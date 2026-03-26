Turcii nu se joacă: au scos blindatele înainte de meciul cu România! Măsuri dure de securitate. Video

Cu câteva ore înainte de startul partidei dintre Turcia și România, de la Istanbul, din barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, au putut fi observate măsurile dure de securitate luate de gazde.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 16:45
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Meciul dintre Turcia și România a avut parte de o securitate sporită. Foto: Fanatik
Duelul dintre Turcia și România a suscitat un interes uriaș printre suporteri, fie că vorbim de cei ai formației gazdă, fie că vorbim de cei ai tricolorilor care au făcut deplasarea în număr mare la Istanbul pentru a-i susține pe elevii lui Mircea Lucescu.

Măsuri excepționale de securitate luate înainte de Turcia – România

Organizatorii partidei nu au dorit să-și asume niciun risc și au luat măsuri importante pentru a preveni orice fel de incident ar putea să apară între cele două grupuri de fani. Astfel, cu câteva ore înainte de startul confruntării de pe arena celor de la Besiktas, din Istanbul, au putut fi văzute forțe importante de ordine, care aveau în dotare cele mai noi echipamente, plus mașini blindate, ceea ce a făcut ca imaginile să dea senzația uneori că ar fi o zonă de război și nu una unde se joacă un meci de fotbal.

Totuși, este binecunoscută rigurozitatea cu care cei de la UEFA tratează astfel de partide și cum încearcă să adopte, împreună cu organizatorii, măsuri dure pentru a împiedica momente neplăcute în care fanii să fie implicați. De altfel, în trecut, suporterii turci au fost parte din incidente ce s-au soldat inclusiv cu moartea rivalilor, la meciuri internaționale, iar acum, de ceva timp, există o precauție sporită pentru a nu se mai ajunge la tragedii.

Câți spectatori sunt așteptați pe arena lui Besiktas pentru meciul dintre Turcia și România

Miza partidei dintre Turcia și România a făcut ca interesul să fie cu atât mai mare, iar biletele asigurate tricolorilor, 5 la sută din capacitatea stadionului, au fost vândute în primele 20 de secunde, mulți fani fiind nemulțumiți că au rămas pe dinafară. Astfel, alături de România pe stadionul din Istanbul urmează să fie 2.130 de fani din toate colțurile țării, ei ajungând deja în capitala Turciei.

De cealaltă parte, pentru elevii lui Vincenzo Montella urmează să fie o susținere și mai puternică, pentru că meciul este pe teren propriu. Aproximativ 40.000 de suporteri ai Turciei promit un infern pentru tricolori pe arena lui Besiktas care poate găzdui 42.445 de spectatori. Totuși, este de așteptat ca alte câteva sute de români să fie infiltrați pe la tribune, asta după ce și-au cumpărat tichete de la localnici, la suprapreț, mai ales că inclusiv în ziua partidei puteai să găsești oameni dornici să facă un profit prin acest mod.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
