit ce am făcut anul trecut”

Pentru a minimiza riscul de accidentare, , deşi toate celelalte echipe româneşti au două sau chiar trei amicale programate în cantonament.

ADVERTISEMENT

Roş-albaştrii au avut posibilitatea de a mai juca un meci amical împotriva lui Qarabag, dar au refuzat propunerea tocmai pentru a-i proteja pe jucători de eventuale accidentări, cum s-a întâmplat cu Olaru în urmă cu un an:

ADVERTISEMENT

„Chiar Qarabag ne-a întrebat acum dacă nu facem un meci cu ei, dar ăia ne luau moralul. Oricum, ei voiau pe 12, pe 16 jucăm la Pitești.

Ne-am gândit să facem două echipe, dar mi-am amintit ce am făcut anul trecut, iar atunci s-a accidentat Olaru și am zis «Nu, lasă!»”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT