Sport

Turcii s-au convins de Ianis Hagi! După pasa genială de la națională, fiul lui Gică Hagi a primit o veste excelentă din „Țara Semilunii”

La o zi după ce a oferit o centrare excelentă la reușita lui Virgil Ghiță din partida România - Austria 1-0, Ianis Hagi a fost „recompensat” în Turcia.
Bogdan Mariș
14.10.2025 | 06:30
Turcii sau convins de Ianis Hagi Dupa pasa geniala de la nationala fiul lui Gica Hagi a primit o veste excelenta din Tara Semilunii
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi a primit o veste excelentă din Turcia după victoria obținută de naționala României în meciul cu Austria. FOTO: Sport Pictures

După o perioadă dificilă în primele luni ale sezonului, Ianis Hagi se află din nou la un nivel foarte bun. Internaționalul român a marcat primul gol pentru Alanyaspor în partida cu Genclerbirligi, iar la prima reprezentativă a înscris în meciul cu Moldova (2-1) și a pasat decisiv la reușita lui Virgil Ghiță din victoria extraordinară cu Austria (1-0).

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, veste excelentă din Turcia

La o zi după contribuția sa decisivă la victoria României cu Austria, Ianis Hagi a primit o veste bună din Turcia, țara unde evoluează pentru Alanyaspor. Reușita superbă a mijlocașului român din partida Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2, prima a sa pentru noua echipă, a fost aleasă drept cel mai frumos gol al etapei 8.

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14 al acelui duel cu un șut senzațional din lovitură liberă, iar mai apoi i-a pasat decisiv sud-coreeanului Hwang Ui-Jo pentru golul de 2-1, însă Alanyaspor a obținut doar o remiză, 2-2, deoarece fostul atacant al lui AC Milan, Mbaye Niang, a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Ianis Hagi în Turcia

Alanyaspor va disputa 5 partide în următoarea lună, înainte de pauza internațională în care se va decide soarta României cu privire la barajul pentru Cupa Mondială. Primul meci al echipei lui Ianis Hagi va avea loc pe 19 octombrie, pe teren propriu contra revelației Goztepe, echipă aflată momentan pe locul 3 în campionat.

Mai apoi, urmează două partide în deplasare, în Super Lig contra celor de la Kocaelispor și în cupă împotriva celor de la Bursa Yildirimspor, echipă din Liga 3. La începutul lunii noiembrie, Alanyaspor va primi vizita lui Gaziantep, formație la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu, iar următorul duel va fi unul extrem de complicat, în deplasare contra lui Trabzonspor, grupare aflată momentan pe locul 2.

ADVERTISEMENT
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Ce a declarat Ianis Hagi după România – Austria 1-0

Ianis Hagi a reacționat după victoria extrem de importantă pe care România a obținut-o în meciul cu Austria. „Tactic am jucat senzațional, iar ocaziile au fost de partea noastră. Nu e ușor să joci sub presiune, dar felicit pe toată lumea. Suntem un grup unit și ne dorim să încheiem cu două victorii și în noiembrie.

ADVERTISEMENT
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”

Am muncit toată viața să fiu căpitan. Acum îmi trăiesc visul. Ce trebuie să știe toată lumea este că noi muncim zi de zi să creștem. Avem încă câteva nivele să creștem ca și colectiv, individual. Muncim și sper ca împreună să ne vedem la Mondiale“, a declarat mijlocașul celor de la Alanyaspor.

Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a...
Fanatik
Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a creat haos pe teren. Video
Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul...
Fanatik
Au bătut cu 66-0, dar sunt la ani-lumină distanță de recordul mondial. Antrenorul a pierdut numărul golurilor, iar un singur jucător a marcat de 17 ori
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Vești bune pentru România...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Vești bune pentru România după rezultatele de luni seară. Surprize uriașe în Islanda – Franța și Suedia – Kosovo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan...
iamsport.ro
Diferența dintre Gigi Becali și Mircea Lucescu: 'Când l-a dat afară pe Ștucan de la ProTV nu a procedat așa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!