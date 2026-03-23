Turcii pregătesc măsuri de securitate fără precedent pentru delegaţia României! Ce îi aşteaptă pe „tricolori” la Istanbul. Exclusiv

Naţionala României va avea parte de măsuri de securitate fără precedent la Istanbul. FANATIK a aflat că "tricolorii" vor fi escortaţi la fiecare acţiune oficială din Turcia.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
23.03.2026 | 23:30
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Naţionala României a intrat în linie dreptă pentru meciul de baraj împotriva Turciei, programat joi, de la ora 19:00. „Tricolorii” vor ajunge la Istanbul în cursul zilei de miercuri, când vor efectua şi antrenamentul oficial pe stadionul „Beşiktaş Park”.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu, păziţi la fiecare pas în Istanbul!

Din informaţiile FANATIK, turcii nu vor să rişte nimic şi au pregătit măsuri de securitate fără precedent pentru naţionala României. Astfel, „tricolorii” vor fi escortaţi încă de la aterizare la fiecare pas de forţele de ordine.

La fiecare acţiune oficială a naţionalei României, „tricolorii” vor fi escortaţi de un dispozitiv de securitate pus la dispoziţie de turci: fie că e vorba de conferinţe de presă sau antrenament oficial. Inclusiv la hotelul la care sunt cazaţi „tricolorii” în Istanbul vor exista forţe de ordine dedicate, pe lângă echipa de securitate cu care va sosi delegaţia României în Turcia.

„Il Luce” a decalat cu o zi plecarea în Turcia! Care e motivul

Mircea Lucescu a luat decizia să amâne cu o zi deplasarea naţionalei României la Istanbul. Selecţionerul a vrut o zi în plus de antrenamente la Mogoşoaia alături de „tricolori”, pentru a pune la punct mai bine meciul cu Turcia.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Decolarea este programată pentru ziua de miercuri la ora 10:00, iar „tricolorii” vor ajunge la hotel în jurul orei 13:00. Apoi, de la 18:30 va avea loc conferinţa de presă, iar de la ora 19:00 antrenamentul oficial.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
„Tricolorii” au două meciuri în deplasare într-un interval de 5 zile

Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va juca „finala” pentru Mondial împotriva învingătoarei din meciul Slovacia – Kosovo, în deplasare, pe 31 martie. Indiferent de rezultat, cele două echipe învinse vor juca un meci amical. Astfel, „tricolorii” vor reveni în ţară vineri şi apoi vor face deplasarea în Slovacia sau Kosovo, în funcţe de rezultatele meciurilor.

Dacă naţionala României reuşeşte „minunea” şi se va califica la Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” vor fi în grupa D alături de Statele Unite, Paraguay şi Australia, meciurile fiind programate la Vancouver (cu Australia), respectiv Santa Clara (Paraguay) şi Inglewood (SUA).

  • 1998 este anul în care România a participat ultima dată la Campionatul Mondial
  • 14 victorii are România în 27 de meciuri directe (8 egaluri şi 5 înfrângeri)
Răsturnare incredibilă! Ionuț Radu ajunge marți în cantonamentul echipei naționale și este gata...
Fanatik
Răsturnare incredibilă! Ionuț Radu ajunge marți în cantonamentul echipei naționale și este gata să apere în Turcia – România
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul 2-1. Victorie mare...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Unirea Slobozia – Oțelul 2-1. Victorie mare pentru gazde. Cum arată clasamentul
Scandal total! Bogdan Bălănescu s-a dezlănțuit după acuzațiile lui Florin Gardoș: „E chiar...
Fanatik
Scandal total! Bogdan Bălănescu s-a dezlănțuit după acuzațiile lui Florin Gardoș: „E chiar penibil! Vine unul ca el să comenteze”. Update exclusiv
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
