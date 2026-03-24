Turcii, ironizați pe internet înaintea meciului cu România! Detaliul care a stârnit reacții din partea microbiștilor

Barajul Turcia – România, programat joi, 26 martie, a stârnit și momente amuzante, nu doar tensiune. Microbiștii i-au ironizat pe turci după ce au semnalat un detaliu legat de prezentarea acestora pe terenul de joc. Ce le-a stârnit, de fapt, comentariile hilare pe internet înaintea meciului dintre cele două echipe naționale.

Microbiștii au râs de echipamentul de joc al Turciei

Echipamentele sportive au devenit tot mai importante, mai ales în fotbal. Acestea nu doar că reprezintă culorile cluburilor, ci transmit și mesaje despre ele sau devin chiar obiecte vestimentare care pot fi purtate și în viața de zi cu zi. Dacă , cluburile din vest

Microbiștii au observat recent noul echipament pregătit de Nike pentru naționala Turciei. Într-o postare pe internet, aceștia s-au amuzat de faptul că echipa Semilunii a avut în ultimii 6 ani același tricou, doar cu foarte mici diferențe, precum poziția logo-ului sponsorului tehnic pe tricou. Iată tricourile de joc ale Turciei în ultimii ani, precum și reacțiile suporterilor:

„La fel ca Real Madrid, care doar schimbă poziția logo-ului Adidas”,a comentat un internaut. „Creatorul echipamentului este fan Dream League Soccer (n.r. – joc video cu fotbal pe mobil)”, a mai reacționat cineva.

„Data viitoare logo-ul Nike va fi pe partea stângă a pieptului”; „Versiunea Villareal a unei echipe naționale”; „Poți să-mi copiezi tema, dar să nu arate de parcă ai copiat”, au fost alte reacții hilare legate de echipamentul Turciei.

Lotul convocat de Turcia pentru barajul cu România

Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul naționalei Turciei, a anunțat lotul pentru meciul crucial cu România din barajul pentru Campionatul Mondial. Față de Mircea Lucescu (80 de ani), care a convocat 26 de jucători, . Iată lotul turcilor:

