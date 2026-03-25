Turcii din Marele Bazar nu l-au uitat pe Gică Hagi: „Cu el eliminam Liverpool, nu cu Osimhen! E minunat că preia România”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Orice vizită în Istanbul trebuie să includă automat şi o vizită în Marele Bazar, un loc exotic care aduce aminte de felul cum se realiza comerţul în trecut. La un sfert de secol de la retragerea ca fotbalist, numele de Gică Hagi este la fel de respectat ca atunci când scria istorie cu Galatasaray, iar fanii încă îşi pot cumpăra tricouri cu „Regele”. FANATIK a vizitat Marele Bazar înaintea barajului Turcia – România.

Gică Hagi, companie selectă în Marele Bazar alături de Maradona sau Maldini

Printre standurile care vând haine ale brandurilor cunoscute din întreaga lume sau bijuterii de aur sau argint, câteva reuşesc să iasă în evidenţă datorită culorilor. Sunt locurile unde se vând tricouri de fotbal cu echipe din Europa şi nu numai, dar şi ale cluburilor de tradiţie din Turcia. Aici găseşti totul, de la echipamente vintage din anii ’90, cu Diego Maradona sau Paolo Maldini la cele din prezent.

ADVERTISEMENT

Aproape fiecare stand are la vânzare tricouri cu numărul 10 şi numele Gică Hagi din perioada Galatasaray. Preţurile variază, între 500 şi 1000 de lire turceşti, aproximtiv 50 – 100 de lei, dar pentru turci aceste echipamente au o valoare sentimentală uriaşă. Bineînţeles, cu negocieri iscusite poţi să mai scazi preţul.

România, parola care deschide uşi la standurile cu tricourile lui Gică Hagi din Marele Bazar

„De unde eşti?”, e întrebarea automată la orice butic, iar răspunsul „România” are valoare de parolă. „Gică Hagi” este continuarea firească a discuţiei. Pe faţa turcilor poţi observa imediat mândrie atunci când vorbesc de „Maradona din Carpaţi”, chiar şi la cei care sunt fani Fenerbahce sau Beşiktaş.

ADVERTISEMENT

„Cu el în teren eliminam Liverpool, nu cu Osimhen. Uriaş jucător, nu o să mai fie niciodată unul ca el”, şi-a spus automat supărarea un vânzător, fan al lui Galatasaray. Campioana Turciei a fost eliminată de Liverpool în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după 1-0 la Istanbul şi 0-4 în Anglia.

ADVERTISEMENT

„Sunt cu Fenerbahce până la moarte, dar Hagi a fost unic. Mereu îmi era teamă când ne era adversar. Avea şutul ăla, boom-boom”, a intrat imediat în discuţie un alt vânzător al standului. Geniul lui Gică Hagi i-a vrăjit şi pe rivali, semn al modului prin care şi-a lăsat o amprentă profundă pe fotbalul din Turcia.

ADVERTISEMENT

De altfel, aproape peste tot în Marele Bazar din Istanbul poţi vedea steaguri cu Galatasaray, pe care sunt adăugate trofeele Cupei UEFA şi ale Supercupei Europei, marile realizări europene ale Cim Bom cu Gică Hagi şi Gică Popescu pe teren. La ultimul trofeu continental, pe banca tehnică a Galatei stătea Mircea Lucescu, inamicul de joi al turcilor.

Turcii îi ţin deja pumnii lui Gică Hagi la naţionala României

„Ce mai face Hagi?”, a fost întrebarea pusă de un alt vânzător din Marele Bazar. Când a aflat că sunt şanse foarte mari să fie următorul selecţioner al naţionalei României s-a bucurat de parcă era o reuşită a unuia dintre apropiaţi: „E minunat că preia România. O să-i ţin pumnii, dar să nu întâlnească şi el Turcia”.

ADVERTISEMENT

Recent, Gică Hagi şi-a vândut pachetul majoritar la Farul şi a mai rămas doar cu 10% din club. Mutarea anunţă practic faptul că „Regele” va fi următorul selecţioner al naţionalei României. Recent, Ciprian Marica, membru în acţionariatul clubului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA .

„Dacă mă întrebați pe mine, sincer, eu vă spun că putea să fie selecționer și din poziția de acționar principal la Farul Constanța. La cum îl cunosc pe Gică Hagi, la cât de corect este acest om, nu aș fi avut niciun dubiu, eu personal. Acum, sigur, speculații și interpretări sunt și vor fi. Cert este că e singurul om care a preluat, a inventat o echipă și a dus-o la cel mai înalt nivel în România. Știe să facă acest lucru. Cu ambiția, cu încăpățânare”, a spus Ciprian Marica.

Gică Hagi, performanţe uriaşe realizate la Galatasaray

În vara lui 1996, Galatasaray reuşea marea lovitură şi îl transfera pe Gică Hagi de la FC Barcelona. Mutarea a creat vâlvă uriaşă în Istanbul, în special pentru că un jucător atât de mare nu mai venise să joace în Turcia până atunci. La podcastul Giovanni Show, şi a dezvăluit că înainte să ajungă la Galatasaray a existat o ofertă şi din Mexic.

De-a lungul celor cinci sezoane petrecut la Galatasaray, Gică Hagi a câştigat de patru ori titlul de campion al Turciei, două Cupe ale Turciei şi două Supercupe ale Turciei. Marile performanţe au venit în Europa, unde a pus umărul la câştigarea Cupei UEFA şi a Supercuperi Europei, ambele obţinute în 2000.