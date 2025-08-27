Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat antrenorul

Turcii au o primă uriașă la meciul decisiv cu Universitatea Craiova, . Cei de la Istanbul Bașakșehir i-au pomenit pe „lei” până și la masa de seară.

Turcii sunt gata de orice pentru a se califica în fața Universității Craiova

Istanbul Bașakșehir a ajuns la Craiova în cursul zilei de miercuri, 27 august. Turcii s-au cazat la un hotel de lux din centrul Craiovei, Ramada. .

Și asta s-a văzut chiar și la hotel. Reporterii FANATIK au surprins un dialog între membrii staff-ulului tehnic, care făceau analiza „dublei” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava în drum spre cină. Aceștia discutau cum s-au apărat oltenii pe atacul pozițional al slovacilor la meciul tur.

Dacă o parte din delegația turcilor se afla pe terasă, jucătorii lui Bașakșehir au fost surprinși în momentul în care luau cina în sala „Constantin Brâncuși”. Fotbaliștii s-au bucurat de un bufet suedez într-o sală uriașă.

Turcii, primă uriașă de calificare cu Universitatea Craiova

Fiecare jucător de la Istanbul Bașakșehir va încasa nu mai puțin de 100.000 de euro dacă vor elimina pe Universitatea Craiova și se vor califica în grupa de Conference League.

Turcii au avut parte de o primire specială la hotelul din Craiova. La intrare au fost întâmpinați cu un mesaj de bun-venit în limba turcă. Istanbul Bașakșehir și-a etalat în parcare și autocarul de lux al echipei, care i-a luat pe jucători de la aeroport.

Deși speră la calificare, turcii nu vor avea parte de o susținere importantă pe stadionul „Ion Oblemenco”. Dacă „leii” vor avea de partea lor 30.000 de fani, cei de la Istanbul Bașakșehir vor avea din informațiile FANATIK maxim 50 de suporteri. În România s-a deplasat și bașkanul turcilor, Hassan Gumușdag, căsătorit cu nepoata președintelui Turciei, Recep Erdogan.