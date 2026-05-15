Turcii îl vor definitiv pe fotbalistul român care i-a luat locul lui Denis Drăguș. De ce depinde transferul internaționalului de tineret

ADVERTISEMENT

Eyupspor vrea să transfere un fotbalist român care joacă acum la Istanbul sub formă de împrumut. Denis Radu, împrumutat de Petrolul în Turcia, traversează o perioadă foarte bună la echipa la care i-a luat locul lui Denis Drăguș.

Eyupspor vrea să-l transfere definitiv pe Denis Radu

După un început firav de an, în care a fost mai mult rezervă, fotbalistul de 23 de ani și-a câștigat locul de titular la fomația de pe malurile Bosforului. El a jucat 16 meciuri la Eyupspor și a ajutat această echipă să urce de pe ultimul loc al clasamentului până pe poziția a 12-a.

ADVERTISEMENT

care joacă mijlocaș dreapta, i-au determinat pe conducătorii echipe turce să ia în calcul transferul său definitiv. Radu, fost internațional de tineret, e sub contract cu Petrolul până în iunie 2027, iar împrumutul său în Turcia expiră la finalul acestui campionat.

Cota de piață a fotbalistului este de 400.000 de euro, dar prețul fixat de ploieșteni este la jumătate, întrucât jucătorul intră în ultimul an de contract și clubul riscă să-l piardă fără niciun ban, în cazul în care acesta nu-și prelungește angajamentul. Petrolul va decide soarta lui Denis Radu după terminarea sezonului, când se va creiona bugetul pentru anul viitor.

ADVERTISEMENT

L-a făcut uitat pe Drăguș la echipa din Istanbul

În turul acestui sezon, Denis Radu a jucat doar șase meciuri pentru Petrolul, în care a marcat un gol foarte important, cel al victoriei cu CFR Cluj. El nu a intrat în vederile lui Eugen Neagoe, cel care nu l-a luat în cantonamentul de iarnă.

ADVERTISEMENT

care a jucat în prima parte a sezonului la echipa din Istanbul. Acesta a plecat în ianuarie la Gaziantep, actuala echipă a lui Mirel Rădoi, de care s-a despărțit zilele trecute. Denis Drăguş şi-a făcut deja bagajele şi a plecat din oraş, urmând ca cei de la Trabzonspor să stabilească ce se va întâmpla cu el, din sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Atacantul naționalei poate ajunge în Germania

„Are o problemă medicală și au convenit că trebuie să vină să se recupereze. Dar e ceva minor. Ca să fie apt pentru acțiunile echipei naționale, că e convocat la echipa națională. Eu i-am zis și când s-a dus la Trabzon că nu e o echipă pentru el. La Trabzon, poți să câștigi 6 meciuri și dacă îl pierzi pe la 7-lea te aleargă. Pleci greu de acolo.

E greu să se impună. Sunt jucători de mare valoare. Au un jucător de 18 ani, care are ofertă din Premier League, de 50 de milioane de lire. Vă dați seama la ce nivel este. Trabzon s-a calificat ieri în finala cupei. E un club greu, gen Rapid. E greu de jucat.

ADVERTISEMENT

În momentul de față își dorește foarte mult să se întoarcă la Trabzon. Eu cred că Trabzon nu îl va opri. Denis are salariu 1.575.000 pe an. El mai are de luat 3.150.000 pe doi ani. Cine poate să îi dea banii ăștia în România? Păi pentru banii ăștia aș alerga pe pistă după avioane că e aproape aeroportul la Trabzon lângă stadion. Unde să ia 3 milioane?”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Atacantul naționalei ar putea fi subiectul unui transfer în Occident. „Lasă că se găsește soluție. Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii. Pleacă în Germania împrumut. Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție”, a dezvăluit Adrian Ilie.