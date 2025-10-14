Turcii s-au convins de Ianis Hagi! După pasa genială de la națională, fiul lui Gică Hagi a primit o veste excelentă din „Țara Semilunii”

După o perioadă dificilă în primele luni ale sezonului, Ianis Hagi se află din nou la un nivel foarte bun. , iar la prima reprezentativă a înscris în meciul cu Moldova (2-1) și a pasat decisiv la .

Ianis Hagi, veste excelentă din Turcia

La o zi după contribuția sa decisivă la victoria României cu Austria, Ianis Hagi a primit o veste bună din Turcia, țara unde evoluează pentru Alanyaspor. Reușita superbă a mijlocașului român din partida Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2, prima a sa pentru noua echipă, a fost aleasă drept cel mai frumos gol al etapei 8.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız anketler sonucunda sizin oylarınızla belli oldu; 🚀 𝐈𝐚𝐧𝐢𝐬 𝐇𝐚𝐠𝐢… — Trendyol Süper Lig (@superlig)

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14 al acelui duel cu un șut senzațional din lovitură liberă, iar mai apoi i-a pasat decisiv sud-coreeanului Hwang Ui-Jo pentru golul de 2-1, însă Alanyaspor a obținut doar o remiză, 2-2, deoarece fostul atacant al lui AC Milan, Mbaye Niang, a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri.

Ce urmează pentru Ianis Hagi în Turcia

Alanyaspor va disputa 5 partide în următoarea lună, înainte de pauza internațională în care se va decide soarta României cu privire la barajul pentru Cupa Mondială. Primul meci al echipei lui Ianis Hagi va avea loc pe 19 octombrie, pe teren propriu contra revelației Goztepe, echipă aflată momentan pe locul 3 în campionat.

Mai apoi, urmează două partide în deplasare, în Super Lig contra celor de la Kocaelispor și în cupă împotriva celor de la Bursa Yildirimspor, echipă din Liga 3. La începutul lunii noiembrie, Alanyaspor va primi vizita lui Gaziantep, formație la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu, iar următorul duel va fi unul extrem de complicat, în deplasare contra lui Trabzonspor, grupare aflată momentan pe locul 2.

Ce a declarat Ianis Hagi după România – Austria 1-0

. „Tactic am jucat senzațional, iar ocaziile au fost de partea noastră. Nu e ușor să joci sub presiune, dar felicit pe toată lumea. Suntem un grup unit și ne dorim să încheiem cu două victorii și în noiembrie.

Am muncit toată viața să fiu căpitan. Acum îmi trăiesc visul. Ce trebuie să știe toată lumea este că noi muncim zi de zi să creștem. Avem încă câteva nivele să creștem ca și colectiv, individual. Muncim și sper ca împreună să ne vedem la Mondiale“, a declarat mijlocașul celor de la Alanyaspor.