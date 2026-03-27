Turcii despre naționala României: “O echipă slabă, ca joc și calitate a jucătorilor. Lucescu a mers pe sistemul 6-3-1”

România a ratat o nouă calificare la Cupa Mondiale, după un deznodământ dezamăgitor atât ca scor, 0-1, cât și ca joc. și de presa din Turcia, care a dat dat senzația că echipa gazdă n-a avut nicio problemă în a-și impune superioritatea.

„România este o echipă slabă, atât în ceea ce privește jocul cât și calitatea jucătorilor”

Cotidianul Fotomac a apreciat că diferența valorică dintre cele două echipe a fost evidentă. „Există o diferență mare între Turcia și România, care este o echipă slabă, atât în ceea ce privește jocul cât și calitatea jucătorilor. Această diferență a devenit mult mai evidentă în repriza a doua”, au scris turcii.

Ei au studiat tactica lui Mircea Lucescu, pe care îl apreciază, pentru ce a făcut în fotbalul turc. “Împotriva echipei naționale turce, cu multe staruri, a fost România antrenorului Lucescu. Știam că vor încerca să ne blocheze cu o abordare defensivă strictă. Asta au făcut. De aceea nu am reușit să spargem zidul românesc în prima repriză. Au încercat să tempereze jocul și nu au lăsat prea mult spațiu pentru starurile noastre”, au mai apreciat otomanii.

“Lucescu a mers pe un sistem 6-3-1”

: “Lucescu, în vârstă de 80 de ani, cu 37 de trofee, a fost un antrenor respectat, care cunoaște bine fotbalul turcesc. Planul său a fost axat pe a nu primi goluri. Nu și-a asumat riscuri și a răspuns răbdător tuturor atacurilor noastre cu o apărare aglomerată, un sistem 6-3-1”

Și totuși, presa turcă a părut conștientă de faptul că Turcia n-a făcut un joc super-reușit, dar s-a concentrate mai mult pe neputința tricolorilor. “România a jucat împotriva noastră știind locul lor. Cu alte cuvinte, o apărare strictă și decizia de a nu primi goluri. Ar fi putut rezista mult timp în fața Turciei, dacă nu venea pasa de geniu a lui Arda Guler. Am învins România cu o tactică foarte inteligentă”, a mai scris Fotomac.

Opinia presei de la Istanbul nu este o noutate. Cei mai mulți specialiști au sancționat jocul tricolorilor, lipsit de îndrăzneală. În direct la ediția specială FANATIK Superliga, Marius Șumudică a identificat câteva probleme majore ale naționalei României.

„Șumudică a avut dreptate”

„Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau pressing avansat. Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului.

Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei.

Când primești mingea nu trebuie să gândești unde vei juca, tu trebuie să știi deja unde joci. Și atunci să te așezi de așa natură încât să dai cursivitate jocului. Noi nu am făcut asta. Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus”, a declarat Marius Șumudică.