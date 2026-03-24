Turcii, ironizați pe internet înaintea meciului cu România! Detaliul care a stârnit reacții din partea microbiștilor

Naționala Turciei, ironizată pe internet înaintea barajului cu România. Ce detaliu a stârnit comentarii hilare în rândul microbiștilor.
Mihai Dragomir
24.03.2026 | 11:20
Microbiștii s-au amuzat pe internet pe seama naționalei Turciei. Detaliul care a stârnit reacții diverse. Sursa Foto: Facebook Milli Takımlar﻿.
Barajul Turcia – România, programat joi, 26 martie, a stârnit și momente amuzante, nu doar tensiune. Microbiștii i-au ironizat pe turci după ce au semnalat un detaliu legat de prezentarea acestora pe terenul de joc. Ce le-a stârnit, de fapt, comentariile hilare pe internet înaintea meciului dintre cele două echipe naționale.

Microbiștii au râs de echipamentul de joc al Turciei

Echipamentele sportive au devenit tot mai importante, mai ales în fotbal. Acestea nu doar că reprezintă culorile cluburilor, ci transmit și mesaje despre ele sau devin chiar obiecte vestimentare care pot fi purtate și în viața de zi cu zi. Dacă echipele de la noi își prezintă noua garderobă cu mult după începerea sezonului, cluburile din vest dau adevărate lovituri de imagine cu ajutorul legendelor lor.

Microbiștii au observat recent noul echipament pregătit de Nike pentru naționala Turciei. Într-o postare pe internet, aceștia s-au amuzat de faptul că echipa Semilunii a avut în ultimii 6 ani același tricou, doar cu foarte mici diferențe, precum poziția logo-ului sponsorului tehnic pe tricou. Iată tricourile de joc ale Turciei în ultimii ani, precum și reacțiile suporterilor:

„La fel ca Real Madrid, care doar schimbă poziția logo-ului Adidas”,a comentat un internaut. „Creatorul echipamentului este fan Dream League Soccer (n.r. – joc video cu fotbal pe mobil)”, a mai reacționat cineva.

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari,...
Digi24.ro
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul

„Data viitoare logo-ul Nike va fi pe partea stângă a pieptului”; „Versiunea Villareal a unei echipe naționale”; „Poți să-mi copiezi tema, dar să nu arate de parcă ai copiat”, au fost alte reacții hilare legate de echipamentul Turciei.

Alexandru Țiriac a publicat
Digisport.ro
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea

Lotul convocat de Turcia pentru barajul cu România

Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul naționalei Turciei, a anunțat lotul pentru meciul crucial cu România din barajul pentru Campionatul Mondial. Față de Mircea Lucescu (80 de ani), care a convocat 26 de jucători, tehnicianul italian a apelat la 30. Iată lotul turcilor:

  • PORTARI – Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI – Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • MIJLOCAȘI – Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI – Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)
Schimbare în lotul U21 al României pentru meciurile cu Kosovo și San Marino....
Fanatik
Schimbare în lotul U21 al României pentru meciurile cu Kosovo și San Marino. Chemat la națională după ce a fost titular în SuperLiga. Update
Starurile lui Real Madrid, decizie importantă după victoria cu Atletico. ”Galacticii” și-au ales...
Fanatik
Starurile lui Real Madrid, decizie importantă după victoria cu Atletico. ”Galacticii” și-au ales antrenorul pentru sezonul viitor
Răzvan Ioan Boanchiș, despre ce ar însemna o victorie la Istanbul pentru România:...
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, despre ce ar însemna o victorie la Istanbul pentru România: „Ar fi echivalentul întoarcerii la prețul motorinei de acum o lună”
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Peste Maradona! Sorin Cârțu, despre 'cel mai influent om din fotbal din ultimii...
iamsport.ro
Peste Maradona! Sorin Cârțu, despre 'cel mai influent om din fotbal din ultimii 50 de ani'
