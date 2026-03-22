Sport

Turcii sunt în alertă înainte de barajul cu România! Probleme medicale pentru starul din Serie A

Un internațional turc din Serie A nu va evolua pentru echipa de club în această etapă, deoarece se confruntă cu o problemă medicală. Acesta se află în lotul anunțat de Vincenzo Montella pentru barajul cu România.
Bogdan Mariș
22.03.2026 | 16:16
ULTIMA ORĂ
Zeki Celik (29 de ani), fundașul turc de la AS Roma, se confruntă cu o problemă medicală înainte de barajul cu România. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Zeki Celik (29 de ani), fundașul turc care evoluează pentru AS Roma, a fost lăsat în afara lotului de antrenorul Gian Piero Gasperini pentru partida de campionat cu Lecce. Apărătorul se confruntă cu o problemă medicală după meciul din Europa League cu Bologna (3-4), în care a evoluat timp de 109 minute.

Zeki Celik, fundașul celor de la AS Roma, nu este disponibil pentru duelul din campionat cu Lecce, care se dispută cu doar patru zile înainte de barajul Turcia – România. Presa din Italia a dezvăluit care este situația fotbalistului turc. „Zeki Celik nu face parte din lotul Romei pentru meciul de astăzi (n.r. duminică) cu Lecce.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Gasperini, conform surselor, nu se va putea baza pe internaționalul turc născut în 1997 deoarece acesta nu s-a recuperat complet după o entorsă la gambă suferită în ultimul meci (eșecul din returul optimilor Europa League cu Bologna). Totuși, nu există semne cu privire la o accidentare musculară”, au notat cei de la tuttomercatoweb. Rămâne de văzut dacă fundașul Romei va fi disponibil pentru barajul cu România, care se va disputa pe 26 martie.

Zeki Celik, convocat de Vincenzo Montella pentru meciul cu România

Federația din Turcia a anunțat vineri lista jucătorilor convocați de Vincenzo Montella pentru barajul cu România, iar Celik s-a numărăt printre fotbaliștii aleși de selecționer. Apărătorul se numără printre cei mai experimentați jucători de la prima reprezentativă a Turciei, având 58 de selecții. Celik a debutat la națională sub comanda lui Mircea Lucescu, într-un meci amical contra Rusiei, disputat în 2018.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Cum arată lotul Turciei pentru barajul cu România

  • PORTARI: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beșiktaș), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Beșiktaș), Yunus Akgün (Galatasaray)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
iamsport.ro
Anunță Apocalipsa pentru formația lui Gigi Becali: 'FCSB va fi pulverizată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!