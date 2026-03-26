Turcii, scenografie fabuloasă la meciul cu România! Stadionul Beșiktaș Park a erupt. Video

Suporterii turci au pregătit o scenografie fabuloasă la meciul cu România. Stadionul Besiktas Park a erupt la afișarea graficii. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 19:18
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Scenografie fabuloasă în Turcia - România. Foto: Fanatik
Așteptarea a luat sfârșit, iar partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, a început. Turcii au avantajul terenului propriu, iar suporterii din tribune au pregătit o scenografie demnă de un meci cu miză importantă. FANATIK a surprins mesajul afișat pe Beșiktaș Park.

Turcia – România se desfășoară în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Echipa pregătită de Mircea Lucescu nu a mai participat la un turneu final mondial din 1998. De cealaltă parte, naționala lui Montella s-a aflat la Mondialul din 2002, acolo unde a ocupat locul trei.

În acest context, suporterii turci au pregătit o scenografie de senzație înainte de fluierul de start al barajului cu România. Mai exact, fanaticii din tribune au afișat două bannere uriașe, unul cu celebrarea din 2002, iar al doilea cu actuala generație, în frunte cu Arda Guler. Turcia își pune mari speranțe în actuala generație, mai ales că nu au mai participat de 24 de ani la un Mondial.

Mesajul afișat în scenografie a fost unul sugestiv: „Același spirit, aceeași atmosferă!”. România nu va avea o misiune deloc ușoară pe Beșiktaș Parc, suporterii turci fiind cunoscuți pentru devotamentul lor în ceea ce privește echipa națională. Câștigătoarea din Turcia – României se va duela cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
Scenografie fabuloasă în Turcia – România. Foto: Fanatik

Cum arată echipele de start din Turcia – România

FANATIK a anunțat în exclusivitate echipa de start pregătită de Mircea Lucescu. Selecționerul mizează în defensivă pe Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu, la mijloc se află R. Marin, Dragomir, iar în ofensivă Man – I. Hagi, Mihăilă și Bîrligea. De cealaltă parte, Vincenzo Montella a aliniat un prim 11 de vis:

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
  • Turcia: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Bariș Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu; Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan; Selecționer: Vincenzo Montella
  • România: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă – Bîrligea; Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, V. Ghiță, Screciu, Al. Dobre Baiaram, Stanciu, Miculescu, Fl. Tănase, M. Coman, Sorescu; Selecționer: Mircea Lucescu

LIVE VIDEO Turcia – România 0-0, baraj pentru CM 2026. Ocazie importantă la...
Fanatik
LIVE VIDEO Turcia – România 0-0, baraj pentru CM 2026. Ocazie importantă la poarta lui Ionuț Radu! „Tricolorii” văd primul cartonaș galben
Tatăl lui Radu Drăgușin, reacție emoționantă înainte de Turcia – România: „Ce simt?”
Fanatik
Tatăl lui Radu Drăgușin, reacție emoționantă înainte de Turcia – România: „Ce simt?”
Care este secretul lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România. Internaționalul român...
Fanatik
Care este secretul lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România. Internaționalul român a dezvăluit cum procedează selecționerul: „Preferă liniștea!”
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
