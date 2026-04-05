Turcii, în stare de șoc după ce au aflat că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: „Vești proaste”

Fostul selecționer Mircea Lucescu (80 de ani) continuă să aibă probleme de sănătate. Spitalul Universitar de Urgență București a venit cu un nou anunț în dimineața zilei de duminică, 5 aprilie. Mai exact, în noaptea de sâmbătă spre duminică, starea de sănătate a celui mai titrat antrenor român s-a înrăutățit, „Il Luce” fiind transferat din nou la ATI. Cum au reacționat turcii.
FANATIK a aflat, pe surse medicale, că Mircea Lucescu se află în comă. „Il Luce”, admirat de turci după rezultatele obținute ca antrenor în țara Semilunii, au reacționat imediat ce au aflat că starea de sănătate a tehnicianului s-a înrăutățit. Aceștia au amintit de faptul că Mircea Lucescu a ajuns în situația actuală din cauza eșecului suferit în barajul de calificare la Cupa Mondială.
„Au apărut vești proaste în legătură cu Mircea Lucescu, care s-a îmbolnăvit și a fost internat în spital după meciul din semifinala play-off-ului Cupei Mondiale împotriva Turciei. Starea lui Lucescu s-a îmbunătățit vineri seara și sâmbătă, dar s-a agravat duminică dimineața devreme.
Antrenorul în vârstă de 80 de ani, care nu a răspuns la tratament, a fost transferat la terapie intensivă. Spitalul Universitar București, unde este tratat Lucescu, a emis un comunicat”, au notat jurnaliștii turci de la sporx.com.
Înainte să ajungă din nou la ATI în dimineața zilei de duminică, Mircea Lucescu a suferit o nouă operație din cauza infarctului suferit, având acum 5 stenturi montate și un defibrilator. După ce s-a trezit, el a discutat cu Răzvan Lucescu, fiul său. El i-a cerut lui Răzvan Lucescu două bilete la finala Cupei Greciei, meci care le va aduce față în față pe PAOK și pe OFI Creta la finalul lunii aprilie.
„L-a șocat pe Răzvan. Bineînțeles că în situația în care era, i-a cerut două bilete la finala Cupei Greciei de la finalul lunii. Vrea să meargă neapărat să fie pe stadion. Îți dai seama că Răzvan a rămas cum a rămas…”, a precizat moderatorul Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, ediția de sâmbătă, 4 aprilie.