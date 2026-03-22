Turcii sunt în alertă înainte de barajul cu România! Probleme medicale pentru starul din Serie A

ADVERTISEMENT

Zeki Celik (29 de ani), fundașul turc care evoluează pentru AS Roma, a fost lăsat în afara lotului de antrenorul Gian Piero Gasperini pentru partida de campionat cu Lecce. Apărătorul se confruntă cu o problemă medicală după meciul din Europa League cu Bologna (3-4), în care a evoluat timp de 109 minute.

Turcii sunt în alertă înainte de barajul cu România. Starul din Serie A s-a accidentat

Zeki Celik, fundașul celor de la AS Roma, nu este disponibil pentru duelul din campionat cu Lecce, care se dispută cu doar patru zile înainte de barajul Turcia – România. Presa din Italia a dezvăluit care este situația fotbalistului turc. „Zeki Celik nu face parte din lotul Romei pentru meciul de astăzi (n.r. duminică) cu Lecce.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Gasperini, conform surselor, nu se va putea baza pe internaționalul turc născut în 1997 deoarece acesta nu s-a recuperat complet după o entorsă la gambă suferită în ultimul meci (eșecul din returul optimilor Europa League cu Bologna). Totuși, nu există semne cu privire la o accidentare musculară”, au notat cei de la . Rămâne de văzut dacă fundașul Romei va fi disponibil pentru .

Zeki Celik, convocat de Vincenzo Montella pentru meciul cu România

Federația din Turcia a anunțat vineri lista jucătorilor convocați de Vincenzo Montella pentru barajul cu România, iar Celik s-a numărăt printre fotbaliștii aleși de selecționer. Apărătorul se numără printre cei mai experimentați jucători de la prima reprezentativă a Turciei, având 58 de selecții. Celik a debutat la națională sub comanda lui Mircea Lucescu, într-un meci amical contra Rusiei, disputat în 2018.

ADVERTISEMENT

Apărătorul s-ar fi accidentat în . Titularizat de antrenorul Gian Piero Gasperini, Celik a părăsit terenul în minutul 109, într-un moment în care scorul de pe tabelă era egal, 3-3. Mai apoi însă, Nicolo Cambiaghi a punctat pentru Bologna, care s-a impus cu scorul general de 5-4 și a avansat în sferturile Europa League, unde o va întâlni pe Aston Villa.

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul Turciei pentru barajul cu România