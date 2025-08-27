Sport

Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat antrenorul

Turcii de la Istanbul Bașakșehir sunt gata să facă totul pentru a se califica în grupele UEFA Europa Conference League și pregătesc în detaliu meciul cu Universitatea Craiova.
Bogdan Ciutacu
27.08.2025 | 23:56
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Membrii staff-ului lui Istanbul Bașakșehir au făcut analiza „dublei” Craiova - Trnava înainte de cină

Turcii au o primă uriașă la meciul decisiv cu Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a dezvăluit. Cei de la Istanbul Bașakșehir i-au pomenit pe „lei” până și la masa de seară.

Turcii sunt gata de orice pentru a se califica în fața Universității Craiova

Istanbul Bașakșehir a ajuns la Craiova în cursul zilei de miercuri, 27 august. Turcii s-au cazat la un hotel de lux din centrul Craiovei, Ramada. Chiar dacă au pierdut pe teren propriu cu 1-2, sunt încrezători că pot întoarce soarta calificării.

Și asta s-a văzut chiar și la hotel. Reporterii FANATIK au surprins un dialog între membrii staff-ulului tehnic, care făceau analiza „dublei” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava în drum spre cină. Aceștia discutau cum s-au apărat oltenii pe atacul pozițional al slovacilor la meciul tur.

Dacă o parte din delegația turcilor se afla pe terasă, jucătorii lui Bașakșehir au fost surprinși în momentul în care luau cina în sala „Constantin Brâncuși”. Fotbaliștii s-au bucurat de un bufet suedez într-o sală uriașă.

Jucătorii lui Istanbul Bașakșehir, la „cina cea de taină” înainte de meciul cu Craiova
Turcii, primă uriașă de calificare cu Universitatea Craiova

Fiecare jucător de la Istanbul Bașakșehir va încasa nu mai puțin de 100.000 de euro dacă vor elimina pe Universitatea Craiova și se vor califica în grupa de Conference League.

Turcii au avut parte de o primire specială la hotelul din Craiova. La intrare au fost întâmpinați cu un mesaj de bun-venit în limba turcă. Istanbul Bașakșehir și-a etalat în parcare și autocarul de lux al echipei, care i-a luat pe jucători de la aeroport.

Deși speră la calificare, turcii nu vor avea parte de o susținere importantă pe stadionul „Ion Oblemenco”. Dacă „leii” vor avea de partea lor 30.000 de fani, cei de la Istanbul Bașakșehir vor avea din informațiile FANATIK maxim 50 de suporteri. În România s-a deplasat și bașkanul turcilor, Hassan Gumușdag, căsătorit cu nepoata președintelui Turciei, Recep Erdogan.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
