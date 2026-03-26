Turcii, scenografie fabuloasă la meciul cu România! Stadionul Beșiktaș Park a erupt. Video

ADVERTISEMENT

Așteptarea a luat sfârșit, iar partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, a început. Turcii au avantajul terenului propriu, iar suporterii din tribune au pregătit o scenografie demnă de un meci cu miză importantă. FANATIK a surprins mesajul afișat pe Beșiktaș Park.

Turcii, scenografie fabuloasă la meciul cu România

. Echipa pregătită de Mircea Lucescu nu a mai participat la un turneu final mondial din 1998. De cealaltă parte, naționala lui Montella s-a aflat la Mondialul din 2002, acolo unde a ocupat locul trei.

ADVERTISEMENT

În acest context, suporterii turci au pregătit o scenografie de senzație înainte de fluierul de start al barajului cu România. Mai exact, fanaticii din tribune au afișat două bannere uriașe, unul cu celebrarea din 2002, iar al doilea cu actuala generație, în frunte cu Arda Guler. Turcia își pune mari speranțe în actuala generație, mai ales că nu au mai participat de 24 de ani la un Mondial.

Mesajul afișat în scenografie a fost unul sugestiv: „Același spirit, aceeași atmosferă!”. România nu va avea o misiune deloc ușoară pe Beșiktaș Parc, suporterii turci fiind cunoscuți pentru devotamentul lor în ceea ce privește echipa națională. Câștigătoarea din Turcia – României se va duela cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo.

ADVERTISEMENT

Cum arată echipele de start din Turcia – România

. Selecționerul mizează în defensivă pe Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu, la mijloc se află R. Marin, Dragomir, iar în ofensivă Man – I. Hagi, Mihăilă și Bîrligea. De cealaltă parte, Vincenzo Montella a aliniat un prim 11 de vis:

ADVERTISEMENT

Turcia : Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Bariș Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu; Rezerve : Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan; Selecționer : Vincenzo Montella

România : I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă – Bîrligea; Rezerve : Aioani, L. Popescu, Coubiș, V. Ghiță, Screciu, Al. Dobre Baiaram, Stanciu, Miculescu, Fl. Tănase, M. Coman, Sorescu; Selecționer : Mircea Lucescu