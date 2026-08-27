Turcii sunt convinși că EL este înlocuitorul lui Daniel Bîrligea la FCSB: „Gigi Becali bate din nou la ușă”

Daniel Bîrligea îi aduce FCSB-ului 1,5 milioane de euro în cont după plecarea la Frosinone sub formă de împrumut. Bucureștenii mai pot încasa alți 3,5 milioane de euro dacă echipa rămâne în Serie A la final de sezon. Turcii au scris acum despre noul atacant pe care Gigi Becali îl va aduce la echipa lui.
Daniel Bîrligea a fost principalul vârf de atac pe care FCSB s-a bazat în ultimii doi ani, mai ales în cupele europene. Turcii sunt convinși că Gigi Becali va face în sfârșit o ofertă finală pentru Denis Drăguș, după o vară în care a declarat public că îl așteaptă pe atacantul român la echipa lui. Jucătorul nu mai intră în calculele celor de la Trabzonspor.
Presa turcă mizează pe faptul că aprecierea publică manifestată de Gigi Becali față de Drăguș, precum și plecarea lui Bîrligea, vor contribui decisiv la mutarea internaționalului român la fosta campioană a României. „Chiar și atunci când îl avea pe Daniel Bîrligea în lot, Gigi Becali și-a exprimat cu fiecare ocazie admirația pentru Denis Drăguș.
După vânzarea lui Bîrligea, patronul român a reușit să obțină o sumă importantă în conturile clubului. După acest transfer, Trabzonspor se așteaptă ca Becali să bată din nou la ușă pentru Denis Drăguș. Rămâne de văzut însă care va fi, de această dată, oferta pe care o va face patronul român”, au scris cei de la Kuzeyekspres.
Marius Șumudică (55 ani), nașul lui Denis Drăguș (27 ani), a vorbit recent despre posibilitatea ca finul său să ajungă în România, fie la CFR Cluj, unde antrenează, fie la FCSB, rivala sa. Antrenorul a dat verdictul în direct. „Sunt șanse zero (n.r. ca Drăguș să ajungă la CFR Cluj). Cred că există, poate până în 10%, să ajungă la FCSB”, a precizat Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Însă Gigi Becali va face tot posibilul pentru ca Denis Drăguș să îmbrace tricoul formației sale. Latifundiarul din Pipera este dispus să-i acorde un salariu de un milion de euro pe sezon, iar suma ar putea ajunge până la 1,5 milioane de euro. Totodată, Gigi Becali vrea să îl ademenească cu cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: un bonus de 500 de mii de euro, dacă FCSB ia titlul si intră în grupele Champions League.