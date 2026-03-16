Sport

Turcii, schimbări majore înaintea barajului cu România. Ce decizie a luat federația

La fel ca și România, Turcia își dorește cu ardoare să prindă ultimul tren spre Cupa Mondială. Și pentru asta, federația a făcut o schimbare importantă înaintea duelului din baraj.
Traian Terzian
16.03.2026 | 17:54
ULTIMA ORĂ
Schimbare radicală făcută de turci înaintea barajului cu România.
ADVERTISEMENT

Meciul de baraj dintre Turcia și România se va disputa pe 26 martie, iar federația de la Istanbul a hotărât să facă o schimbare majoră în program pentru a-i permite selecționerului Vincenzo Montella să pregătească jocul în cele mai mici detalii.

Barajul cu România schimbă programul campionatului din Turcia

Astfel, s-au luat hotărârea ca întâlnirile din etapa a 27-a a campionatului Turciei, care ar fi trebuit să se dispute în weekend, să fie programate la mijlocul acestei săptămâni. În aceste condiții, jucătorii convocați se vor putea prezenta mai repede la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Conform ajansspor, partidele din această rundă din Super Lig au fost devansate și se vor juca la mijlocul săptămânii. Etapa va începe marți, 17 martie, cu duelul dintre Fenerbahce și Gaziantep, și se va încheia joi, 19 martie.

Pe de altă parte, meciurile celor de la Galatasaray (cu Goztepe) și Samsunspor (cu Rizespor) au fost amânate pentru o dată ulterioară, deoarece aceste formații vor juca la mijlocul săptămânii în returul optimilor de finală din cupele europene.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Programul etapei a 27-a a campionatului Turciei este următorul:

Marți, 17 martie

  • ora 19:00 Fenerbahce – Gaziantep

Miercuri, 18 martie

Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digisport.ro
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
ADVERTISEMENT
  • ora 15:00 Alanyaspor – Kocaelispor
  • ora 19:00 Başakşehir – Antalyaspor
  • ora 19:00 Eyupspor – Trabzonspor

Joi, 19 martie

  • ora 15:00 Kayserispor – Fatih Karagumruk
  • ora 19:00 Beşiktaş – Kasimpașa
  • ora 19:00 Konyaspor – Genclerbirligi

Mircea Lucescu beneficiază de schimbarea făcută de turci

Schimbarea programului făcută de turci este și în beneficiul naționalei României, deoarece Mircea Lucescu îi va avea și el mai devreme la lot pe cei patru internaționali care evoluează în SuperLig și care se află pe lista preliminară a stranierilor convocați.

Astfel, Valentin Mihăilă este deja liber după ce meciul celor de la Rizespor a fost amânat, Deian Sorescu și Denis Drăguș vor putea ajunge în România în cursul zilei de miercuri, iar Ianis Hagi miercuri noapte sau cel târziu joi.

ADVERTISEMENT

Și LPF a devansat meciurile din etapa a 2-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga

Cum partida de baraj dintre Turcia și România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, și LPF a decis devansarea întâlnirilor din etapa a 2-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga, astfel încât jucătorii aflați în vizorul lui Mircea Lucescu pentru convocare să se prezinte mai repede la reunirea lotului echipei naționale.

Programul acestei runde arată astfel:

Joi, 19 martie

  • ora 20:30 Dinamo – Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

  • ora 19:00 FCSB – UTA
  • ora 21:45 CFR Cluj – Rapid

Sâmbătă, 21 martie

  • ora 15:00 Metaloglobus – Petrolul
  • ora 17:30 Csikszereda – Farul Constanța
  • ora 20:30 FC Argeș – Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

  • ora 19:00 FC Hermannstadt – FC Botoșani

Luni, 23 martie

  • ora 20:30 Oțelul Galați – Unirea Slobozia
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu...
Fanatik
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu și Pavel Badea: „E un impostor dovedit!” / „E nimeni pentru mine”. Update exclusiv
Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8...
Fanatik
Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. E fostul iubit al unei sportive celebre
Andrei Nicolescu, contre dure în direct la TV cu Decebal Rădulescu după Rapid...
Fanatik
Andrei Nicolescu, contre dure în direct la TV cu Decebal Rădulescu după Rapid – Dinamo 3-2: „Aveți o apartenență la un club” / „Crima se pedepsește cu închisoarea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!