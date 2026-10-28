Turcii vor să cucerească Bucureștiul! Cristian Ristea, în fața unei provocări uriașe la gala aniversară Colosseum Tournament 51

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Bucureștiul se pregătește pentru o adevărată confruntare România vs. Turcia în ringul de kickboxing! Miercuri, 28 octombrie, Sala Polivalentă găzduiește Colosseum Tournament 51, gala care marchează zece ani de existență a promoției lui Gabriel Georgescu. Evenimentul propune 13 meciuri, însă toate privirile vor fi îndreptate spre duelul dintre „greii” Cristian Ristea și Serdar Yiğit Eroğlu.

Sute de suporteri turci sunt așteptați la meciul lui Cristian Ristea de la Colosseum Tournament 51

Main event-ul dintre Cristian Ristea (34 de ani) și Serdar Yiğit Eroğlu (31 de ani). promite să fie dublată de o atmosferă incendiară în tribunele Sălii Polivalente. Din informațiile FANATIK, membrii comunității turce din București au cumpărat sute de bilete pentru a fi prezenți la Colosseum Tournament 51 și pentru a-l susține pe Serdar Yiğit Eroğlu.

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Astfel, Cristian Ristea ar putea avea parte de o surpriză chiar „acasă”. Deși va evolua în fața publicului din România, sportivul din Găești va avea în tribune și o galerie numeroasă care va fi de partea adversarului său din Turcia. „Câștigătorul va lupta anul viitor împotriva lui Alin Nechita pentru centura mondială”, a dezvăluit promotorul Gabriel Georgescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Supranumit „The Gladiator”, fiind cunoscut și pentru aparițiile sale în circuitul GLORY. De cealaltă parte, Serdar Yiğit Eroğlu, poreclit „The Killer”, vine cu propriul bagaj de experiență internațională și cu dorința de a obține o victorie importantă în Capitala României. Ristea are un palmares de 45 de victorii, dintre care 22 prin K.O., și 28 de înfrângeri. De cealaltă parte, „otomanul” are 27 de victorii, dintre care 10 prin knockout, și doar 3 înfrângeri.

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10 ani de Colosseum Tournament. 13 lupte pe fight cardul galei de la București

Ediția cu numărul 51 a Colosseum Tournament are o semnificație aparte. perioadă în care a organizat numeroase gale și a oferit o rampă de lansare pentru sportivii români care și-au dorit să se afirme la nivel internațional. Pe lângă main event-ul dintre Ristea și Serdar, publicul din Polivalentă va putea urmări și alte lupte interesante.

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Adrian Maxim, campionul Colosseum la categoria 65 de kilograme, revine în ring pentru un meci cu ucraineanul Eugenio Paladiev, fost deținător al titlului intercontinental ISKA. Confruntarea este programată la categoria 68 de kilograme. Un alt nume important de pe fight card este Daniel Dragomir, care îl va înfrunta pe Amin Ghorbani. De asemenea, Alexandru Panțîru va lupta împotriva lui Paul Cucerzan, în timp ce Daniel Alexandru va avea o misiune dificilă în fața masivului Valentin „Pistolarul” Bordianu.

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Fight card Colosseum Tournament 51

Dawoud Ganyar – Cătălin Ganuci Ehsan Vafaei – Răzvan Popa Robert Vitejeanu – Emanuel Tufan Vali Nică – Alexandru Paraschivu Tarik Charkaoui – Marian Dunca Laurențiu Crăciun – Vlad Ghenghea Andrei Șerban – Marian Matei Daniel Alexandru – Valentin Bordianu Eugenio Paladiev – Adrian Maxim Jordy Visser – Robert Damian Paul Cucerzan – Alexandru Panțîru Amin Ghorbani – Daniel Dragomir Serdar Yiğit Eroğlu – Cristian Ristea

Unde se vede la TV Colosseum Tournament 51

Gala Colosseum Tournament 51 are loc miercuri, 28 octombrie 2026, la Sala Polivalentă din București. Accesul spectatorilor este permis începând cu ora 17:00, iar startul oficial al show-ului este programat pentru ora 19:00. În România, gala va putea fi urmărită la TV pe Digi Sport 2, dar și în format Pay-Per-View pe platforma internațională Sporteo.tv.