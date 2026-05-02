Turcii, nemiloși cu Mirel Rădoi după a doua înfrângere la Gaziantep: „Nu s-au schimbat multe”

Mirel Rădoi (45 de ani) și-a început cu două înfrângeri, fără gol marcat, aventura pe banca tehnică a celor de la Gaziantep FK, 0-3 pe terenul lui Eyupspor, respectiv 0-2 acasă cu Beșiktaș. Astfel, jurnaliștii turci au tras o primă concluzie vizavi de antrenorul român și nu este deloc una îmbucurătoare pentru el, dar, în mod evident, nici pentru club sau suporteri.

Mirel Rădoi, analizat „la sânge” în Turcia după două înfrângeri pe banca lui Gaziantep FK

Concret, s-a subliniat în mod special faptul că de la venirea nu s-a putut observa vreo schimbare în jocul echipei, nici măcar la nivel de atitudine arătată de fotbaliști pe teren, față de perioada lui Burak Yilmaz, precedentul antrenor de la Gaziantep. „Pentru Gaziantep, ne aflăm acum într-o perioadă în care ar trebui puse sub semnul întrebării mentalitatea și planificarea, mai degrabă decât rezultatele din teren. Să acceptăm un fapt încă de la bun început. În perioada Burak Yılmaz, această echipă lăsa deja impresia că doar «termină sezonul». Exista o structură care își pierduse, în mare măsură, energia, obiectivul și încrederea. În procesul pe care îl putem împărți în două – înainte și după Burak Yılmaz – s-au schimbat doar numele. Spiritul de pe teren nu s-a modificat.

S-a pus întrebarea «ce se va schimba?» odată cu numirea lui Mirel Rădoi, văzut ca noua speranță. Totuși, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri ne-au oferit răspunsul la această întrebare într-un mod dureros. Așadar, nu s-au schimbat multe”, au notat în primă fază jurnaliștii turci de la despre acest subiect.

Există totuși și un aspect pozitiv pentru Mirel Rădoi în contextul din prezent

Ulterior, ei au venit însă și cu un amendament foarte important în acest context. În viziunea lor, , atâta timp cât conducerea nu dă semne că ar lua măcar în calcul posibilitatea de a opera anumite modificări în ceea ce privește strategia clubului pe termen mediu și lung:

„Nu este posibil să explicăm acest tablou doar prin schimbarea antrenorului. Deoarece problema este una emoțională… Sezonul se încheie, într-adevăr. Însă principala problemă nu este finalul acestui sezon, ci posibilitatea de a începe noua stagiune cu aceeași mentalitate. Ceea ce trebuie să facă Gaziantep Football Club este foarte clar. În primul rând, să se întărească la nivel administrativ, apoi să definească o viziune clară asupra fotbalului și să planifice încă de astăzi lotul pentru sezonul viitor. În caz contrar, antrenorii se vor schimba, dar rezultatele vor rămâne aceleași”.