Turcii, schimbări majore înaintea barajului cu România. Ce decizie a luat federația

Meciul de baraj dintre Turcia și România se va disputa pe 26 martie, iar federația de la Istanbul a hotărât să facă o schimbare majoră în program pentru a-i permite selecționerului Vincenzo Montella să pregătească jocul în cele mai mici detalii.
Astfel, s-au luat hotărârea ca întâlnirile din etapa a 27-a a campionatului Turciei, care ar fi trebuit să se dispute în weekend, să fie programate la mijlocul acestei săptămâni. În aceste condiții, jucătorii convocați se vor putea prezenta mai repede la echipa națională.
Conform ajansspor, partidele din această rundă din Super Lig au fost devansate și se vor juca la mijlocul săptămânii. Etapa va începe marți, 17 martie, cu duelul dintre Fenerbahce și Gaziantep, și se va încheia joi, 19 martie.
Pe de altă parte, meciurile celor de la Galatasaray (cu Goztepe) și Samsunspor (cu Rizespor) au fost amânate pentru o dată ulterioară, deoarece aceste formații vor juca la mijlocul săptămânii în returul optimilor de finală din cupele europene.
Schimbarea programului făcută de turci este și în beneficiul naționalei României, deoarece Mircea Lucescu îi va avea și el mai devreme la lot pe cei patru internaționali care evoluează în SuperLig și care se află pe lista preliminară a stranierilor convocați.
Astfel, Valentin Mihăilă este deja liber după ce meciul celor de la Rizespor a fost amânat, Deian Sorescu și Denis Drăguș vor putea ajunge în România în cursul zilei de miercuri, iar Ianis Hagi miercuri noapte sau cel târziu joi.
Cum partida de baraj dintre Turcia și România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, și LPF a decis devansarea întâlnirilor din etapa a 2-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga, astfel încât jucătorii aflați în vizorul lui Mircea Lucescu pentru convocare să se prezinte mai repede la reunirea lotului echipei naționale.
