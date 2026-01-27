Turcii iau cu asalt Arena Națională! Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce în Europa League

ADVERTISEMENT

Șansele ca FCSB să ajungă în fazele eliminatorii din UEFA Europa League au scăzut drastic după înfrângerea cu Dinamo Zagreb. În ciuda acestui lucru, un număr mare de spectatori este așteptat la partida cu Fenerbahce. FANATIK a aflat ce asistență va fi pe Arena Națională.

Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Fenerbahce

FCSB a pierdut fără drept de apel în etapa 7 din UEFA Europa League, scor 1-4 în fața lui Dinamo Zagreb. Roș-albaștrii mai au un singur meci de disputat în „Faza Ligii”, acasă cu Fenerbahce.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, nu mai puțin de 3.000 de suporteri turci vor face deplasarea în București pentru duelul cu FCSB din etapa 8 din „Faza Ligii” UEFA Europa League.

De asemenea, suporterii români vor fi la înălțime pentru duelul cu vicecampioana din Turcia. FANATIK a aflat că se preconizează la o asistență de nu mai puțin 25.000 de spectatori în, cel mai probabil, ultimul meci al roș-albaștrilor din competiție.

ADVERTISEMENT

Interesant este că asistența ce se preconizează pe Arena Națională este de cinci ori mai numeroasă decât cea din duelul cu CFR Cluj. În ciuda faptului că duelul cu ardelenii este catalogat ca a fi un derby, suporterii nu s-au îngrămădit pe stadion. Motivul? Rezultatele slabe făcute de FCSB în acest an.

ADVERTISEMENT

FCSB – Fenerbahce, încălzirea pentru Turcia – România

Deși România a terminat pe locul trei în preliminariile pentru Mondial, „tricolorii” conduși de Mircea Lucescu au în continuare șanse de a participa la turneul final de pe continentul american.

Echipa națională mai are șansa barajului. , ca mai apoi echipa câștigătoare să se dueleze cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo.

ADVERTISEMENT

, se va juca la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park (arenă cu o capacitate de peste 42.500 de locuri), pe 26 martie 2026.