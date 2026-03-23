Turcii pregătesc măsuri de securitate fără precedent pentru delegaţia României! Ce îi aşteaptă pe „tricolori” la Istanbul. Exclusiv

Naţionala României a intrat în linie dreptă pentru meciul de baraj împotriva Turciei, programat joi, de la ora 19:00. „Tricolorii” vor ajunge la Istanbul în cursul zilei de miercuri, când vor efectua şi antrenamentul oficial pe stadionul „Beşiktaş Park”.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu, păziţi la fiecare pas în Istanbul!

Din informaţiile FANATIK, turcii nu vor să rişte nimic şi au pregătit măsuri de securitate fără precedent pentru naţionala României. Astfel, „tricolorii” vor fi escortaţi încă de la aterizare la fiecare pas de forţele de ordine.

La fiecare acţiune oficială a naţionalei României, „tricolorii” vor fi escortaţi de un dispozitiv de securitate pus la dispoziţie de turci: fie că e vorba de conferinţe de presă sau antrenament oficial. în Istanbul vor exista forţe de ordine dedicate, pe lângă echipa de securitate cu care va sosi delegaţia României în Turcia.

„Il Luce” a decalat cu o zi plecarea în Turcia! Care e motivul

Selecţionerul a vrut o zi în plus de antrenamente la Mogoşoaia alături de „tricolori", pentru a pune la punct mai bine meciul cu Turcia.

Decolarea este programată pentru ziua de miercuri la ora 10:00, iar „tricolorii” vor ajunge la hotel în jurul orei 13:00. Apoi, de la 18:30 va avea loc conferinţa de presă, iar de la ora 19:00 antrenamentul oficial.

„Tricolorii” au două meciuri în deplasare într-un interval de 5 zile

Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va juca „finala” pentru Mondial împotriva învingătoarei din meciul Slovacia – Kosovo, în deplasare, pe 31 martie. Indiferent de rezultat, cele două echipe învinse vor juca un meci amical. Astfel, „tricolorii” vor reveni în ţară vineri şi apoi vor face deplasarea în Slovacia sau Kosovo, în funcţe de rezultatele meciurilor.

Dacă naţionala României reuşeşte „minunea” şi se va califica la Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” vor fi în grupa D alături de Statele Unite, Paraguay şi Australia, meciurile fiind programate la Vancouver (cu Australia), respectiv Santa Clara (Paraguay) şi Inglewood (SUA).

